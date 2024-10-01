Вместе с обновлением, которое выйдет 2 октября, мы прекратим поддержку устройств с операционной системой iOS 12-й версии и ниже, а также устройств на Android версии 6.0 и ниже. Это решение вызвано техническими ограничениями и проблемами с производительностью старых операционных систем. Игроки, которые пользуются устройствами с этими операционными системами, не смогут играть в Clash Royale, пока не установят более новую версию системы.

iOS:

прекращение поддержки iOS 12-й и 13-й версий означает, что вы не сможете использовать такие устройства, как iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus;

Android:

прекращается поддержка устройств с операционными системами Android 5.0 (Lollipop) и Android 6.0 (Marshmallow).

Что вам нужно сделать

Если на вашем устройстве установлена одна из перечисленных операционных систем, мы советуем вам обновить ее.

Информацию о том, как обновить операционную систему устройства, можно найти на сайтах службы поддержки Apple (для iOS) и Google (для Android).

Чтобы узнать, как привязать учетную запись к Supercell ID или перенести игру на другое устройство, посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Благодарим за понимание и поддержку!

Команда Clash Royale