15 мар. 2024 г.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ СКИН ДЛЯ БАШНИ

Каждый голос важен! Началось финальное голосование за лучший скин для башни — победившая работа будет добавлена в игру! Проголосовать можно только один раз, и изменить выбор нельзя.

Пусть победит лучшая работа!

ВАРИАНТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА СТРАНИЦЕ SUPERCELL MAKE (на английском языке)!

«Башня чернокнижника» — автор DendeDZG;

«Фокус-покус» — автор Naji Kadalayi;

«Зачарованная жаба» — автор LukeDraw;

«Заколдованная свинья» — автор czaromaro;

Ящик фокусника — автор Naji Kadalayi.