Привет, ClashArt! Пожалуйста, представься игрокам.
Всем привет! Меня зовут Сергей и я из Санкт-Петербурга. Играть в Clash Royale я начал в конце 2016 года. До этого никогда не играл в Игры от Supercell.
Как давно ты создаешь контент/стримишь?
Я создал первый канал спустя полгода знакомства с игрой. В течение года постепенно учился работе в видеоредакторах и экспериментировал с контентом. В итоге первый канал я удалил и в середине 2018 года создал новый, которым и занимаюсь до сих пор.
Какое максимальное количество трофеев тебе удавалось набрать?
Мой лучший результат в игре 7003 трофеев.
Что тебе больше всего нравится в Clash Royale?
В Clash Royale мне нравится огромное количество тонкостей в использовании каждой карты, возможность создания собственных сочетаний карт и колод, а также сам геймплей, который побуждает к подсчету эликсира и запоминанию карт противника, а также предугадыванию его действий. Каждая дуэль с противником это не только схватка двух колод, но и схватка двух людей с разным мышлением, это действительно интересно.
Какая у тебя сейчас любимая карта и почему?
Моя любимая карта Всадница на баране. Это карта с уникальной механикой, которая является вин кондишеном, но при этом очень полезна и в защите.
Лучшее воспоминание, связанное с Clash Royale?
Пожалуй лучшее воспоминание, связанное Clash Royale это день, когда я познакомился с этой игрой. Весь тот путь, который я прошел с тех пор, был результатом того, насколько сильно мне она понравилась.
У тебя есть какой-то совет или пожелание для игроков?
Главный совет для игроков - не забывайте, что это всего лишь игра и тут главное получать удовольствие. Не придавайте большого значения лигам и трофеям и старайтесь получать только позитивные эмоции.
Какое из твоих видео больше всего нравится тебе самому?
У меня много разных форматов видео, которые сложно сравнивать между собой, но пусть будет это:
Можешь ли ты поделиться какими-нибудь новыми идеями для видео Clash Royale, над которыми ты работаешь?
Идей для видео у меня огромное количество. Это битва карт, битва колод, сравнение развития аккаунта с донатом и аккаунта без доната (эту идею я уже реализовал), также хотелось бы делать разнообразные гайды на колоды. В ближайшее время я выпущу видео на тему "эволюция колод". Многие из этих идей не новы, но я хочу реализовать их по-новому.
Хочешь сказать что-то еще напоследок?
Напоследок я хотел бы пожелать каждому заниматься любимым делом, развиваться в этом деле и никогда не сдаваться. Не важно игра это или жизнь. Удачи.