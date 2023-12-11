Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
Back to Clash Royale News
10 дек. 2023 г.
Blog – Clash Royale

В КАКОМ ВЫ СПИСКЕ?

Санта на кабане спешит к нам с полным мешком подарков!

Начиная с 4 декабря он будет лично считать все используемые в боях эмодзи и распределять их по двум категориям: ПОСЛУШНЫЕ и НЕПОСЛУШНЫЕ.

В зависимости от того, какие эмодзи будут использоваться больше, игроки смогут бесплатно разблокировать один из двух особых скинов для башни в день Clashmas (25 декабря)!

Награда ПОСЛУШНЫХ: замерзший снеговик.

Награда НЕПОСЛУШНЫХ: гоблин-брюзга.

ВОПРОСЫ?

  • Как мы узнаем, какая сторона побеждает?

Вы сможете следить за статистикой для послушных и непослушных в «Новостях Royale»!

  • Какие эмодзи считаются послушными, а какие — непослушными?

Это знает только Санта на кабане. Но в глубине души вы и сами должны догадываться.

  • Что произойдет с наградой проигравшей стороны?

Проигравший скин для башни можно будет приобрести в магазине.