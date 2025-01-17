ЭКСПЕРИМЕНТ С СУНДУКАМИ: БАШНИ КОРОЛЯ 1–9-ГО УРОВНЕЙ
В рамках последнего технического обслуживания мы временно внесли изменения в сундуки с наградами за бои для игроков с башней короля 1–9-го уровней. Изменения заключаются в следующем:
из ротации убраны золотые, магические и огромные сундуки. Добавлены деревянные и коронные сундуки;
изменена продолжительность открывания сундуков:
открывание коронных сундуков теперь занимает 24 часа;
серебряные и деревянные сундуки открываются мгновенно, так что вам больше не придется ждать.
Следует отметить, что для эксперимента также было изменено содержимое каждого сундука, чтобы общая ценность наград оставалась прежней.
Для игроков, чья башня короля уже достигла 10-го уровня, ничего не изменится.
Для игроков, чьи башни короля достигнут 10-го уровня, пока длится эксперимент, начнут действовать обычные правила разблокировки сундуков с наградами за бои.
Обоснование эксперимента
Система сундуков и ячеек в Clash Royale существует столько же, сколько сама игра. Ожидания новых игроков сейчас могут отличаться от ожиданий тех, кто начинал играть сразу после выхода игры. Поэтому мы решили устроить эксперимент и посмотреть, как изменения в механизме разблокировки сундуков повлияют на общие впечатления от игры. Выводы по результатам эксперимента будут использоваться для планирования последующих изменений в системе игровых наград.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что это лишь эксперимент и что все еще может измениться, поэтому просим вас делиться своими впечатлениями в социальных сетях, Reddit или Discord.