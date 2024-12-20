Ключи от сундуков — изменения
Пока мы готовимся к новому удивительному году в Clash Royale, хотим немного вам рассказать о грядущих изменениях системы наград за сражения.
Ключей от сундуков больше не будет
В начале января ключи от сундуков исчезнут из акций в магазине и наград алмазного пропуска. А в конце марта мы полностью уберем ключи из игры.
Но не переживайте, мы избавляемся от них не просто так: мы освобождаем место для новых функций! В будущем вы сможете играть и зарабатывать больше наград, не беспокоясь о ключах.
Что мне делать?
Тратьте все собранные ключи! Если вы хранили ключи в ожидании подходящего момента, то этот момент настал: пришло время открыть скопившиеся сундуки! Помните: все неиспользованные ключи исчезнут в конце марта.
Это все, о чем мы пока можем рассказать. Следите за новостями — в начале следующего года вас ждет больше подробностей!
Счастливого Clash-Рождества!
Команда Clash Royale