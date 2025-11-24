Тактическое объединение: декабрьский баланс
1 декабря
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Ведьма
Количество скелетов: 1/2/4/8 → 1/2/3/6 (0 %/0 %/-25 %/-25 %).
Время заряда: 5 с. → 6 с. (-20 %).
Урон: 100 → 120 (+20 %).
Здоровье: 650 → 750 (+15 %).
Здоровье скелетов и урон от атаки: 50 % → 20 % (- 60 %).
Ведьма злоупотребляла умением воскрешать мертвых, и ее армия скелетов буквально захватывала арену, что стало особенно заметно после получения ею особенности «Суперзвезда». Мы уменьшили количество призываемых скелетов, чтобы ситуация больше не выходила из-под контроля.
Мушкетер
Количество целей: 3/3/3/3 → 1/2/3/4 (-66 %/-33 %/0 %/+33 %).
Дальность отталкивания: 4 клетки → 2 клетки (-50 %).
Урон: 80 → 120 (+50 %).
Количество ударов: 4/3/2/1 → 5/4/3/2 (+25 %/+33 %/+50 %/+100 %).
При действующей особенности «Суперзвезда» даже 1-звездный мушкетер может эффективно сдерживать группу врагов. С помощью этого изменения мы надеемся ослабить ее влияние на более низких звездных уровнях.
Тесла
Дальность атаки: 1 → 2 (+100 %).
Здоровье: 800 → 600 (-25 %).
Тесла не оправдала наших надежд в качестве защитного сооружения, так что мы увеличиваем ее дальность на 1 клетку, чтобы расширить возможности ее применения.
Суперзвезда
Максимальное количество суперкомбо: бесконечное → 4.
Мы не хотим отнимать у суперзвезд их минуту славы, но ограничиваем лимит, чтобы этот бонус не так сильно зависел от удачи.
24 ноября
УСИЛЕНИЕ ⬆️
Король Royale
Капли эликсира при поражении: 4 → 4–8.
Даже несмотря на то что мы увеличили запас здоровья короля Royale, он все равно слабо себя показывал по сравнению с другими правителями. Теперь при поражении в бою вы будете получать случайное количество капель эликсира (от 4 до 8). Не годится королю отставать.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Колдун
Скорость атаки: 1,25/1,04/0,87/0,72 с. → 1,25 с. (0 %/-20 %/-43 %/-72 %).
Урон от атаки: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0 %/+12,5 %/+27 %/+42 %).
Поскольку колдун получил особенность «Клан», его скорость атаки оказалась слишком высокой. Мы корректируем его показатели в целях баланса. А с остальным помогут его соклановцы!
Принцесса
Урон от атаки: 160 → 120 (-25 %).
Скорость атаки: 2,5 с. → 2 с. (+25 %).
Благодаря особенности «Снайпер» принцесса побеждала своих противников одним выстрелом. Мы снижаем ее урон, но увеличиваем скорость атаки, чтобы сохранить баланс.
