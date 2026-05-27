Uma grande atualização vem aí, e o mesmo vale para Combinações Táticas! Nesta atualização, além de conteúdo equivalente a uma temporada inteira, você poderá contar com novos recursos, mudanças na jogabilidade e melhorias.

A temporada 9 acontecerá de 26 de maio a 13 de julho, então prepare-se!

Veja os detalhes do que está por vir:

Nova líder: Rainha das Lápides

Missões de líder

Novos equipamentos

Seleção de cartas (incluindo tropas novas e reformuladas)

Novos modificadores