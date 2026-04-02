2 апр. 2026 г.
Тактическое объединение: баланс 7-го сезона

2 апреля

ВОИНЫ

Гигантский скелет

Урон по области от бомбы: 300/600/1200/2400 → 200/400/800/1600 (-33 %) ▼.

Длительность оглушения: 2 с. на всех уровнях → 1/2/3/5 с. ▲.

Гигантский скелет работает аналогично гоблину-подрывнику, и поэтому мы хотим помочь ему выделиться за счет своей способности контроля.

П.Е.К.К.А.

Здоровье: 1400 → 1600 (+14 %) ▲.

П.Е.К.К.А. оказалась недостаточно живучей, чтобы соответствовать своей роли.

Гоблин с дротиками

Дальность атаки: 5 → 4 (-20 %) ▼.

Урон: 70 → 80 (+14 %) ▲.

Повышенная дальность не дает достаточного преимущества гоблину с дротиками. Чтобы компенсировать уменьшение дальности, мы увеличиваем его урон.

16 марта

ПРАВИТЕЛИ

Королева гоблинов

Вероятность появления гоблина: 25 % → 33 % (+32 %) ▲.

Королеве гоблинов все еще не хватало того импульса, который сделал бы ее величайшей предводительницей гоблинов в истории. Теперь она еще вреднее и зеленее!

Боевая машина

Рост скорости атаки зданий между уровнями: 1 → 1,2 (+20 %) ▲.

Повышение уровня зданий на поздней стадии игры не давало ощутимого усиления, поэтому мы увеличили рост их скорости атаки между уровнями, чтобы они лучше поспевали за войсками.

Графиня с кинжалами

Бонус к скорости атаки кинжала: 150 % → 180 % (+20 %) ▲.

Снаряжению графини не хватало мощи, чтобы ее войска по-настоящему ощутили его эффект.

ВОИНЫ

Дракончик

Урон: 130 → 100 (-23 %) ▼.

Дальность: 3 → 2 (-33 %) ▼.

Дракончик был слишком силен благодаря взрывному урону по области. Уменьшение дальности заставит его действовать на более опасной дистанции.

Королева лучниц

Ударов до активации способности: 5/4/3/2 → 4/3/2/1 (+20 %/+25 %/+33 %/+50 %) ▲.

Скорость атаки: 1,67 с. → 1,42 с. (+15 %) ▲.

После переработки способности королева лучниц не раскрывала весь свой королевский потенциал. Теперь она должна стать достаточно сильной, чтобы оправдать стоимость в пять капель эликсира.

ОСОБЕННОСТИ

Дракон

Снижение урона: 50 % → 33 % (-34 %) ▼.

Бонусный урон: 50 % → 33 % (-34 %) ▼.

Последние усиление особенности «Дракон» сделало наших летающих друзей слишком мощными. Это ослабление должно восстановить баланс.

Воин

Время активации: 8 с. → 4 с. (-50 %) ▲.

Бонус к урону:

  • 2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲.

  • 4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲.

Бонус к скорости атаки:

  • 2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲.

  • 4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲.

Способности воинов активировались слишком поздно и не успевали повлиять на ход боя. Мы не сомневаемся, что у них огромный потенциал, поэтому немного ускорили их.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Ведьма

Исправлена ошибка, из-за которой призванные ею скелеты имели больше здоровья и урона, чем предполагалось.

Костяной дракон

Исправлена ошибка, из-за которой дубликаты костяного дракона появлялись с полным запасом здоровья.

23 февраля

ПРАВИТЕЛИ

Королева гоблинов

Активация особенности «Гоблин»: 0 → 1 (+100 %) ▲.

Вероятность появления гоблина: 33 % → 25 % (-24 %) ▼.

Почему? Королева гоблинов долгое время показывала слабые результаты. Получив особенность «Гоблин», она надеется, что сумеет собрать более грозную гоблинскую армию.

Мудрец Эхо

Увеличение здоровья при повышении уровня: 170 % → 150 % (-12 %) ▼.

Почему? Эхо — серьезная сила на поле боя. Мы немного уменьшили прирост здоровья между уровнями, чтобы бои стали справедливее.

ВОИНЫ

Гоблин с дротиками

Стоимость в эликсире: 3 → 2 ▲.

Здоровье: 550 → 350 (-36 %) ▼.

Почему? Так как его стоимость снижается, мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы у него не было слишком большого преимущества перед другими аналогичными воинами.

Королевский гигант

Стоимость в эликсире: 2 → 3 ▼.

Здоровье: 900 → 1000 (+11 %) ▲.

Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲.

Скорость атаки: 1,66 с. → 2 с. (+20 %) ▼.

Почему? Больше эликсира — больше мощи!

П.Е.К.К.А.

Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.

Здоровье: 1200 → 1400 (+17 %) ▲.

Урон: 330 → 350 (+6 %) ▲.

Способность: наносит дальний урон по области по линии удара.

Почему? Могучая П.Е.К.К.А. получила новую способность и стала еще более грозной.

Принц

Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.

Здоровье: 800 → 1100 (+38 %) ▲.

Скорость атаки: 1,42 с. → 1,66 с. (+16 %) ▼.

Почему? Больше эликсира — больше силы.

Королева лучниц

Урон: 90 → 100 (+11 %) ▲.

Скорость атаки: 1,25 с. → 1,66 с. (+32 %) ▼.

Способность: однократная активация → многократная активация ▲.

Почему? Обновленная способность позволяет прославленной королеве лучниц несколько раз активировать режим невидимости с быстрыми выстрелами.

ОСОБЕННОСТИ

Ас

Было: асы получали бонус к урону и скорости атаки.

Стало: асы получают бонус к урону.

Бонус к урону:

  • 2/4: 40.

  • 4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲.

Исцеление за уничтожение (%):

  • 2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲.

  • 4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼.

Почему? Асы давали слишком много разных усилений. Мы сделали все проще, чтобы подчеркнуть их силу.

Клан

Было: кланы быстро восполняли здоровье и получали бонус к скорости атаки.

Стало: команда получает бонус к здоровью. Персонажи с особенностью «Клан» получают его в двойном размере.

Почему? Кланы были слишком мощны из-за разнообразных усилений. Мы сделали эту особенность проще и понятнее.

Титан

Было: титаны получали меньше урона.

Стало: каждый титан получает собственное усиление.

  • Гигант и ближайшие войска получают меньше урона.

  • Королевский гигант и ближайшие войска наносят больше урона.

Почему? Титаны получили уникальные способности, открывающие больше стратегических возможностей.

Огонь

Было: воины с особенностью «Огонь» получали накапливаемый бонус к урону при победе над врагом.

Стало: каждый воин с особенностью «Огонь» получает собственное усиление.

  • Колдун получает бонус к урону за каждую атаку (складывается до шести раз).

  • Дракончик и ближайшие войска получают бонус к скорости атаки и передвижения.

Почему? Воины с особенностью «Огонь» получили уникальные способности, позволяющие использовать более агрессивные стратегии.

Аристократия

Было: передовая аристократия получала меньше урона, а тыловая — наносила повышенный урон.

Стало: соседствующая аристократия получает меньше урона и наносит повышенный урон.

Почему? Мы упростили эту особенность, чтобы сделать ее максимально понятной. Сложность — не признак высокородности!

Суперзвезда

Заполнение шкалы способности:

2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲.

4/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲.

Почему? Ограничения? Не слышали о таком. Теперь это настоящие суперзвезды.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale