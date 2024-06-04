4 июн. 2024 г.
ГОТОВЬТЕ ГОБЛИНОВ!
Готовьте свою гоблинскую армию к великим свершениям...
Начиная с 7 июня (9:00 UTC) вы можете получить гоблинские карты, гоблинское знамя и эволюцию мортиры БЕСПЛАТНО, просто заходя в игру каждый день! Заходите в игру ежедневно, чтобы не пропустить ни одной награды!
Список наград:
2500 гоблинов-копейщиков;
1 гоблинское знамя;
2500 банд гоблинов;
1 фрагмент эволюции мортиры;
500 хижин гоблинов;
1 фрагмент эволюции мортиры;
125 гоблинских бочек;
1 фрагмент эволюции мортиры;
125 гоблинских буров;
3 фрагмента эволюции мортиры.
⚠️ Условие участия: 7-й уровень короля или выше.
До встречи на арене!