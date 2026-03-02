2 мар. 2026 г.
Blog – Clash Royale

ВСЕ О ВЕРОЯТНОСТЯХ ВЫПАДЕНИЯ!

Добро пожаловать в информационный центр о вероятностях выпадения в Clash Royale! Здесь вы найдете всю информацию об элементах сцен, счастливых сундуках, ящиках эволюции и героев, сундуках с молнией и легендарных сундуках короля.

Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.

Итак, приступим!

ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы — это части изображений, которые используются для завершения сцен в событии с альбомом. Они бывают разной редкости, и их вероятность выпадения отличается. Ниже вы найдете подробную информацию о вероятности выпадения всех элементов.

Элементы бывают двух типов:

  • случайный элемент: вы получите 1 случайный элемент или дубликат;

  • уникальный элемент: вы гарантированно получите 1 новый элемент (если вы еще не завершили альбом).

Пара слов о дубликатах
Если вы получите случайный элемент, который у вас уже есть, он превратится в дубликат. Каждый дубликат заполняет шкалу прогресса уникальных элементов. Количество прогресса зависит от редкости дубликата:

ЭлементДубликаты
Обычный3
Редкий4
Эпический5
Легендарный6

Когда шкала заполнится, вы автоматически получите уникальный элемент. Лишний прогресс переносится на следующую шкалу, так что вы ничего не потеряете.

Что будет после завершения альбома?
Вы сможете собирать элементы даже после завершения события. Полученные элементы будут превращаться в случайные бонусные награды!

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЬБОМА ВЫШИБАЛЫ (МАЙ 2026 ГОДА)

ВЕРОЯТНОСТЬ КАЖДОЙ РЕДКОСТИ

РедкостьВероятность
Обычный84,4 %
Редкий9,8 %
Эпический4,4 %
Легендарный1,3 %

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПО СЦЕНАМ

СценаУникальный элементРедкостьВероятность в соответствии с редкостьюОбщая вероятность
Не знаю1–9Обычный6,4 %6,08 %
Я король!10–17Обычный3,2 %3,04 %
18Редкий51,5 %2,03 %
Спи крепко19–25Обычный1,6 %1,52 %
26Редкий25,8 %1,01 %
27Эпический59,5 %0,51 %
Будет жарко!28–33Обычный0,6 %0,61 %
34Редкий10,3 %0,41 %
35Эпический23,8 %0,2 %
36Легендарный62,5 %0,1 %
Летающая мамба37–41Обычный0,3 %0,3 %
42–43Редкий5,2 %0,2 %
44Эпический11,9 %0,1 %
45Легендарный31,3 %0,05 %
Мольба героя46–49Обычный0,1 %0,06 %
50–51Редкий1,0 %0,04 %
52–53Эпический2,4 %0,02 %
54Легендарный6,3 %0,01 %

СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Вы можете нажать на счастливый сундук несколько раз, чтобы попытаться улучшить его. В счастливых сундуках могут быть карты, золото и элементы оформления, но иногда сундуки отличаются количеством доступных нажатий и содержат особые награды:

  • волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, карты-джокеры, фрагменты эволюции и элементы оформления (четыре попытки улучшения);

  • обычные счастливые сундуки: карты и золото (три попытки улучшения).

  • сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Подробную информацию о сезонных счастливых сундуках можно найти в разделе ниже раздела об обычных счастливых сундуках.

Уровни сундука

Награды в некоторых сундуках зависят от их уровня. Новые уровни можно получить на арене. С каждым новым уровнем награды становятся лучше, поощряя вас за достижения! Вы можете посмотреть свой текущий уровень на экране ежедневных наград за бой. Сундуки, награды в которых зависят от уровня:

  • волшебные счастливые сундуки;

  • обычные счастливые сундуки.

ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого вида волшебных счастливых сундуков

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный счастливый сундук31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %
2-звездный счастливый сундук33,36 %45,59 %19,71 %1,34 %
3-звездный счастливый сундук40,96 %56,97 %2,07 %
4-звездный счастливый сундук96,00 %4,00 %
5-звездный счастливый сундук100,00 %

Вероятность наград для итоговой редкости (13-й уровень сундука и выше)

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Золото50,00 %38,46 %28,85 %
Обычные карты25,89 %20,11 %18,75 %16,44 %16,02 %
Редкие карты24,11 %18,72 %17,46 %15,30 %14,91 %
Эпические карты18,86 %17,59 %15,42 %15,02 %
Легендарные карты10,41 %9,12 %8,89 %
Карты чемпионов3,10 %2,72 %2,65 %
Обычные карты-джокеры8,00 %9,00 %
Редкие карты-джокеры7,50 %8,00 %
Эпические карты-джокеры7,00 %6,50 %
Легендарные карты-джокеры6,50 %5,50 %
Чемпионские карты-джокеры6,50 %4,00 %
Знамена3,85 %
Эмодзи3,85 %
Фрагменты эволюции5,50 %
Полная эволюция9,50 %

Уровень сундука в зависимости от арены

АренаУровень сундука
Арена 11-й уровень
Арена 22-й уровень
Арена 33-й уровень
Арена 44-й уровень
Арена 55-й уровень
Арена 66-й уровень
Арена 77-й уровень
Арена 88-й уровень
Арены 9 и 109-й уровень
Арены 11 и 1210-й уровень
Арены 13–1511-й уровень
Арены 16–1812-й уровень
Арены 19–2113-й уровень
Арены 22–2414-й уровень
Арены 25–2715-й уровень
Арена 28 и выше16-й уровень

Требования к арене для получения каждого типа наград

Минимальная аренаДоступные награды
Арена 1ЗолотоОбычные картыРедкие карты
Арена 2Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
Арена 3Фрагменты эволюции
Арена 4ЗнаменаЭмодзи
Арена 6Эпические картыЭпические карты-джокеры
Арена 11Легендарные картыЛегендарные карты-джокеры
Арена 16Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоЗнаменаСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня5001163
Сундук 5-го уровня6001194
Сундук 6-го уровня80012551
Сундук 7-го уровня100013161
Сундук 8-го уровня130014081
Сундук 9-го уровня1600150101
Сундук 10-го уровня2000162122
Сундук 11-го уровня2400175152
Сундук 12-го уровня2800188182
Сундук 13-го уровня32001100203
Сундук 14-го уровня36001112233
Сундук 15-го уровня40001125253
Сундук 16-го уровня44001138283
3 звездыЗолотоЭмодзиСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня200016313
Сундук 5-го уровня240017515
Сундук 6-го уровня32001100202
Сундук 7-го уровня40001125253
Сундук 8-го уровня52001163334
Сундук 9-го уровня64001200405
Сундук 10-го уровня800012505061
Сундук 11-го уровня960013006081
Сундук 12-го уровня11 200135070911
Сундук 13-го уровня12 8001400801011
Сундук 14-го уровня14 4001450901111
Сундук 15-го уровня16 00015001001311
Сундук 16-го уровня17 60015501101421
4 звездыОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня501015030
Сундук 3-го уровня6713220040
Сундук 4-го уровня8317225050
Сундук 5-го уровня10020230060
Сундук 6-го уровня13527324008010
Сундук 7-го уровня165334250010013
Сундук 8-го уровня215435265013016
Сундук 9-го уровня265537280016020
Сундук 10-го уровня335678121000200253
Сундук 11-го уровня4008010121200240303
Сундук 12-го уровня465931211214002803543
Сундук 13-го уровня5351071311216003204043
Сундук 14-го уровня6001201521218003604554
Сундук 15-го уровня6651331721220004005054
Сундук 16-го уровня7351471821222004405564
5 звездОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыФрагменты эволюцииСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня30060
Сундук 2-го уровня1503045090
Сундук 3-го уровня200406600120
Сундук 4-го уровня250506750150
Сундук 5-го уровня300606900180
Сундук 6-го уровня40080106120024030
Сундук 7-го уровня500100136150030038
Сундук 8-го уровня650130166195039048
Сундук 9-го уровня800160206240048060
Сундук 10-го уровня100020025363000600758
Сундук 11-го уровня1200300304636007209010
Сундук 12-го уровня1500400506364200840105118
Сундук 13-го уровня25005507095648009601201310
Сундук 14-го уровня35007501001286540010801351411
Сундук 15-го уровня5500100013014116600012001501612
Сундук 16-го уровня7500140018020156750014001802015

Возможные эмодзи и знамена

ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность получения для обычных счастливых сундуков

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
1-звездный обычный счастливый сундук31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Вероятность наград в обычных счастливых сундуках (1-я арена и выше)

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Случайные карты50,00 %60,00 %70,00 %100,00 %

Пример: вероятность наград в обычных счастливых сундуках для сундуков 13-го уровня и выше

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото50,00 %40,00 %30,00 %
Обычные карты25,89 %20,91 %19,50 %27,86 %
Редкие карты24,11 %19,47 %18,16 %25,94 %
Эпические карты19,62 %18,29 %26,13 %
Легендарные карты10,83 %15,47 %
Карты чемпионов3,23 %4,61 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие карты
Сундук 1-го уровня5021
Сундук 2-го уровня7521
Сундук 3-го уровня10031
Сундук 4-го уровня12541
Сундук 5-го уровня15051
Сундук 6-го уровня20061
Сундук 7-го уровня25082
Сундук 8-го уровня325102
Сундук 9-го уровня400133
Сундук 10-го уровня500163
Сундук 11-го уровня600194
Сундук 12-го уровня700224
Сундук 13-го уровня800255
Сундук 14-го уровня900286
Сундук 15-го уровня1000316
Сундук 16-го уровня1100347
2 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Сундук 1-го уровня20062
Сундук 2-го уровня30092
Сундук 3-го уровня400122
Сундук 4-го уровня500163
Сундук 5-го уровня600194
Сундук 6-го уровня8002551
Сундук 7-го уровня10003161
Сундук 8-го уровня13004081
Сундук 9-го уровня160050101
Сундук 10-го уровня200062122
Сундук 11-го уровня240075152
Сундук 12-го уровня280088182
Сундук 13-го уровня3200100203
Сундук 14-го уровня3600112233
Сундук 15-го уровня4000125253
Сундук 16-го уровня4400138283
3 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня800255
Сундук 2-го уровня1200388
Сундук 3-го уровня16005010
Сундук 4-го уровня20006313
Сундук 5-го уровня24007515
Сундук 6-го уровня3200100202
Сундук 7-го уровня4000125253
Сундук 8-го уровня5200163334
Сундук 9-го уровня6400200405
Сундук 10-го уровня80002505061
Сундук 11-го уровня96003006081
Сундук 12-го уровня11 20035070911
Сундук 13-го уровня12 800400801011
Сундук 14-го уровня14 400450901111
Сундук 15-го уровня16 0005001001311
Сундук 16-го уровня17 6005501101421
4 звездыСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Сундук 1-го уровня10020
Сундук 2-го уровня15030
Сундук 3-го уровня20040
Сундук 4-го уровня25050
Сундук 5-го уровня30060
Сундук 6-го уровня4008010
Сундук 7-го уровня50010013
Сундук 8-го уровня65013016
Сундук 9-го уровня80016020
Сундук 10-го уровня1000200253
Сундук 11-го уровня1200240303
Сундук 12-го уровня14002803543
Сундук 13-го уровня16003204043
Сундук 14-го уровня18003604554
Сундук 15-го уровня20004005054
Сундук 16-го уровня22004405564

СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Сезонные счастливые сундуки содержат награды, тематика которых зависит от событий или воинов.

Счастливый сундук к годовщине

Вы можете получить множество праздничных элементов оформления из счастливых сундуков к годовщине! Более того, эти сундуки не различаются по уровню, поэтому каждый дает вам возможность получить любую из 230 доступных наград.

Возможные награды

Открывая счастливые сундуки к годовщине, вы можете получить в награду следующие элементы оформления:

Тип наградыКоличествоВероятность
Эмодзи4364,47 %
Украшение или рамка для боевого знамени18230,47 %
Скин для башни55,06 %

Счастливый сундук «Железное сердце»

Вы можете получить множество коварных наград из счастливых сундуков «Железное сердце»!

Карты и эволюции в счастливых сундуках «Железное сердце»

Из этого сундука вы сможете получить фрагменты эволюции П.Е.К.К.А. или даже ее полную эволюцию, а также следующие карты:

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионы
ГоблиныГоблин с дротикамиТемный принцГоблинская машинаГоблинштейн
Банда гоблиновКлетка с гоблиномГоблинская бочкаМегарыцарьМаленький принц
Гоблины-копейщикиХижина гоблиновПроклятие гоблиновАдская гончаяКороль скелетов
МиньоныАдская башняП.Е.К.К.А.
Орда миньоновМегаминьонБездна

Знамена и эмодзи в счастливых сундуках «Железное сердце»

Счастливый сундук огня и льда

Вы можете получить множество тематических наград из счастливых сундуков огня и льда!

Карты и эволюции в счастливых сундуках огня и льда

Вы сможете получить из сундука фрагменты эволюции колдуна или даже его полную эволюцию, а также следующие карты:

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионы
ЛучницыОгненный шарДракончикЛедяной колдунКоролева лучниц
Огненная лучницаПечьШарАдская гончаяГлавная бандитка
Огненный духЛедяной големПовозка с пушкойФениксМаленький принц
Ледяной духАдская башняЗаморозка
СнежокКолдунСтенобои

Знамена и эмодзи в счастливых сундуках огня и льда

Пряничный счастливый сундук

Вы можете получить множество праздничных наград из пряничных счастливых сундуков!

Карты и эволюции в пряничных счастливых сундуках

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионыЭволюции
Летучие мышиГигантДракончикКладбищеКоролева лучницФрагменты эволюции рыцаря
ПушкаХижина гоблиновГоблинская бочкаПламенный драконГоблинштейнПолная эволюция рыцаря
Огненная лучницаМини-П.Е.К.К.А.ЯдСпаркиШустрый шахтер
РыцарьМушкетерАрмия скелетов
Королевская почтаМини-генераторыВедьма

Знамена и эмодзи в пряничных счастливых сундуках

ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ «ЖЕЛЕЗНОЕ СЕРДЦЕ», СУНДУКАХ ОГНЯ И ЛЬДА И ПРЯНИЧНЫХ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ

Вероятность повышения редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный сезонный счастливый сундук31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %

Вероятность получения наград на аренах с 1-й по 10-ю

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты52,63 %28,57 %32,26 %37,04 %37,04 %
Редкие карты47,37 %25,71 %29,03 %33,33 %33,33 %
Эпические карты22,86 %25,81 %29,63 %29,63 %
Знамена22,86 %
Эмодзи12,90 %

Вероятность получения наград на 11-й арене и выше

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты52,63 %28,57 %25,77 %26,46 %26,46 %
Редкие карты47,37 %25,71 %23,20 %23,81 %23,81 %
Эпические карты22,86 %20,62 %21,16 %21,16 %
Легендарные карты10,82 %11,11 %11,11 %
Карты чемпионов9,28 %9,52 %9,52 %
Знамена22,86 %
Эмодзи10,31 %
Фрагмент эволюции7,94 %
Полная эволюция7,94 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные картыРедкие карты
Арена 1–10133
Арена 11–19255
Арена 20 и выше357
2 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЗнамя
Арена 1–10501011
Арена 11–191002031
Арена 20 и выше1403031
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЭмодзи
Арена 1–10200405--1
Арена 11–194008010111
Арена 20 и выше55011014211
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовФрагменты эволюции
Арена 1–1080016020---
Арена 11–19160032040431
Арена 20 и выше220044055642
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовФрагменты эволюции (полная эволюция)
Арена 1–10240048060---
Арена 11–19480096012013106
Арена 20 и выше7500140018020156

Счастливый сундук «Тройная угроза»

Вы сможете получить множество наград, связанных с мушкетерами, из счастливых сундуков «Тройная угроза»!

Карты и эволюции в счастливых сундуках «Тройная угроза»

ОбычныеРедкиеЭпическиеЛегендарныеЧемпионы
СтрелыБоевой таранГигантский скелетБандиткаЗолотой рыцарь
ПодрывникСборщик эликсираОхотникМагический лучникМаленький принц
Банда гоблиновДух исцеленияЗеркалоКоролевский призракМонах
СнежокМушкетерЯрость
РазрядТри мушкетераРуническая гигантша

Знамена и эмодзи в счастливых сундуках «Тройная угроза»

ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»

Вероятность повышения редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный счастливый сундук «Тройная угроза»6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Эпические карты22,22 %12,50 %14,39 %
Знамена25,00 %28,20 %
Эмодзи7,05 %
Фрагмент эволюции
Полная эволюция

Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Эпические карты22,22 %15,63 %15,15 %
Легендарные карты4,69 %6,82 %
Карты чемпионов4,55 %
Знамена25,00 %30,30 %
Эмодзи7,58 %
Фрагмент эволюции4,55 %
Полная эволюция0,76 %

Вероятность получения наград с 20-й арены и выше

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Эпические карты22,22 %15,63 %15,15 %
Легендарные карты4,69 %6,82 %
Карты чемпионов4,55 %
Знамена25,00 %30,30 %
Эмодзи7,58 %
Фрагмент эволюции4,55 %
Полная эволюция0,76 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные карты
Арена 1–1030
Арена 11–1975
Арена 20 и выше125
2 звездыОбычные картыРедкие карты
Арена 1–106015
Арена 11–1915050
Арена 20 и выше25060
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические карты
Арена 1–10125353
Арена 11–1937510010
Арена 20 и выше50012512
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыЗнамя
Арена 1–10250756-1
Арена 11–197502002031
Арена 20 и выше10002502551
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЗнамяЭмодзиФрагмент эволюцииФрагмент эволюции (полная эволюция)
Арена 1–105001501211
Арена 11–19150040040621116
Арена 20 и выше2000500501051116

Призрачные и фантомные счастливые сундуки

Вы сможете получить множество жутких наград из призрачных и фантомных счастливых сундуков.

Карты, доступные в обоих сундуках

ОбычныеЭпическиеРедкиеЛегендарныеЧемпионы
СтрелыБашня-бомбежкаСтражиКладбищеГлавная бандитка
ПодрывникОгненный шарМолнияНочная ведьмаГоблинштейн
МиньоныАдская башняЯдКоролевский призракКороль скелетов
СкелетыМини-П.Е.К.К.А.Армия скелетов
Костяные драконыНадгробиеВедьма

Фрагменты эволюции / Полные эволюции

Призрачный счастливый сундукФантомный счастливый сундук
Фрагмент эволюции армии скелетовФрагмент эволюции королевского призрака
Полная эволюция армии скелетовПолная эволюция королевского призрака
Фрагмент эволюции королевского призрака
Полная эволюция королевского призрака

Знамена и эмодзи, доступные в обоих сундуках

ВЕРОЯТНОСТЬ НАГРАД В ПРИЗРАЧНЫХ И ФАНТОМНЫХ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКАХ

Шансы получения определенной редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный призрачный счастливый сундук6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
1-звездный фантомный счастливый сундук6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Эпические карты22,22 %12,50 %14,39 %
Знамена25,00 %28,20 %
Эмодзи7,05 %
Фрагмент эволюции
Полная эволюция

Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Эпические карты22,22 %15,63 %14,39 %
Легендарные карты4,69 %6,47 %
Карты чемпионов4,32 %
Знамена25,00 %28,78 %
Эмодзи7,19 %
Фрагмент эволюции8,64 %
Полная эволюция1,44 %

Вероятность получения наград с 20-й арены и выше

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Обычные карты100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Редкие карты42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Эпические карты22,22 %15,63 %14,39 %
Легендарные карты4,69 %6,47 %
Карты чемпионов4,32 %
Знамена25,00 %28,78 %
Эмодзи7,19 %
Фрагмент эволюции8,64 %
Полная эволюция1,44 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные карты
Арена 1–1030
Арена 11–1975
Арена 20 и выше125
2 звездыОбычные картыРедкие карты
Арена 1–106015
Арена 11–1915050
Арена 20 и выше25060
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические карты
Арена 1–10125353
Арена 11–1937510010
Арена 20 и выше50012512
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыЗнамя
Арена 1–10250756-1
Арена 11–197502002031
Арена 20 и выше10002502551
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЗнамяЭмодзиФрагмент эволюцииФрагмент эволюции (полная эволюция)
Арена 1–105001501211
Арена 11–19150040040651116
Арена 20 и выше2000500501051116

ЯЩИКИ ЭВОЛЮЦИЙ И ГЕРОЕВ

Ящики эволюций содержат только фрагменты эволюции. Их можно получить в событиях. Если вам достанутся фрагменты уже разблокированной эволюции или их будет больше, чем нужно для разблокировки, то вы получите карты того же воина в качестве альтернативной награды.

Ящики героев содержат только фрагменты героев. Их можно получить в событиях и на бесплатном пути наград Pass Royale. Если вы призовете героя, который у вас уже есть, то вы получите карты того же воина и 20 фрагментов героя в качестве альтернативной награды.

Эти ящики работают так же, как и счастливые сундуки — у вас будет три попытки улучшить ящик и получить больше наград.

Вероятность получения ящиков эволюции

Начальная редкость3 звезды4 звезды5 звезд
3-звездный ящик эволюции49,30 %45,60 %5,1 %
4-звездный ящик эволюции79,20 %20,80 %
5-звездный ящик эволюции100,00 %

Количество фрагментов эволюции

3 звезды4 звезды5 звезд
126

Вероятность получения ящиков героев

Начальная редкость2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
2-звездный ящик героев34,30 %52,10 %12,60 %1,00 %

Количество фрагментов героя

2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Фрагменты героев51040200

СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ

Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаЗаменыВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 12806513
Арена 22656914
Арена 33957716
Арена 431108918
Арена 541159319
Арена 64130106223
Арена 74145118243
Арена 84160130273
Арена 95175142294
Арена 105190154324
Арена 115204166344
Арена 125220179374
Арена 136235191395
Арена 146250203425
Арена 156264215445
Арена 166269219455
Арена 176275223466
Арена 186280227476
Арена 196285231486
Арена 206289235486
Арена 216294239496
Арена 226300244506
Арена 236305248516
Арена 246310252526
Арена 256315256536
Арена 266320260536
Арена 276325264547
Арена 286330268557

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)

В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную картуШанс получить случайную карту чемпиона
Арена 113402496822100 %
Арена 123502567023100 %
Арена 133602647224100 %
Арена 143702727424100 %
Арена 153802797625100 %
Арена 16 и выше3802797625100 %100 %

До встречи на арене!

Команда Clash Royale