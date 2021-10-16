Привет, ClashArt! Пожалуйста, представься игрокам.



Всем привет! Меня зовут Сергей и я из Санкт-Петербурга. Играть в Clash Royale я начал в конце 2016 года. До этого никогда не играл в Игры от Supercell.

Как давно ты создаешь контент/стримишь?

Я создал первый канал спустя полгода знакомства с игрой. В течение года постепенно учился работе в видеоредакторах и экспериментировал с контентом. В итоге первый канал я удалил и в середине 2018 года создал новый, которым и занимаюсь до сих пор.

Какое максимальное количество трофеев тебе удавалось набрать?

Мой лучший результат в игре 7003 трофеев.



Что тебе больше всего нравится в Clash Royale?

В Clash Royale мне нравится огромное количество тонкостей в использовании каждой карты, возможность создания собственных сочетаний карт и колод, а также сам геймплей, который побуждает к подсчету эликсира и запоминанию карт противника, а также предугадыванию его действий. Каждая дуэль с противником это не только схватка двух колод, но и схватка двух людей с разным мышлением, это действительно интересно.

Какая у тебя сейчас любимая карта и почему?

Моя любимая карта Всадница на баране. Это карта с уникальной механикой, которая является вин кондишеном, но при этом очень полезна и в защите.





Лучшее воспоминание, связанное с Clash Royale?

Пожалуй лучшее воспоминание, связанное Clash Royale это день, когда я познакомился с этой игрой. Весь тот путь, который я прошел с тех пор, был результатом того, насколько сильно мне она понравилась.

У тебя есть какой-то совет или пожелание для игроков?

Главный совет для игроков - не забывайте, что это всего лишь игра и тут главное получать удовольствие. Не придавайте большого значения лигам и трофеям и старайтесь получать только позитивные эмоции.

Какое из твоих видео больше всего нравится тебе самому?

У меня много разных форматов видео, которые сложно сравнивать между собой, но пусть будет это:



