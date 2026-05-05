Он уже попробовал себя в бейсболе (снес все трибуны) и футболе (расплющил всех гоблинов), а теперь ему приглянулся баскетбол. При использовании способности вышибала-герой крепко встает на месте и начинает бросать трехочковые через всю арену. Помните о дальности его атаки, и пусть каждый бросок попадет в цель!

Вышибалу-героя можно будет получить БЕСПЛАТНО в событии с его альбомом или приобрести за 200 монет героя.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Альбом вышибалы

Представляем новое событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.

В этом сезоне вам предстоит собирать элементы шести сцен, посвященных новому спортивному хобби вышибалы-героя. За завершение каждой из них вы получите отдельную награду.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.

Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.

Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.

Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.

Элемент Дубликаты Обычный 3 Редкий 4 Эпический 5 Легендарный 6

Завершив альбом вышибалы, вы разблокируете главную награду — вышибалу-героя, а также особый скин для башни и эмодзи!

Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с героями: 4–11 мая

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь героев — темного принца и вышибалы.

Ограбление: 11–18 мая

Вместо башен — одинокий сейф без защиты. Сокрушите противников и завоюйте победу.