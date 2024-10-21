21 окт. 2024 г.
ПУТЬ КОРОЛЕВЫ ГОБЛИНОВ — ИНФОРМАЦИЯ

Путь королевы гоблинов заканчивается.

Что это значит и что случится с неполученными наградами? Вот что произойдет в ближайшие недели:

  • Путь гоблинов станет недоступен в среду, 30 октября.

  • На память вы получите классный значок, отражающий ваш прогресс.

  • Что произойдет с гоблинятами?

Гоблинята больше не будут попадаться в сундуках или в составе других наград. Они останутся в вашей коллекции, но будут временно недоступны.

  • А что насчет потраченного золота?

Мы вернем все золото и элитные карты-джокеры, потраченные на улучшение гоблинят.

  • На пути королевы гоблинов появится таймер, который покажет, сколько времени у вас осталось, чтобы продвинуться вперед и получить желаемые награды.

  • Все карты, которые можно разблокировать на пути королевы гоблинов, будут перемещены на путь к славе:

гоблин-подрывник: 12-я арена;

подозрительный куст: 13-я арена;

проклятие гоблинов: 14-я арена;

гоблинская машина: 15-я арена;

Гоблинштейн: 18-я арена.