10 дек. 2023 г.
Blog – Clash Royale
В КАКОМ ВЫ СПИСКЕ?
Санта на кабане спешит к нам с полным мешком подарков!
Начиная с 4 декабря он будет лично считать все используемые в боях эмодзи и распределять их по двум категориям: ПОСЛУШНЫЕ и НЕПОСЛУШНЫЕ.
В зависимости от того, какие эмодзи будут использоваться больше, игроки смогут бесплатно разблокировать один из двух особых скинов для башни в день Clashmas (25 декабря)!
Награда ПОСЛУШНЫХ: замерзший снеговик.
Награда НЕПОСЛУШНЫХ: гоблин-брюзга.
ВОПРОСЫ?
Как мы узнаем, какая сторона побеждает?
Вы сможете следить за статистикой для послушных и непослушных в «Новостях Royale»!
Какие эмодзи считаются послушными, а какие — непослушными?
Это знает только Санта на кабане. Но в глубине души вы и сами должны догадываться.
Что произойдет с наградой проигравшей стороны?
Проигравший скин для башни можно будет приобрести в магазине.