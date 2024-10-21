ПУТЬ КОРОЛЕВЫ ГОБЛИНОВ — ИНФОРМАЦИЯ
Путь королевы гоблинов заканчивается.
Что это значит и что случится с неполученными наградами? Вот что произойдет в ближайшие недели:
Путь гоблинов станет недоступен в среду, 30 октября.
На память вы получите классный значок, отражающий ваш прогресс.
Что произойдет с гоблинятами?
Гоблинята больше не будут попадаться в сундуках или в составе других наград. Они останутся в вашей коллекции, но будут временно недоступны.
А что насчет потраченного золота?
Мы вернем все золото и элитные карты-джокеры, потраченные на улучшение гоблинят.
На пути королевы гоблинов появится таймер, который покажет, сколько времени у вас осталось, чтобы продвинуться вперед и получить желаемые награды.
Все карты, которые можно разблокировать на пути королевы гоблинов, будут перемещены на путь к славе:
гоблин-подрывник: 12-я арена;
подозрительный куст: 13-я арена;
проклятие гоблинов: 14-я арена;
гоблинская машина: 15-я арена;
Гоблинштейн: 18-я арена.