Пока мы готовимся к новому удивительному году в Clash Royale, хотим немного вам рассказать о грядущих изменениях системы наград за сражения.

Ключей от сундуков больше не будет

В начале января ключи от сундуков исчезнут из акций в магазине и наград алмазного пропуска. А в конце марта мы полностью уберем ключи из игры.

Но не переживайте, мы избавляемся от них не просто так: мы освобождаем место для новых функций! В будущем вы сможете играть и зарабатывать больше наград, не беспокоясь о ключах.

Что мне делать?

Тратьте все собранные ключи! Если вы хранили ключи в ожидании подходящего момента, то этот момент настал: пришло время открыть скопившиеся сундуки! Помните: все неиспользованные ключи исчезнут в конце марта.

Это все, о чем мы пока можем рассказать. Следите за новостями — в начале следующего года вас ждет больше подробностей!

Счастливого Clash-Рождества!

Команда Clash Royale