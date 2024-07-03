3 июл. 2024 г.
Июльские изменения баланса!

ПРОКЛЯТИЕ ГОБЛИНОВ

🟢 Радиус: 4 → 3 (-25 %);
💥 Увеличение урона:
35 % → 20 %.

Благодаря большому радиусу и усилению урона проклятие гоблинов эффективно контролировало сражения на мосту, особенно в сочетании с яростью и разрядом. Мы хотим снизить доступность и эффективность подобных комбинаций и сделать так, чтобы они воздействовали на меньшее количество воинов.

ГОБЛИН-ПОДРЫВНИК

💥 Урон при уничтожении:
465 → 404 (-13 %);
🟢 Радиус урона при уничтожении: 3 → 2,5 (-17 %);
⏱️ Скорость атаки:
1,1 → 1,2 секунды (на 9 % медленнее).

Гоблин-подрывник оказался слишком эффективен в подавлении штурма и нанесении урона королевской башне за счет большого радиуса взрыва и высокого урона.

ГОБЛИНСКАЯ МАШИНА

❤️ Запас здоровья:
2598 → 2196 (-15 %);
⏱️ Скорость первой атаки: 0,2 → 0,5 секунды ( на 150 % медленнее).

Гоблинскую машину было слишком сложно уничтожить из-за ее мощной ракетной атаки. Мы уменьшаем ее запас здоровья, чтобы она была больше похожа на другие карты ближнего боя за 5 капель эликсира.

ПРИНЦ

📏 Дальность штурма:
150 → 200 (-33 %).

ВСАДНИЦА НА БАРАНЕ

📏 Дальность штурма:
150 → 200 (-33 %).

Хотя мы рады, что принц и всадница на баране нашли свое место в мете, но с предыдущим усилением мы все-таки перестарались. Мы немного смягчим его и уберем некоторые неинтуитивные взаимодействия с их штурмом.

ТЕСЛА

💥 Урон:
230 → 220 (-4 %);
⏱️ Время между атаками:
1,1 → 1,2 секунды (на 9 % медленнее).

Тесла остается главным защитным сооружением в мете и при этом имеет одну из самых сильных эволюций.

ЭВОЛЮЦИЯ КОЛДУНА

❤️ Запас прочности щита:
371 → 296 (-20 %).

Сквозь щит эволюции колдуна было очень сложно пробиться, но теперь его можно будет сломать с помощью стрел.

ГРАФИНЯ С КИНЖАЛАМИ

⏱️ Время заряда кинжалов:
0,8 → 0,9 секунды (на 13 % медленнее);
⏱️ Скорость атаки:
0,35 → 0,45 секунды (на 29 % медленнее).

Даже без кинжалов с графиней было сложно справиться, и она по-прежнему наносила слишком много урона, имея полный заряд. Теперь у нее будет уходить больше времени на проведение полной атаки и на полную перезарядку.