3 июн. 2025 г.
Новый сезон «Как прокачать дракона»

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • эволюция пламенного дракона;

  • лига 2 на 2;

  • события с целями;

  • игровые режимы и испытания.

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ:

ПЛАМЕННЫЙ ДРАКОН

Теперь с новой улучшенной моделью топливного бака!

Луч эволюционировавшего пламенного дракона остается заряженным, даже когда ему больше нечего плавить. Вот только даже самый лучший топливный бак когда-нибудь пустеет.

ЛИГА 2 НА 2 ВЕРНУЛАСЬ!

Играйте с другом или случайным союзником и повышайте свой рейтинг.

В режиме 2 на 2 важны командная игра, мастерство и удача — окажет ли ваш товарищ помощь в этом испытании или расслабится, ожидая, что вы приведете его к победе?

СОБЫТИЯ С ЦЕЛЯМИ

Кроме лиги на 2 на 2, в этом сезоне вас также ждут два события с целями. В каждом из них для вас приготовлены ценные награды, включая 3 фрагмента эволюции дровосека, эпическую книгу карт и элементы оформления!

Погоня за коронами № 1

Награда: рамка и украшение для знамени, а также эпическая книга карт.

Погоня за коронами № 2

Награда: рамка и украшение для знамени, а также 3 фрагмента эволюции дровосека.

В событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с эволюцией пламенного дракона: 2–9 июня

Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!

  • ⚔️ Испытание: 6–9 июня.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Эволюционный хаос: 9–16 июня

Добавьте в колоду до 4 эволюций и установите контроль на арене!

  • ⚔️ Испытание: 13–16 июня.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Волшебное трио: 16–23 июня

Волшебство витает в воздухе, когда на арену выходит команда мечты!

  • ⚔️ Испытание: 20–23 июня.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Спарринг четырех карт: 23–30 июня

Выбрать можно только четыре карты. Подумайте хорошенько!

  • ⚔️ Испытание: 27–30 июня.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Всеобщая эволюция: 30 июня — 7 июля

Добавьте в колоду до 8 эволюций и установите контроль на арене!

  • ⚔️ Испытание: 4–7 июля.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale