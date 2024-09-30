ИЗМЕНЕНИЯ PASS ROYALE!
Золотого пропуска больше нет
В преддверии октябрьского сезона Clash Royale мы решили внести в Pass Royale несколько крутых изменений. Мы убрали золотой пропуск — его заменит новый алмазный пропуск 💎и переработанный бесплатный пропуск. Ниже описано все, что стоит знать об этом изменении.
❓ Почему мы убрали золотой пропуск?
Мы решили убрать золотой пропуск, чтобы упростить Pass Royale. С этих пор вам будет доступен только один премиальный пропуск — алмазный, с улучшенными наградами и преимуществами. Мы также повысили качество наград и преимуществ бесплатного пропуска, чтобы сделать игру приятнее для всех.
📅 Что и когда ожидать
25 сентября: золотой пропуск перестанет быть доступен для покупки в магазине Supercell.
2 октября: выйдет обновление игры, но сентябрьский сезон и пропуск еще некоторое время будут активны.
7 октября: золотой пропуск перестанет быть доступен для покупки в игре. Новый алмазный пропуск станет доступен с началом октябрьского сезона. Вас ждут потрясающие награды, в числе которых элементы оформления, золото, знамена и эксклюзивные эмодзи.
💎 Что нового будет в алмазном пропуске?
Алмазный пропуск включает премиальные награды, среди которых:
эксклюзивные элементы оформления — скины для башни и эмодзи 🎨;
сундуки более высоких уровней, например джокерский сундук и легендарный сундук короля, которые содержат ценные награды;
призы-сюрпризы с вероятностью получения наград высокого уровня.
🆓 Переработанный бесплатный пропуск для всех игроков
Бесплатный пропуск стал намного лучше и теперь позволяет получать награды на каждом уровне. Ключевые улучшения:
фрагмент эволюции, необходимый для эволюции карт;
анимированное знамя, чтобы ваш профиль выглядел более стильно;
призы-сюрпризы в бесплатном пропуске, награды в которых становятся лучше по мере продвижения в сезоне.