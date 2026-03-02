Элементы — это части изображений, которые используются для завершения сцен в событии с альбомом. Они бывают разной редкости, и их вероятность выпадения отличается. Ниже вы найдете подробную информацию о вероятности выпадения всех элементов.

Элементы бывают двух типов:

случайный элемент: вы получите 1 случайный элемент или дубликат;

уникальный элемент: вы гарантированно получите 1 новый элемент (если вы еще не завершили альбом).

Пара слов о дубликатах

Если вы получите случайный элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. Каждый дубликат заполняет шкалу прогресса уникальных элементов. Количество прогресса зависит от редкости дубликата:

Элемент Дубликаты Обычный 3 Редкий 4 Эпический 5 Легендарный 6

Когда шкала заполнится, вы автоматически получите уникальный элемент. Лишний прогресс переносится на следующую шкалу, так что вы ничего не потеряете.

Что будет после завершения альбома?

Вы сможете собирать элементы даже после завершения события. Полученные элементы будут превращаться в случайные бонусные награды!

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЬБОМА ВЫШИБАЛЫ (МАЙ 2026 ГОДА)

ВЕРОЯТНОСТЬ КАЖДОЙ РЕДКОСТИ

Редкость Вероятность Обычный 84,4 % Редкий 9,8 % Эпический 4,4 % Легендарный 1,3 %

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПО СЦЕНАМ