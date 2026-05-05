5 мая 2026 г.
Новый сезон: «Clash-данк»

В этом сезоне поле боя превращается в спортивную площадку для вышибалы. Кроме того, на нее выйдет еще один герой, готовый штурмовать фланги врага и разрушать его башни. В новом сезоне вас ждут:

  • новые герои — темный принц и вышибала;

  • событие с альбомом;

  • игровые режимы и испытания;

  • глобальный турнир с мегавыбором карт;

  • лига внезапной смерти;

  • погони за коронами;

  • путешествие клана.

НОВЫЕ ГЕРОИ

Темный принц-герой

Способность «Агрессивное спешивание»

Что может быть лучше атаки кавалерии? Атака носорога!

Как и его наездник, носорог прошел через множество битв. Теперь, когда он и темный принц нашли друг друга, они могут вместе справиться с любой башней и любым скелетом.

Интересный факт: однажды темный принц решил пойти в атаку первым. Это было смело, но итог оказался плачевным...

Вышибала-герой

Способность «Свист брошенных камней»

Этот воин — настоящая легенда арены, и он способен не только выбить четкий страйк, но и бросить безупречный трехочковый.

Он уже попробовал себя в бейсболе (снес все трибуны) и футболе (расплющил всех гоблинов), а теперь ему приглянулся баскетбол. При использовании способности вышибала-герой крепко встает на месте и начинает бросать трехочковые через всю арену. Помните о дальности его атаки, и пусть каждый бросок попадет в цель!

Вышибалу-героя можно будет получить БЕСПЛАТНО в событии с его альбомом или приобрести за 200 монет героя.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Альбом вышибалы

Представляем новое событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.

В этом сезоне вам предстоит собирать элементы шести сцен, посвященных новому спортивному хобби вышибалы-героя. За завершение каждой из них вы получите отдельную награду.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.

Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.

Если вы получите элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. За шесть дубликатов вы гарантированно получите новый уникальный элемент.

Тип редкости влияет на число дубликатов, которые вы получаете за элемент.

ЭлементДубликаты
Обычный3
Редкий4
Эпический5
Легендарный6

Завершив альбом вышибалы, вы разблокируете главную награду — вышибалу-героя, а также особый скин для башни и эмодзи!

Все дополнительные элементы, собранные после завершения альбома, превратятся в бонусные награды.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с героями: 4–11 мая

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь героев — темного принца и вышибалы.

Ограбление: 11–18 мая

Вместо башен — одинокий сейф без защиты. Сокрушите противников и завоюйте победу.

  • Испытание: 15–18 мая.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Турнир с мегавыбором карт: 5–10 мая

В этом глобальном турнире вам предстоит по очереди выбирать карты из общего пула, в котором 36 карт. В режиме недоступны воины для башни, эволюции и герои, а все карты ограничены 11-м уровнем.

Кроме того, мы сократили время, которое дается на выбор карт, с 15 до 10 секунд, так что все решения придется принимать быстро!

Вас ждут отличные награды за каждый выигранный бой, а после 12 побед начнется самое интересное — вы сможете побороться за место в списке лидеров и подняться на его вершину!

Вас также ждет значок королевского турнира, а за место в числе 10 000 лучших игроков — особый значок лидера.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА

Внезапная смерть: 18–28 мая

В лиге внезапной смерти соревнуются настоящие смельчаки, ведь потеря одной башни равна проигрышу.

Сражайтесь за место среди лучших и пробейтесь на вершину списка лидеров соревновательной лиги, где каждая корона на счету.

За 15 побед вы получите значок лиги, а если станете одним из 10 000 лучших игроков, то заработаете особый значок лидера лиги внезапной смерти.

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами и других событий с потрясающими наградами. Среди них:

  • карты вышибалы и темного принца;

  • ящик эволюции;

  • элементы;

  • знамена;

  • и многое другое!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Путешествуйте с соклановцами по морям Royale, ищите затонувшие сокровища и заработайте эмодзи темного принца-героя совместными усилиями!

Нет соклановцев? Вступите в клан, чтобы не пропустить захватывающие морские приключения. Заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale