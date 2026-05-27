Combinações Táticas: temporada 9
Uma grande atualização vem aí, e o mesmo vale para Combinações Táticas! Nesta atualização, além de conteúdo equivalente a uma temporada inteira, você poderá contar com novos recursos, mudanças na jogabilidade e melhorias.
A temporada 9 acontecerá de 26 de maio a 13 de julho, então prepare-se!
Veja os detalhes do que está por vir:
Nova líder: Rainha das Lápides
Missões de líder
Novos equipamentos
Seleção de cartas (incluindo tropas novas e reformuladas)
Novos modificadores
Nova líder
Rainha das Lápides
Habilidade: Ressurreição Régia
Exércitos de Esqueletos estão dando as suas vidas (ou o que sobrou delas) por esta rainha do além. No entanto, só os queridinhos acabam sendo convocados.
Ao usar essa líder, uma lápide aparece no início da batalha, invocando um Esqueleto a cada poucos segundos. A cada rodada, quando a Lápide é destruída, a Rainha das Lápides ressurge dela para se juntar ao combate.
A Lápide, assim como outras construções, não pode ser movida após a primeira rodada, conta para o atributo Morto-vivo e sobe de nível após gerar 4, 8 e 16 Esqueletos.
O retorno de um líder
O Oráculo Ecoante está de volta ao caminho do aço estelar nesta temporada! Se você ainda não liberou esse líder ou precisa de cartas para conseguir o próximo item de personalização reluzente no caminho de prêmios do líder, agora é a hora!
Personalizações de líder
À medida que avança no caminho do aço estelar, você ganha cartas de líder. Com elas, você pode subir de nível, resgatar novas recompensas e obter confetes e visuais grátis para os seus líderes. Estes são os itens de personalização da Rainha das Lápides que você pode conseguir nesta temporada:
Rainha Furiosa
Rainha Sombria
Assombração Agoniante (confete)
A Rainha Múmia e o Heroísmo Hieroglífico estarão disponíveis na loja de visuais de líder. Ao comprar visuais para líderes que você ainda não possui, esses líderes serão desbloqueados automaticamente e adicionados à sua coleção para que você possa usá-los imediatamente.
Missões de líder
As missões de líder são um recurso totalmente novo que chegará nesta temporada. Elas são como objetivos de batalha que concedem recompensas ao alcançar vários marcos. Cada líder tem uma missão exclusiva, com objetivos diferentes, e todas elas oferecem orbes de missão como recompensa.
Os orbes de missão podem conter tropas específicas, elixir e equipamentos, e as recompensas variam de acordo com o marco alcançado.
Veja o que você pode obter com cada tipo de orbe de missão:
Orbe da missão 1:
1 tropa de 1 estrela (Gigante, Gigante Real, Jaula de Goblin, Bebê Dragão, Dragão Esqueleto)
5 unidades de elixir
Equipamentos: Escudo da Donzela, Lança do Príncipe, Gancho do Pescador, Força da Valquíria
Orbe da missão 2:
1 tropa de 2 estrelas (P.E.K.K.A, Mini P.E.K.K.A, Monge, Megacavaleiro)
10 unidades de elixir
Equipamentos: Lâmina Letal, Armadura Colossal, Arco de Atirador, Anel de Celebridade
Orbe da missão 3:
1 tropa de 3 estrelas (P.E.K.K.A, Mini P.E.K.K.A, Monge, Megacavaleiro)
20 unidades de elixir
Equipamentos: Corneta do Clã, Flauta Silvestre, Alaúde dos Goblins, Trompete Nobre, Tambor dos Mortos-vivos
Todas as missões de líder
Rei Royale: perca 2/3/4 rodadas em uma partida.
Imperatriz Espiritual: combine 3/15/50 tropas em uma partida.
Rainha Goblin: obtenha 3/10/25 Goblins com o atributo Goblin ou com a habilidade passiva da Rainha Goblin.
Loong dos Elixires: vença 2/3/5 rodadas seguidas.
Máquina de Batalha: destrua 2/8/20 tropas usando construções em uma partida.
Oráculo Ecoante: elimine 2/6/18 tropas em uma partida.
Duquesa das Adagas: vença 1/2/4 rodadas em menos de 8s.
Grande Guardião: use escudos para proteger 3/10/25 tropas em uma partida.
Rainha das Lápides: invoque 10/25/80 tropas com a Lápide em uma partida.
Novos equipamentos
Como você pôde ver na seção acima, novos equipamentos serão adicionados nesta temporada. Confira as vantagens que eles oferecem:
Lâmina Letal
Início do combate: a tropa equipada salta para a retaguarda do oponente e ganha mais velocidade de ataque a cada eliminação.
Armadura Colossal
Início do combate: a tropa equipada e as detrás dela ficam imunes ao controle.
Arco de Atirador
Início do combate: a tropa equipada recebe velocidade de ataque bônus após cada acerto, até o limite de 20 vezes.
Anel de Celebridade
Início do combate: a tropa equipada enche a barra de habilidade e tem 50% de chance de usá-la de novo, até o limite de quatro vezes.
Corneta do Clã
A tropa equipada recebe o atributo Clã.
Flauta Silvestre
A tropa equipada recebe o atributo Silvestre.
Alaúde dos Goblins
A tropa equipada recebe o atributo Goblin.
Trompete Nobre
A tropa equipada recebe o atributo Nobre.
Tambor dos Mortos-vivos
A tropa equipada recebe o atributo Morto-vivo.
Seleção de cartas
Nesta temporada, tropas já conhecidas retornarão a Combinações Táticas, enquanto outras voltarão com uma nova roupagem. No total, haverá uma seleção de 34 cartas.
Novas tropas
Bandida-líder
Chefão
Investe contra alvos a três ou quatro hexágonos de distância, causando o dobro do dano. Após alguns acertos, recua três hexágonos.
Pirotécnica
Silvestre
Dispara um projétil que explode no impacto e causa dano em forma de cone aos inimigos atrás do alvo. Após alguns acertos, recua um hexágono.
Jaula de Goblin
Goblin
Quando a Jaula de Goblin é destruída, o Goblin Brigão é lançado na arena, pronto para semear o caos.
Arqueiro Mágico
Silvestre
Dispara uma flecha mágica que, após alguns acertos, ricocheteia até o próximo oponente no raio de dois hexágonos.
Tropas que estão de volta e reformuladas
Bombardeiro
Morto-vivo
Lança uma bomba em direção ao inimigo mais próximo, causando dano no raio de dois hexágonos.
Megacavaleiro
Chefão
Dá um salto e golpeia o maior grupo de inimigos a cada poucos segundos. Além de causar dano, também atordoa os inimigos em seu raio hexagonal por 2s.
Mini P.E.K.K.A 🔄
Chefão
Prepara uma panqueca para subir o nível de um aliado aleatório após alguns acertos.
Dragão Esqueleto 🔄
Morto-vivo
Causa dano no raio de dois hexágonos. Início do combate: absorve 10/20/40/80% da saúde e do dano dos aliados ao redor.
Rei Esqueleto 🔄
Morto-vivo
Causa dano aos inimigos em um raio cônico e invoca um Esqueleto se o alvo for destruído em até 2s após ser atingido por ele.
Goblins Lanceiros
Goblin
Não precisam de armadura nenhuma graças ao alcance incomparável das lanças perfurantes.
Tropas e atributos da temporada 9
Como mencionado na seção sobre as tropas, a seleção desta temporada conta com 34 tropas, mas também há algumas outras novidades a caminho!
Para começar, apenas 25 tropas estarão disponíveis na seleção principal, enquanto as nove restantes poderão ser obtidas exclusivamente com os orbes de missão, trazendo um toque de variedade às suas batalhas. As tropas disponíveis com o orbe de missão estão destacadas na imagem acima.
Além disso, nesta temporada, todas as tropas terão apenas um atributo.
Novos atributos
Silvestre
A cada poucos segundos, o Silvestre com menos saúde fica invisível e tem a velocidade de ataque aumentada por 2,5s.
Chefão
Exclusivo dos orbes: os Chefões causam dano bônus e têm mais saúde.
Atributos reformulados
Clã
Os Clãs recebem um bônus de saúde. O mais forte ganha mais velocidade de ataque.
Nobre
Aumenta o dano causado pelos Nobres e diminui o recebido.
Goblin
Concede um orbe contendo um Goblin aleatório com um atributo totalmente ativo, que gera vários Goblins por rodada.
Morto-vivo
Cada aliado derrotado aumenta a saúde e o dano de todos os Mortos-vivos pelo resto da partida.
Modificadores da temporada 9
Novos modificadores
Último sobrevivente (Bronze II)
Início do combate: gradualmente, mais hexágonos são cobertos com veneno, causando dano ao longo do tempo às tropas neles.
Opulência de orbes (Bronze III)
Você começa com um orbe. Sempre que um jogador é eliminado, os demais recebem um orbe.
Hexágono abismal (Bronze III)
Início do combate: a tropa é destruída ao pisar neste hexágono, que desaparece em seguida.
Hexágono amaldiçoado (Prata I)
Início do combate: a tropa no hexágono perde saúde ao longo do tempo. Quando é nocauteada, explode para causar dano em área com base na sua saúde máxima.
Hexágono minado (Prata I)
Início do combate: o hexágono minado explode após 5s, causando dano em área às tropas próximas.
Tesouro dos Goblins (Prata II)
Início do combate: o tesouro dos Goblins aparece em ambos os lados. Destrua o do inimigo para ganhar um orbe!
Hexágono deslocador (Prata II)
Início do combate: a tropa no hexágono é teletransportada ao hexágono deslocador do inimigo.
Só se vive uma vez (Prata III)
Você recebe 2 de elixir por rodada. As tropas mantêm a saúde entre as rodadas e desaparecem após a eliminação.
Hexágono da invisibilidade (Prata III)
Início do combate: a tropa no hexágono fica invisível por 5s.
Vida longa ao Rei (Ouro I)
Proteja o boneco do Rei! Se ele for destruído, você perderá a rodada.
Equalização (Ouro II)
Todas as tropas custam 3 de elixir.
Trecho tóxico (Ouro III)
Fase de mobilização: mais hexágonos se tornarão venenosos a cada rodada, causando dano ao longo do tempo às tropas neles.
E tem mais! Agora, você pode assistir às batalhas mesmo depois de ter sofrido uma derrota.
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Continue combinando e dominando as batalhas!
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