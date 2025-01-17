В рамках последнего технического обслуживания мы временно внесли изменения в сундуки с наградами за бои для игроков с башней короля 1–9-го уровней. Изменения заключаются в следующем:

из ротации убраны золотые, магические и огромные сундуки . Добавлены деревянные и коронные сундуки ;

изменена продолжительность открывания сундуков: открывание коронных сундуков теперь занимает 24 часа; серебряные и деревянные сундуки открываются мгновенно, так что вам больше не придется ждать.



Следует отметить, что для эксперимента также было изменено содержимое каждого сундука, чтобы общая ценность наград оставалась прежней.

Для игроков, чья башня короля уже достигла 10-го уровня, ничего не изменится.

Для игроков, чьи башни короля достигнут 10-го уровня, пока длится эксперимент, начнут действовать обычные правила разблокировки сундуков с наградами за бои.