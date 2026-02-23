23 февр. 2026 г.
Февральские изменения баланса

23 февраля

ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️

Гоблины-герои

Гоблинов в отряде: 4 → 3.

Время существования знамени: 7 с. → 5 с.

Гоблины-герои были слишком безнаказанными, поэтому мы ослабляем их для поддержания баланса.

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛

Колдун-герой

Урон королевской башне от торнадо: 120 → 43.

Мы исправляем ошибку из-за которой торнадо колдуна-героя наносило дополнительный урон по королевским башням.

2 февраля

ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️

Герой мини-П.Е.К.К.А.

Время готовки: 20 с. → 22 с. (+10 %).

Почему? Благодаря способности повышения уровня герой мини-П.Е.К.К.А. продолжал слишком быстро набирать силу, поэтому мы немного усложнили заполнение шкалы уровня.

Эволюция ведьмы

Исцеление за скелета: 60 → 53 (-11 %).

Почему? Эволюция ведьмы слишком долго оставалась в живых благодаря своей способности к исцелению. Теперь скелеты, павшие у нее на службе, восстанавливают ей меньше здоровья.

Гигант

Здоровье: 4090 → 3968 (-3 %).

Почему? С тех пор как гигант стал героем, он доминировал в рейтинговом режиме. Снижение запаса здоровья ослабляет его способность получать урон вместо союзников.

Кладбище

Улучшение схемы появления.

Почему? В ранее переработанной схеме появления скелеты появлялись слишком близко к башням. Теперь они появляются дальше от центра заклинания, что дает больше времени на подготовку обороны.

Миньоны

Скорость атаки: 1,1 с. → 1,2 с. (+9 %).

Почему? После увеличения дальности миньоны начали безоговорочно доминировать в небе. Снижение скорости атаки дает другим летающим войскам больше возможностей проявить себя.

Три мушкетера

Скорость атаки: 1,2 с. → 1,3 с. (+8 %).

Почему? После ноябрьских изменений три мушкетера стали слишком опасны в ближнем бою. Благодаря снижению скорости атаки им будет не так легко расправляться с врагами.

УСИЛЕНИЯ ⬆️

Колдун-герой

Увеличение силы притяжения торнадо.

Почему? Торнадо колдуна-героя не всегда эффективно стягивал врагов для удара огненным шаром. Усиление притяжения повысит эффективность способности.

Эволюция гоблинского бура

Количество гоблинов при втором подъеме на поверхность: 1 → 2 (+100 %).

Почему? Даже после последних усилений эволюция гоблинского бура с трудом находила место в мете. Теперь бур выпускает двух гоблинов при каждом подъеме, чтобы ни один гоблин не оставался не у дел!

П.Е.К.К.А. Эволюция

Исцеление от маленьких персонажей: 409 → 430 (+5 %).

Исцеление от средних персонажей: 778 → 819 (+5 %).

Исцеление от больших персонажей: 1477 → 1551 (+5 %).

Почему? ЭВОЛЮЦИЯ П.Е.К.К.А. уступала другим эволюциям для штурма моста. Мы увеличиваем объем исцеления за каждого побежденного врага, чтобы она дольше оставалась в бою.

КОРРЕКТИРОВКИ 🔄

Мушкетер-герой

Дальнобойность пушки: 5,5 клетки → 3,5 клетки (-36 %).

Время развертывания: 2 с. → 1 с. (-50 %).

Почему? Увеличение времени развертывания в прошлом месяце сделало верную пушку героя-мушкетера менее отзывчивой, чем планировалось. Мы отменяем это изменение, но уменьшаем дальность атаки пушки. Это усложнит ее наведение на королевские башни и создаст более понятные возможности для контригры.

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛

Шар

Здоровье: 1679 → 1676 (-1 %).

Варварская бочка

Урон: 230 → 232 (+1 %).

На 16-м уровне варварская бочка и электрический дух не могли справиться со стенобоями, тогда как на других уровнях это было возможно. Кроме того, охотнику требовалось три атаки, чтобы уничтожить шар, а не две. Мы немного скорректировали их характеристики, чтобы устранить это несоответствие.

До встречи на арене!
Команда Clash Royale