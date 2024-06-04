Готовьте свою гоблинскую армию к великим свершениям...

Начиная с 7 июня (9:00 UTC) вы можете получить гоблинские карты, гоблинское знамя и эволюцию мортиры БЕСПЛАТНО, просто заходя в игру каждый день! Заходите в игру ежедневно, чтобы не пропустить ни одной награды!

Список наград:

2500 гоблинов-копейщиков ;

1 гоблинское знамя ;

2500 банд гоблинов ;

1 фрагмент эволюции мортиры ;

500 хижин гоблинов ;

1 фрагмент эволюции мортиры ;

125 гоблинских бочек ;

1 фрагмент эволюции мортиры ;

125 гоблинских буров ;

3 фрагмента эволюции мортиры.

⚠️ Условие участия: 7-й уровень короля или выше.

До встречи на арене!