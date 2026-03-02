ВСЕ О ВЕРОЯТНОСТЯХ ВЫПАДЕНИЯ!
Добро пожаловать в информационный центр о вероятностях выпадения в Clash Royale! Здесь вы найдете всю информацию об элементах сцен, счастливых сундуках, ящиках эволюции и героев, сундуках с молнией и легендарных сундуках короля.
Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.
ЭЛЕМЕНТЫ
Элементы — это части изображений, которые используются для завершения сцен в событии с альбомом. Они бывают разной редкости, и их вероятность выпадения отличается. Ниже вы найдете подробную информацию о вероятности выпадения всех элементов.
Элементы бывают двух типов:
случайный элемент: вы получите 1 случайный элемент или дубликат;
уникальный элемент: вы гарантированно получите 1 новый элемент (если вы еще не завершили альбом).
Пара слов о дубликатах
Если вы получите случайный элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. Каждый дубликат заполняет шкалу прогресса уникальных элементов. Количество прогресса зависит от редкости дубликата:
|Элемент
|Дубликаты
|Обычный
|3
|Редкий
|4
|Эпический
|5
|Легендарный
|6
Когда шкала заполнится, вы автоматически получите уникальный элемент. Лишний прогресс переносится на следующую шкалу, так что вы ничего не потеряете.
Что будет после завершения альбома?
Вы сможете собирать элементы даже после завершения события. Полученные элементы будут превращаться в случайные бонусные награды!
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЬБОМА ВЫШИБАЛЫ (МАЙ 2026 ГОДА)
ВЕРОЯТНОСТЬ КАЖДОЙ РЕДКОСТИ
|Редкость
|Вероятность
|Обычный
|84,4 %
|Редкий
|9,8 %
|Эпический
|4,4 %
|Легендарный
|1,3 %
ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПО СЦЕНАМ
|Сцена
|Уникальный элемент
|Редкость
|Вероятность в соответствии с редкостью
|Общая вероятность
|Не знаю
|1–9
|Обычный
|6,4 %
|6,08 %
|Я король!
|10–17
|Обычный
|3,2 %
|3,04 %
|18
|Редкий
|51,5 %
|2,03 %
|Спи крепко
|19–25
|Обычный
|1,6 %
|1,52 %
|26
|Редкий
|25,8 %
|1,01 %
|27
|Эпический
|59,5 %
|0,51 %
|Будет жарко!
|28–33
|Обычный
|0,6 %
|0,61 %
|34
|Редкий
|10,3 %
|0,41 %
|35
|Эпический
|23,8 %
|0,2 %
|36
|Легендарный
|62,5 %
|0,1 %
|Летающая мамба
|37–41
|Обычный
|0,3 %
|0,3 %
|42–43
|Редкий
|5,2 %
|0,2 %
|44
|Эпический
|11,9 %
|0,1 %
|45
|Легендарный
|31,3 %
|0,05 %
|Мольба героя
|46–49
|Обычный
|0,1 %
|0,06 %
|50–51
|Редкий
|1,0 %
|0,04 %
|52–53
|Эпический
|2,4 %
|0,02 %
|54
|Легендарный
|6,3 %
|0,01 %
СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Вы можете нажать на счастливый сундук несколько раз, чтобы попытаться улучшить его. В счастливых сундуках могут быть карты, золото и элементы оформления, но иногда сундуки отличаются количеством доступных нажатий и содержат особые награды:
волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления (четыре попытки улучшения);
обычные счастливые сундуки: карты и золото (три попытки улучшения).
сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Подробную информацию о сезонных счастливых сундуках можно найти в разделе ниже раздела об обычных счастливых сундуках.
Уровни сундука
Награды в некоторых сундуках зависят от их уровня. Новые уровни можно получить на арене. С каждым новым уровнем награды становятся лучше, поощряя вас за достижения! Вы можете посмотреть свой текущий уровень на экране ежедневных наград за бой. Сундуки, награды в которых зависят от уровня:
волшебные счастливые сундуки;
обычные счастливые сундуки.
ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого вида волшебных счастливых сундуков
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный счастливый сундук
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
|2-звездный счастливый сундук
|33,36 %
|45,59 %
|19,71 %
|1,34 %
|3-звездный счастливый сундук
|40,96 %
|56,97 %
|2,07 %
|4-звездный счастливый сундук
|96,00 %
|4,00 %
|5-звездный счастливый сундук
|100,00 %
Вероятность наград для итоговой редкости (13-й уровень сундука и выше)
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Золото
|50,00 %
|38,46 %
|28,85 %
|Обычные карты
|25,89 %
|20,11 %
|18,75 %
|16,44 %
|16,02 %
|Редкие карты
|24,11 %
|18,72 %
|17,46 %
|15,30 %
|14,91 %
|Эпические карты
|18,86 %
|17,59 %
|15,42 %
|15,02 %
|Легендарные карты
|10,41 %
|9,12 %
|8,89 %
|Карты чемпионов
|3,10 %
|2,72 %
|2,65 %
|Обычные карты-джокеры
|8,00 %
|9,00 %
|Редкие карты-джокеры
|7,50 %
|8,00 %
|Эпические карты-джокеры
|7,00 %
|6,50 %
|Легендарные карты-джокеры
|6,50 %
|5,50 %
|Чемпионские карты-джокеры
|6,50 %
|4,00 %
|Знамена
|3,85 %
|Эмодзи
|3,85 %
|Фрагменты эволюции
|5,50 %
|Полная эволюция
|9,50 %
Уровень сундука в зависимости от арены
|Арена
|Уровень сундука
|Арена 1
|1-й уровень
|Арена 2
|2-й уровень
|Арена 3
|3-й уровень
|Арена 4
|4-й уровень
|Арена 5
|5-й уровень
|Арена 6
|6-й уровень
|Арена 7
|7-й уровень
|Арена 8
|8-й уровень
|Арены 9 и 10
|9-й уровень
|Арены 11 и 12
|10-й уровень
|Арены 13–15
|11-й уровень
|Арены 16–18
|12-й уровень
|Арены 19–21
|13-й уровень
|Арены 22–24
|14-й уровень
|Арены 25–27
|15-й уровень
|Арена 28 и выше
|16-й уровень
Требования к арене для получения каждого типа наград
|Минимальная арена
|Доступные награды
|Арена 1
|ЗолотоОбычные картыРедкие карты
|Арена 2
|Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
|Арена 3
|Фрагменты эволюции
|Арена 4
|ЗнаменаЭмодзи
|Арена 6
|Эпические картыЭпические карты-джокеры
|Арена 11
|Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
|Арена 16
|Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Знамена
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|1
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|1
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|1
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|1
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|1
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|1
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|1
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|1
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|1
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|1
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Эмодзи
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|1
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|1
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|1
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|1
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|1
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|1
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17 600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|50
|10
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|67
|13
|2
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|83
|17
|2
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|100
|20
|2
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5 звезд
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Фрагменты эволюции
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|300
|60
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|450
|90
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|6
|600
|120
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|6
|750
|150
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|6
|900
|180
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Сундук 11-го уровня
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|Сундук 12-го уровня
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Сундук 13-го уровня
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Сундук 14-го уровня
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Сундук 15-го уровня
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Сундук 16-го уровня
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
Возможные эмодзи и знамена
ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность получения для обычных счастливых сундуков
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|1-звездный обычный счастливый сундук
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Вероятность наград в обычных счастливых сундуках (1-я арена и выше)
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Случайные карты
|50,00 %
|60,00 %
|70,00 %
|100,00 %
Пример: вероятность наград в обычных счастливых сундуках для сундуков 13-го уровня и выше
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Обычные карты
|25,89 %
|20,91 %
|19,50 %
|27,86 %
|Редкие карты
|24,11 %
|19,47 %
|18,16 %
|25,94 %
|Эпические карты
|19,62 %
|18,29 %
|26,13 %
|Легендарные карты
|10,83 %
|15,47 %
|Карты чемпионов
|3,23 %
|4,61 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Сундук 1-го уровня
|50
|2
|1
|Сундук 2-го уровня
|75
|2
|1
|Сундук 3-го уровня
|100
|3
|1
|Сундук 4-го уровня
|125
|4
|1
|Сундук 5-го уровня
|150
|5
|1
|Сундук 6-го уровня
|200
|6
|1
|Сундук 7-го уровня
|250
|8
|2
|Сундук 8-го уровня
|325
|10
|2
|Сундук 9-го уровня
|400
|13
|3
|Сундук 10-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 11-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 12-го уровня
|700
|22
|4
|Сундук 13-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 14-го уровня
|900
|28
|6
|Сундук 15-го уровня
|1000
|31
|6
|Сундук 16-го уровня
|1100
|34
|7
|2 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Сундук 1-го уровня
|200
|6
|2
|Сундук 2-го уровня
|300
|9
|2
|Сундук 3-го уровня
|400
|12
|2
|Сундук 4-го уровня
|500
|16
|3
|Сундук 5-го уровня
|600
|19
|4
|Сундук 6-го уровня
|800
|25
|5
|1
|Сундук 7-го уровня
|1000
|31
|6
|1
|Сундук 8-го уровня
|1300
|40
|8
|1
|Сундук 9-го уровня
|1600
|50
|10
|1
|Сундук 10-го уровня
|2000
|62
|12
|2
|Сундук 11-го уровня
|2400
|75
|15
|2
|Сундук 12-го уровня
|2800
|88
|18
|2
|Сундук 13-го уровня
|3200
|100
|20
|3
|Сундук 14-го уровня
|3600
|112
|23
|3
|Сундук 15-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 16-го уровня
|4400
|138
|28
|3
|3 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|800
|25
|5
|Сундук 2-го уровня
|1200
|38
|8
|Сундук 3-го уровня
|1600
|50
|10
|Сундук 4-го уровня
|2000
|63
|13
|Сундук 5-го уровня
|2400
|75
|15
|Сундук 6-го уровня
|3200
|100
|20
|2
|Сундук 7-го уровня
|4000
|125
|25
|3
|Сундук 8-го уровня
|5200
|163
|33
|4
|Сундук 9-го уровня
|6400
|200
|40
|5
|Сундук 10-го уровня
|8000
|250
|50
|6
|1
|Сундук 11-го уровня
|9600
|300
|60
|8
|1
|Сундук 12-го уровня
|11 200
|350
|70
|9
|1
|1
|Сундук 13-го уровня
|12 800
|400
|80
|10
|1
|1
|Сундук 14-го уровня
|14 400
|450
|90
|11
|1
|1
|Сундук 15-го уровня
|16 000
|500
|100
|13
|1
|1
|Сундук 16-го уровня
|17 600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 звезды
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Сундук 1-го уровня
|100
|20
|Сундук 2-го уровня
|150
|30
|Сундук 3-го уровня
|200
|40
|Сундук 4-го уровня
|250
|50
|Сундук 5-го уровня
|300
|60
|Сундук 6-го уровня
|400
|80
|10
|Сундук 7-го уровня
|500
|100
|13
|Сундук 8-го уровня
|650
|130
|16
|Сундук 9-го уровня
|800
|160
|20
|Сундук 10-го уровня
|1000
|200
|25
|3
|Сундук 11-го уровня
|1200
|240
|30
|3
|Сундук 12-го уровня
|1400
|280
|35
|4
|3
|Сундук 13-го уровня
|1600
|320
|40
|4
|3
|Сундук 14-го уровня
|1800
|360
|45
|5
|4
|Сундук 15-го уровня
|2000
|400
|50
|5
|4
|Сундук 16-го уровня
|2200
|440
|55
|6
|4
СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Сезонные счастливые сундуки содержат награды, тематика которых зависит от событий или воинов.
Счастливый сундук к годовщине
Вы можете получить множество праздничных элементов оформления из счастливых сундуков к годовщине! Более того, эти сундуки не различаются по уровню, поэтому каждый дает вам возможность получить любую из 230 доступных наград.
Возможные награды
Открывая счастливые сундуки к годовщине, вы можете получить в награду следующие элементы оформления:
|Тип награды
|Количество
|Вероятность
|Эмодзи
|43
|64,47 %
|Украшение или рамка для боевого знамени
|182
|30,47 %
|Скин для башни
|5
|5,06 %
Счастливый сундук «Железное сердце»
Вы можете получить множество коварных наград из счастливых сундуков «Железное сердце»!
Карты и эволюции в счастливых сундуках «Железное сердце»
Из этого сундука вы сможете получить фрагменты эволюции П.Е.К.К.А. или даже ее полную эволюцию, а также следующие карты:
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионы
|Гоблины
|Гоблин с дротиками
|Темный принц
|Гоблинская машина
|Гоблинштейн
|Банда гоблинов
|Клетка с гоблином
|Гоблинская бочка
|Мегарыцарь
|Маленький принц
|Гоблины-копейщики
|Хижина гоблинов
|Проклятие гоблинов
|Адская гончая
|Король скелетов
|Миньоны
|Адская башня
|П.Е.К.К.А.
|Орда миньонов
|Мегаминьон
|Бездна
Знамена и эмодзи в счастливых сундуках «Железное сердце»
Счастливый сундук огня и льда
Вы можете получить множество тематических наград из счастливых сундуков огня и льда!
Карты и эволюции в счастливых сундуках огня и льда
Вы сможете получить из сундука фрагменты эволюции колдуна или даже его полную эволюцию, а также следующие карты:
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионы
|Лучницы
|Огненный шар
|Дракончик
|Ледяной колдун
|Королева лучниц
|Огненная лучница
|Печь
|Шар
|Адская гончая
|Главная бандитка
|Огненный дух
|Ледяной голем
|Повозка с пушкой
|Феникс
|Маленький принц
|Ледяной дух
|Адская башня
|Заморозка
|Снежок
|Колдун
|Стенобои
Знамена и эмодзи в счастливых сундуках огня и льда
Пряничный счастливый сундук
Вы можете получить множество праздничных наград из пряничных счастливых сундуков!
Карты и эволюции в пряничных счастливых сундуках
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионы
|Эволюции
|Летучие мыши
|Гигант
|Дракончик
|Кладбище
|Королева лучниц
|Фрагменты эволюции рыцаря
|Пушка
|Хижина гоблинов
|Гоблинская бочка
|Пламенный дракон
|Гоблинштейн
|Полная эволюция рыцаря
|Огненная лучница
|Мини-П.Е.К.К.А.
|Яд
|Спарки
|Шустрый шахтер
|Рыцарь
|Мушкетер
|Армия скелетов
|Королевская почта
|Мини-генераторы
|Ведьма
Знамена и эмодзи в пряничных счастливых сундуках
ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ «ЖЕЛЕЗНОЕ СЕРДЦЕ», СУНДУКАХ ОГНЯ И ЛЬДА И ПРЯНИЧНЫХ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ
Вероятность повышения редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный сезонный счастливый сундук
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
Вероятность получения наград на аренах с 1-й по 10-ю
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|52,63 %
|28,57 %
|32,26 %
|37,04 %
|37,04 %
|Редкие карты
|47,37 %
|25,71 %
|29,03 %
|33,33 %
|33,33 %
|Эпические карты
|22,86 %
|25,81 %
|29,63 %
|29,63 %
|Знамена
|22,86 %
|Эмодзи
|12,90 %
Вероятность получения наград на 11-й арене и выше
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|52,63 %
|28,57 %
|25,77 %
|26,46 %
|26,46 %
|Редкие карты
|47,37 %
|25,71 %
|23,20 %
|23,81 %
|23,81 %
|Эпические карты
|22,86 %
|20,62 %
|21,16 %
|21,16 %
|Легендарные карты
|10,82 %
|11,11 %
|11,11 %
|Карты чемпионов
|9,28 %
|9,52 %
|9,52 %
|Знамена
|22,86 %
|Эмодзи
|10,31 %
|Фрагмент эволюции
|7,94 %
|Полная эволюция
|7,94 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|13
|3
|Арена 11–19
|25
|5
|Арена 20 и выше
|35
|7
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Знамя
|Арена 1–10
|50
|10
|1
|1
|Арена 11–19
|100
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|140
|30
|3
|1
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Эмодзи
|Арена 1–10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Арена 11–19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Арена 20 и выше
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Фрагменты эволюции
|Арена 1–10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Арена 11–19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|Арена 20 и выше
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Фрагменты эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|Арена 11–19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|Арена 20 и выше
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
Счастливый сундук «Тройная угроза»
Вы сможете получить множество наград, связанных с мушкетерами, из счастливых сундуков «Тройная угроза»!
Карты и эволюции в счастливых сундуках «Тройная угроза»
|Обычные
|Редкие
|Эпические
|Легендарные
|Чемпионы
|Стрелы
|Боевой таран
|Гигантский скелет
|Бандитка
|Золотой рыцарь
|Подрывник
|Сборщик эликсира
|Охотник
|Магический лучник
|Маленький принц
|Банда гоблинов
|Дух исцеления
|Зеркало
|Королевский призрак
|Монах
|Снежок
|Мушкетер
|Ярость
|Разряд
|Три мушкетера
|Руническая гигантша
Знамена и эмодзи в счастливых сундуках «Тройная угроза»
ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
Вероятность повышения редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный счастливый сундук «Тройная угроза»
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Эпические карты
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Знамена
|25,00 %
|28,20 %
|Эмодзи
|7,05 %
|Фрагмент эволюции
|Полная эволюция
Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Эпические карты
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Легендарные карты
|4,69 %
|6,82 %
|Карты чемпионов
|4,55 %
|Знамена
|25,00 %
|30,30 %
|Эмодзи
|7,58 %
|Фрагмент эволюции
|4,55 %
|Полная эволюция
|0,76 %
Вероятность получения наград с 20-й арены и выше
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Эпические карты
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Легендарные карты
|4,69 %
|6,82 %
|Карты чемпионов
|4,55 %
|Знамена
|25,00 %
|30,30 %
|Эмодзи
|7,58 %
|Фрагмент эволюции
|4,55 %
|Полная эволюция
|0,76 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Арена 1–10
|30
|Арена 11–19
|75
|Арена 20 и выше
|125
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|60
|15
|Арена 11–19
|150
|50
|Арена 20 и выше
|250
|60
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Арена 1–10
|125
|35
|3
|Арена 11–19
|375
|100
|10
|Арена 20 и выше
|500
|125
|12
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Знамя
|Арена 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Арена 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Знамя
|Эмодзи
|Фрагмент эволюции
|Фрагмент эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Арена 11–19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Арена 20 и выше
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Призрачные и фантомные счастливые сундуки
Вы сможете получить множество жутких наград из призрачных и фантомных счастливых сундуков.
Карты, доступные в обоих сундуках
|Обычные
|Эпические
|Редкие
|Легендарные
|Чемпионы
|Стрелы
|Башня-бомбежка
|Стражи
|Кладбище
|Главная бандитка
|Подрывник
|Огненный шар
|Молния
|Ночная ведьма
|Гоблинштейн
|Миньоны
|Адская башня
|Яд
|Королевский призрак
|Король скелетов
|Скелеты
|Мини-П.Е.К.К.А.
|Армия скелетов
|Костяные драконы
|Надгробие
|Ведьма
Фрагменты эволюции / Полные эволюции
|Призрачный счастливый сундук
|Фантомный счастливый сундук
|Фрагмент эволюции армии скелетов
|Фрагмент эволюции королевского призрака
|Полная эволюция армии скелетов
|Полная эволюция королевского призрака
|Фрагмент эволюции королевского призрака
|Полная эволюция королевского призрака
Знамена и эмодзи, доступные в обоих сундуках
ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В ПРИЗРАЧНЫХ И ФАНТОМНЫХ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ
Шансы получения определенной редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный призрачный счастливый сундук
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|1-звездный фантомный счастливый сундук
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Эпические карты
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Знамена
|25,00 %
|28,20 %
|Эмодзи
|7,05 %
|Фрагмент эволюции
|Полная эволюция
Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Эпические карты
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Легендарные карты
|4,69 %
|6,47 %
|Карты чемпионов
|4,32 %
|Знамена
|25,00 %
|28,78 %
|Эмодзи
|7,19 %
|Фрагмент эволюции
|8,64 %
|Полная эволюция
|1,44 %
Вероятность получения наград с 20-й арены и выше
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Обычные карты
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Редкие карты
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Эпические карты
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Легендарные карты
|4,69 %
|6,47 %
|Карты чемпионов
|4,32 %
|Знамена
|25,00 %
|28,78 %
|Эмодзи
|7,19 %
|Фрагмент эволюции
|8,64 %
|Полная эволюция
|1,44 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Арена 1–10
|30
|Арена 11–19
|75
|Арена 20 и выше
|125
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|60
|15
|Арена 11–19
|150
|50
|Арена 20 и выше
|250
|60
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Арена 1–10
|125
|35
|3
|Арена 11–19
|375
|100
|10
|Арена 20 и выше
|500
|125
|12
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Знамя
|Арена 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Арена 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Знамя
|Эмодзи
|Фрагмент эволюции
|Фрагмент эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Арена 11–19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Арена 20 и выше
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
ЯЩИКИ ЭВОЛЮЦИЙ И ГЕРОЕВ
Ящики эволюций содержат только фрагменты эволюции. Их можно получить в событиях. Если вам достанутся фрагменты уже разблокированной эволюции или их будет больше, чем нужно для разблокировки, то вы получите карты того же воина в качестве альтернативной награды.
Ящики героев содержат только фрагменты героев. Их можно получить в событиях и на бесплатном пути наград Pass Royale. Если вы призовете героя, который у вас уже есть, то вы получите карты того же воина и 20 фрагментов героя в качестве альтернативной награды.
Эти ящики работают так же, как и счастливые сундуки — у вас будет три попытки улучшить ящик и получить больше наград.
Вероятность получения ящиков эволюции
|Начальная редкость
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|3-звездный ящик эволюции
|49,30 %
|45,60 %
|5,1 %
|4-звездный ящик эволюции
|79,20 %
|20,80 %
|5-звездный ящик эволюции
|100,00 %
Количество фрагментов эволюции
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1
|2
|6
Вероятность получения ящиков героев
|Начальная редкость
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|2-звездный ящик героев
|34,30 %
|52,10 %
|12,60 %
|1,00 %
Количество фрагментов героя
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|Фрагменты героев
|5
|10
|40
|200
СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ
Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Замены
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|2
|80
|65
|13
|Арена 2
|2
|65
|69
|14
|Арена 3
|3
|95
|77
|16
|Арена 4
|3
|110
|89
|18
|Арена 5
|4
|115
|93
|19
|Арена 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Арена 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Арена 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Арена 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Арена 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Арена 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Арена 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Арена 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Арена 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Арена 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Арена 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Арена 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Арена 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Арена 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Арена 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Арена 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Арена 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Арена 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Арена 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Арена 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Арена 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Арена 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Арена 28
|6
|330
|268
|55
|7
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)
В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Шанс получить случайную карту чемпиона
|Арена 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Арена 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Арена 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Арена 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Арена 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Арена 16 и выше
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
