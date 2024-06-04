4 июн. 2024 г.
ГОТОВЬТЕ ГОБЛИНОВ!

Готовьте свою гоблинскую армию к великим свершениям...
Начиная с 7 июня (9:00 UTC) вы можете получить гоблинские карты, гоблинское знамя и эволюцию мортиры БЕСПЛАТНО, просто заходя в игру каждый день! Заходите в игру ежедневно, чтобы не пропустить ни одной награды!

Список наград:

  • 2500 гоблинов-копейщиков;

  • 1 гоблинское знамя;

  • 2500 банд гоблинов;

  • 1 фрагмент эволюции мортиры;

  • 500 хижин гоблинов;

  • 1 фрагмент эволюции мортиры;

  • 125 гоблинских бочек;

  • 1 фрагмент эволюции мортиры;

  • 125 гоблинских буров;

  • 3 фрагмента эволюции мортиры.

⚠️ Условие участия: 7-й уровень короля или выше.

До встречи на арене!