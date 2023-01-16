Опрос будет доступен на нашей странице в Twitter!



1-е голосование

Выбор из 8 самых популярных воинов. Четыре карты, которые наберут больше всего голосов, будут запрещены на следующем королевском турнире.

-Феникс

-Королевский призрак

-Королева Лучниц

-Гоблины

2-е голосование

-Шахтер

-Скелеты

-Ледяной дух

-Король скелетов



Выбор из 8 самых популярных заклинаний и зданий. Четыре карты, которые наберут больше всего голосов, будут запрещены на следующем королевском турнире.

-Бревно

-Варварская бочка

-Пушка

-Огненный шар

-Торнадо

-Молния

-Надгробие

-Разряд

Королевский турнир (21 января)

Классический королевский турнир (все карты на 11-м уровне, колоду собирает игрок) без 8 карт, за которые проголосовало сообщество.