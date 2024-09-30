В преддверии октябрьского сезона Clash Royale мы решили внести в Pass Royale несколько крутых изменений. Мы убрали золотой пропуск — его заменит новый алмазный пропуск 💎и переработанный бесплатный пропуск. Ниже описано все, что стоит знать об этом изменении.

❓ Почему мы убрали золотой пропуск?

Мы решили убрать золотой пропуск, чтобы упростить Pass Royale. С этих пор вам будет доступен только один премиальный пропуск — алмазный, с улучшенными наградами и преимуществами. Мы также повысили качество наград и преимуществ бесплатного пропуска, чтобы сделать игру приятнее для всех.

📅 Что и когда ожидать

25 сентября: золотой пропуск перестанет быть доступен для покупки в магазине Supercell.

2 октября: выйдет обновление игры, но сентябрьский сезон и пропуск еще некоторое время будут активны.

7 октября: золотой пропуск перестанет быть доступен для покупки в игре. Новый алмазный пропуск станет доступен с началом октябрьского сезона. Вас ждут потрясающие награды, в числе которых элементы оформления, золото, знамена и эксклюзивные эмодзи.

💎 Что нового будет в алмазном пропуске?

Алмазный пропуск включает премиальные награды, среди которых:

эксклюзивные элементы оформления — скины для башни и эмодзи 🎨;

сундуки более высоких уровней , например джокерский сундук и легендарный сундук короля , которые содержат ценные награды;

призы-сюрпризы с вероятностью получения наград высокого уровня.

🆓 Переработанный бесплатный пропуск для всех игроков

Бесплатный пропуск стал намного лучше и теперь позволяет получать награды на каждом уровне. Ключевые улучшения: