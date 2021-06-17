Тренировочные дни

Первые 3 дня недели — это тренировочные дни! В это время можно упражняться в использовании военных колод и зарабатывать золото, а также устанавливать защиту кланового корабля. Участие по желанию — вы можете использовать эти дни для отдыха перед сражениями.



Дни сражений

Здесь все серьезно! В это время вы сражаетесь за золото и медали! Вы также можете нападать на корабли других кланов, чтобы разгромить их защиту.

