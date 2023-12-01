1 дек. 2023 г.
ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ПУТИ

НОВЫЙ ЛИМИТ ПО УРОВНЮ В РЕЙТИНГОВОМ РЕЖИМЕ

Элитный уровень появится на легендарном пути 4 декабря!

Когда мы ввели элитный уровень в июне, то объявили, что до определенной поры карты по-прежнему будут ограничиваться 14-м уровнем. И вот эта пора настала!

БОЛЬШЕ ЭЛИТНЫХ КАРТ-ДЖОКЕРОВ В НАГРАДУ

Помимо нового ограничения по уровню мы увеличиваем количество элитных карт-джокеров, которые игроки могут заработать, продвигаясь по легендарному пути в каждом сезоне.

Ниже указаны НОВЫЕ ограничения по уровню и награды легендарного пути:

ТЕПЕРЬ
ЛигаОграничение по уровнюЭлитные карты-джокеры
1110
2122500
3122500
4137500
51315 000
61425 000
71425 000
81535 000
91535 000
101550 000

Общее количество элитных карт-джокеров зависит от того, в какой лиге вы заканчиваете сезон; максимально возможное количество составляет 50 000 за сезон.

В первом столбце указаны лиги, а в соответствующих рядах —сколько элитных карт-джокеров вы получите, достигнув каждой из этих лиг.

РАНЬШЕ
ЛигаОграничение по уровнюЭлитные карты-джокеры
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415 000
91415 000
101425 000

Благодаря этим изменениям легендарный путь станет лучшим способом продвинуться к улучшению карт до элитного уровня — конечно, если вам это по силам!

Мы также изменили ограничения по уровню в других лигах, чтобы сделать более плавным переход к лигам, содержащим элитные уровни, и избежать резкого повышения уровней карт в боях.

Эти изменения легендарного пути вступят в силу 4 декабря, когда начнется новый сезон!