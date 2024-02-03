Вторая ячейка эволюции для игроков с башней короля 15-го уровня
Начиная с февраля, все игроки с Королевской башней 15-го уровня получат вторую ячейку эволюции.
Почему мы добавляем ячейку эволюции?
После внутреннего тестирования, а также по результатам проведенного в декабре королевского турнира, мы единодушно решили, что играть с двумя эволюциями попросту интереснее.
Наличие в арсенале двух мощных воинов, способных менять ход игры, позволяет проводить по-настоящему захватывающие и уникальные бои!
А как же игроки, которые еще не разблокировали две эволюции?
Хотя множество отзывов говорит о популярности двух ячеек эволюции, многие беспокоятся о неравном распределении сил в случае добавления второй ячейки.
Поэтому мы решили, что игроки смогут открыть вторую ячейку эволюции только по достижении 54-го уровня короля, одновременно с разблокировкой башни 15-го уровня.
У 66 % игроков этого уровня уже есть две эволюции, и мы надеемся, что после бесплатной раздачи эволюций (в рамках события «Идеальная пара») это количество превысит 90 %.
Мы также видим, что 22 % сражений проходят между игроками 14-го и 15-го уровней, и понимаем, что при таком количестве боев есть вероятность, что игроку с одной эволюцией придется сражаться против игрока с двумя.
Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы оценить влияние этой функции на бои и при необходимости внести изменения.