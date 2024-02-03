Хотя множество отзывов говорит о популярности двух ячеек эволюции, многие беспокоятся о неравном распределении сил в случае добавления второй ячейки.

Поэтому мы решили, что игроки смогут открыть вторую ячейку эволюции только по достижении 54-го уровня короля, одновременно с разблокировкой башни 15-го уровня.

У 66 % игроков этого уровня уже есть две эволюции, и мы надеемся, что после бесплатной раздачи эволюций (в рамках события «Идеальная пара») это количество превысит 90 %.

Мы также видим, что 22 % сражений проходят между игроками 14-го и 15-го уровней, и понимаем, что при таком количестве боев есть вероятность, что игроку с одной эволюцией придется сражаться против игрока с двумя.

Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы оценить влияние этой функции на бои и при необходимости внести изменения.