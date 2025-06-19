В следующем обновлении мы внесем некоторые изменения в награды с кристаллами. Вот что вас ждет:

Награды за мастерство игры картами будут обновлены: обычные карты: 150 -> 100 кристаллов; чемпионские карты: 300 -> 100 кристаллов.

2525 кристаллов из наград за мастерство перейдут на путь к славе.

Это значит, что в целом кристаллов в игре станет меньше, но количество, которое можно получить, просто играя в игру, увеличится. Мы считаем, что это сделает кристальные награды доступнее большему числу игроков.

Если вы хотите получить кристаллы из наград за мастерство в их текущем виде, то сейчас самое время это сделать!

Ценность наград обновится с выходом обновления в конце июня. Мы не будем задним числом начислять кристаллы за ранее достигнутые уровни мастерства или рубежи на пути к славе.

На этом пока все. Дополнительная информация об обновлении скоро появится!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale