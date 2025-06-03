Новый сезон «Как прокачать дракона»
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
эволюция пламенного дракона;
лига 2 на 2;
события с целями;
игровые режимы и испытания.
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ:
ПЛАМЕННЫЙ ДРАКОН
Теперь с новой улучшенной моделью топливного бака!
Луч эволюционировавшего пламенного дракона остается заряженным, даже когда ему больше нечего плавить. Вот только даже самый лучший топливный бак когда-нибудь пустеет.
ЛИГА 2 НА 2 ВЕРНУЛАСЬ!
Играйте с другом или случайным союзником и повышайте свой рейтинг.
В режиме 2 на 2 важны командная игра, мастерство и удача — окажет ли ваш товарищ помощь в этом испытании или расслабится, ожидая, что вы приведете его к победе?
СОБЫТИЯ С ЦЕЛЯМИ
Кроме лиги на 2 на 2, в этом сезоне вас также ждут два события с целями. В каждом из них для вас приготовлены ценные награды, включая 3 фрагмента эволюции дровосека, эпическую книгу карт и элементы оформления!
Погоня за коронами № 1
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эпическая книга карт.
Погоня за коронами № 2
Награда: рамка и украшение для знамени, а также 3 фрагмента эволюции дровосека.
В событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с эволюцией пламенного дракона: 2–9 июня
Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!
⚔️ Испытание: 6–9 июня.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Эволюционный хаос: 9–16 июня
Добавьте в колоду до 4 эволюций и установите контроль на арене!
⚔️ Испытание: 13–16 июня.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Волшебное трио: 16–23 июня
Волшебство витает в воздухе, когда на арену выходит команда мечты!
⚔️ Испытание: 20–23 июня.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Спарринг четырех карт: 23–30 июня
Выбрать можно только четыре карты. Подумайте хорошенько!
⚔️ Испытание: 27–30 июня.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Всеобщая эволюция: 30 июня — 7 июля
Добавьте в колоду до 8 эволюций и установите контроль на арене!
⚔️ Испытание: 4–7 июля.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale