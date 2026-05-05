Новый сезон: «Clash-данк»
В этом сезоне поле боя превращается в спортивную площадку для вышибалы. Кроме того, на нее выйдет еще один герой, готовый штурмовать фланги врага и разрушать его башни. В новом сезоне вас ждут:
новые герои — темный принц и вышибала;
событие с альбомом;
игровые режимы и испытания;
глобальный турнир с мегавыбором карт;
лига внезапной смерти;
погони за коронами;
путешествие клана.
НОВЫЕ ГЕРОИ
Темный принц-герой
Способность «Агрессивное спешивание»
Что может быть лучше атаки кавалерии? Атака носорога!
Как и его наездник, носорог прошел через множество битв. Теперь, когда он и темный принц нашли друг друга, они могут вместе справиться с любой башней и любым скелетом.
Интересный факт: однажды темный принц решил пойти в атаку первым. Это было смело, но итог оказался плачевным...
Вышибала-герой
Способность «Свист брошенных камней»
Этот воин — настоящая легенда арены, и он способен не только выбить четкий страйк, но и бросить безупречный трехочковый.
Он уже попробовал себя в бейсболе (снес все трибуны) и футболе (расплющил всех гоблинов), а теперь ему приглянулся баскетбол. При использовании способности вышибала-герой крепко встает на месте и начинает бросать трехочковые через всю арену. Помните о дальности его атаки, и пусть каждый бросок попадет в цель!
Вышибалу-героя можно будет получить БЕСПЛАТНО в событии с его альбомом или приобрести за 200 монет героя.
СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ
Альбом вышибалы
Представляем новое событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.
В этом сезоне вам предстоит собирать элементы шести сцен, посвященных новому спортивному хобби вышибалы-героя. За завершение каждой из них вы получите отдельную награду.
Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.
Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.
Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.
Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.
|Элемент
|Дубликаты
|Обычный
|3
|Редкий
|4
|Эпический
|5
|Легендарный
|6
Завершив альбом вышибалы, вы разблокируете главную награду — вышибалу-героя, а также особый скин для башни и эмодзи!
Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с героями: 4–11 мая
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь героев — темного принца и вышибалы.
Ограбление: 11–18 мая
Вместо башен — одинокий сейф без защиты. Сокрушите противников и завоюйте победу.
Испытание: 15–18 мая.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Турнир с мегавыбором карт: 5–10 мая
В этом глобальном турнире вам предстоит по очереди выбирать карты из общего пула, в котором 36 карт. В режиме недоступны воины для башни, эволюции и герои, а все карты ограничены 11-м уровнем.
Кроме того, мы сократили время, которое дается на выбор карт, с 15 до 10 секунд, так что все решения придется принимать быстро!
Вас ждут отличные награды за каждый выигранный бой, а после 12 побед начнется самое интересное — вы сможете побороться за место в списке лидеров и подняться на его вершину!
Вас также ждет значок королевского турнира, а за место в числе 10 000 лучших игроков — особый значок лидера.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА
Внезапная смерть: 18–28 мая
В лиге внезапной смерти соревнуются настоящие смельчаки, ведь потеря одной башни равна проигрышу.
Сражайтесь за место среди лучших и пробейтесь на вершину списка лидеров соревновательной лиги, где каждая корона на счету.
За 15 побед вы получите значок лиги, а если станете одним из 10 000 лучших игроков, то заработаете особый значок лидера лиги внезапной смерти.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами и других событий с потрясающими наградами. Среди них:
карты вышибалы и темного принца;
ящик эволюции;
элементы;
знамена;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
Путешествуйте с соклановцами по морям Royale, ищите затонувшие сокровища и заработайте эмодзи темного принца-героя совместными усилиями!
Нет соклановцев? Вступите в клан, чтобы не пропустить захватывающие морские приключения. Заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий клан.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale