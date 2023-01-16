Опрос будет доступен на нашей странице в Twitter!
Впервые в истории игровое сообщество выберет карты, которые будут запрещены на следующем королевском турнире!
После окончания первого королевского турнира мы составили список из 10 самых популярных карт (по частоте использования среди лучших 100 игроков), и КАЖДЫЙ может проголосовать за запрет 6 из них.
Опрос будет доступен на нашей странице в Twitter!
1-е голосование
Выбор из 8 самых популярных воинов. Четыре карты, которые наберут больше всего голосов, будут запрещены на следующем королевском турнире.
-Феникс
-Королевский призрак
-Королева Лучниц
-Гоблины
2-е голосование
-Шахтер
-Скелеты
-Ледяной дух
-Король скелетов
Выбор из 8 самых популярных заклинаний и зданий. Четыре карты, которые наберут больше всего голосов, будут запрещены на следующем королевском турнире.
3-е голосование - ГОЛОСУЙТЕ СЕЙЧАС!
-Бревно
-Варварская бочка
-Пушка
-Огненный шар
4-е голосование - ГОЛОСУЙТЕ СЕЙЧАС!
-Торнадо
-Молния
-Надгробие
-Разряд
Королевский турнир (21 января)
Классический королевский турнир (все карты на 11-м уровне, колоду собирает игрок) без 8 карт, за которые проголосовало сообщество.
До встречи 21 января на первом королевском турнире сообщества!
Команда Clash Royale