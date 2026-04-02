Тактическое объединение: баланс 7-го сезона
2 апреля
ВОИНЫ
Гигантский скелет
Урон по области от бомбы: 300/600/1200/2400 → 200/400/800/1600 (-33 %) ▼.
Длительность оглушения: 2 с. на всех уровнях → 1/2/3/5 с. ▲.
Гигантский скелет работает аналогично гоблину-подрывнику, и поэтому мы хотим помочь ему выделиться за счет своей способности контроля.
П.Е.К.К.А.
Здоровье: 1400 → 1600 (+14 %) ▲.
П.Е.К.К.А. оказалась недостаточно живучей, чтобы соответствовать своей роли.
Гоблин с дротиками
Дальность атаки: 5 → 4 (-20 %) ▼.
Урон: 70 → 80 (+14 %) ▲.
Повышенная дальность не дает достаточного преимущества гоблину с дротиками. Чтобы компенсировать уменьшение дальности, мы увеличиваем его урон.
16 марта
ПРАВИТЕЛИ
Королева гоблинов
Вероятность появления гоблина: 25 % → 33 % (+32 %) ▲.
Королеве гоблинов все еще не хватало того импульса, который сделал бы ее величайшей предводительницей гоблинов в истории. Теперь она еще вреднее и зеленее!
Боевая машина
Рост скорости атаки зданий между уровнями: 1 → 1,2 (+20 %) ▲.
Повышение уровня зданий на поздней стадии игры не давало ощутимого усиления, поэтому мы увеличили рост их скорости атаки между уровнями, чтобы они лучше поспевали за войсками.
Графиня с кинжалами
Бонус к скорости атаки кинжала: 150 % → 180 % (+20 %) ▲.
Снаряжению графини не хватало мощи, чтобы ее войска по-настоящему ощутили его эффект.
ВОИНЫ
Дракончик
Урон: 130 → 100 (-23 %) ▼.
Дальность: 3 → 2 (-33 %) ▼.
Дракончик был слишком силен благодаря взрывному урону по области. Уменьшение дальности заставит его действовать на более опасной дистанции.
Королева лучниц
Ударов до активации способности: 5/4/3/2 → 4/3/2/1 (+20 %/+25 %/+33 %/+50 %) ▲.
Скорость атаки: 1,67 с. → 1,42 с. (+15 %) ▲.
После переработки способности королева лучниц не раскрывала весь свой королевский потенциал. Теперь она должна стать достаточно сильной, чтобы оправдать стоимость в пять капель эликсира.
ОСОБЕННОСТИ
Дракон
Снижение урона: 50 % → 33 % (-34 %) ▼.
Бонусный урон: 50 % → 33 % (-34 %) ▼.
Последние усиление особенности «Дракон» сделало наших летающих друзей слишком мощными. Это ослабление должно восстановить баланс.
Воин
Время активации: 8 с. → 4 с. (-50 %) ▲.
Бонус к урону:
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲.
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲.
Бонус к скорости атаки:
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲.
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲.
Способности воинов активировались слишком поздно и не успевали повлиять на ход боя. Мы не сомневаемся, что у них огромный потенциал, поэтому немного ускорили их.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Ведьма
Исправлена ошибка, из-за которой призванные ею скелеты имели больше здоровья и урона, чем предполагалось.
Костяной дракон
Исправлена ошибка, из-за которой дубликаты костяного дракона появлялись с полным запасом здоровья.
23 февраля
ПРАВИТЕЛИ
Королева гоблинов
Активация особенности «Гоблин»: 0 → 1 (+100 %) ▲.
Вероятность появления гоблина: 33 % → 25 % (-24 %) ▼.
Почему? Королева гоблинов долгое время показывала слабые результаты. Получив особенность «Гоблин», она надеется, что сумеет собрать более грозную гоблинскую армию.
Мудрец Эхо
Увеличение здоровья при повышении уровня: 170 % → 150 % (-12 %) ▼.
Почему? Эхо — серьезная сила на поле боя. Мы немного уменьшили прирост здоровья между уровнями, чтобы бои стали справедливее.
ВОИНЫ
Гоблин с дротиками
Стоимость в эликсире: 3 → 2 ▲.
Здоровье: 550 → 350 (-36 %) ▼.
Почему? Так как его стоимость снижается, мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы у него не было слишком большого преимущества перед другими аналогичными воинами.
Королевский гигант
Стоимость в эликсире: 2 → 3 ▼.
Здоровье: 900 → 1000 (+11 %) ▲.
Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲.
Скорость атаки: 1,66 с. → 2 с. (+20 %) ▼.
Почему? Больше эликсира — больше мощи!
П.Е.К.К.А.
Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.
Здоровье: 1200 → 1400 (+17 %) ▲.
Урон: 330 → 350 (+6 %) ▲.
Способность: наносит дальний урон по области по линии удара.
Почему? Могучая П.Е.К.К.А. получила новую способность и стала еще более грозной.
Принц
Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.
Здоровье: 800 → 1100 (+38 %) ▲.
Скорость атаки: 1,42 с. → 1,66 с. (+16 %) ▼.
Почему? Больше эликсира — больше силы.
Королева лучниц
Урон: 90 → 100 (+11 %) ▲.
Скорость атаки: 1,25 с. → 1,66 с. (+32 %) ▼.
Способность: однократная активация → многократная активация ▲.
Почему? Обновленная способность позволяет прославленной королеве лучниц несколько раз активировать режим невидимости с быстрыми выстрелами.
ОСОБЕННОСТИ
Ас
Было: асы получали бонус к урону и скорости атаки.
Стало: асы получают бонус к урону.
Бонус к урону:
2/4: 40.
4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲.
Исцеление за уничтожение (%):
2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲.
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼.
Почему? Асы давали слишком много разных усилений. Мы сделали все проще, чтобы подчеркнуть их силу.
Клан
Было: кланы быстро восполняли здоровье и получали бонус к скорости атаки.
Стало: команда получает бонус к здоровью. Персонажи с особенностью «Клан» получают его в двойном размере.
Почему? Кланы были слишком мощны из-за разнообразных усилений. Мы сделали эту особенность проще и понятнее.
Титан
Было: титаны получали меньше урона.
Стало: каждый титан получает собственное усиление.
Гигант и ближайшие войска получают меньше урона.
Королевский гигант и ближайшие войска наносят больше урона.
Почему? Титаны получили уникальные способности, открывающие больше стратегических возможностей.
Огонь
Было: воины с особенностью «Огонь» получали накапливаемый бонус к урону при победе над врагом.
Стало: каждый воин с особенностью «Огонь» получает собственное усиление.
Колдун получает бонус к урону за каждую атаку (складывается до шести раз).
Дракончик и ближайшие войска получают бонус к скорости атаки и передвижения.
Почему? Воины с особенностью «Огонь» получили уникальные способности, позволяющие использовать более агрессивные стратегии.
Аристократия
Было: передовая аристократия получала меньше урона, а тыловая — наносила повышенный урон.
Стало: соседствующая аристократия получает меньше урона и наносит повышенный урон.
Почему? Мы упростили эту особенность, чтобы сделать ее максимально понятной. Сложность — не признак высокородности!
Суперзвезда
Заполнение шкалы способности:
2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲.
4/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲.
Почему? Ограничения? Не слышали о таком. Теперь это настоящие суперзвезды.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale