ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ПУТИ
НОВЫЙ ЛИМИТ ПО УРОВНЮ В РЕЙТИНГОВОМ РЕЖИМЕ
Элитный уровень появится на легендарном пути 4 декабря!
Когда мы ввели элитный уровень в июне, то объявили, что до определенной поры карты по-прежнему будут ограничиваться 14-м уровнем. И вот эта пора настала!
БОЛЬШЕ ЭЛИТНЫХ КАРТ-ДЖОКЕРОВ В НАГРАДУ
Помимо нового ограничения по уровню мы увеличиваем количество элитных карт-джокеров, которые игроки могут заработать, продвигаясь по легендарному пути в каждом сезоне.
Ниже указаны НОВЫЕ ограничения по уровню и награды легендарного пути:
|ТЕПЕРЬ
|ТЕПЕРЬ
|ТЕПЕРЬ
|Лига
|Ограничение по уровню
|Элитные карты-джокеры
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15 000
|6
|14
|25 000
|7
|14
|25 000
|8
|15
|35 000
|9
|15
|35 000
|10
|15
|50 000
Общее количество элитных карт-джокеров зависит от того, в какой лиге вы заканчиваете сезон; максимально возможное количество составляет 50 000 за сезон.
В первом столбце указаны лиги, а в соответствующих рядах —сколько элитных карт-джокеров вы получите, достигнув каждой из этих лиг.
|РАНЬШЕ
|РАНЬШЕ
|Лига
|Ограничение по уровню
|Элитные карты-джокеры
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15 000
|9
|14
|15 000
|10
|14
|25 000
Благодаря этим изменениям легендарный путь станет лучшим способом продвинуться к улучшению карт до элитного уровня — конечно, если вам это по силам!
Мы также изменили ограничения по уровню в других лигах, чтобы сделать более плавным переход к лигам, содержащим элитные уровни, и избежать резкого повышения уровней карт в боях.
Эти изменения легендарного пути вступят в силу 4 декабря, когда начнется новый сезон!