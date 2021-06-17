В летнем обновлении в войнах кланов появятся возможности, вдохновленные идеями нашего сообщества! Встречайте новую понедельную систему с тренировочными днями и днями сражений, очки продвижения и новую защиту корабля!
Тренировочные дни
Первые 3 дня недели — это тренировочные дни! В это время можно упражняться в использовании военных колод и зарабатывать золото, а также устанавливать защиту кланового корабля. Участие по желанию — вы можете использовать эти дни для отдыха перед сражениями.
Дни сражений
Здесь все серьезно! В это время вы сражаетесь за золото и медали! Вы также можете нападать на корабли других кланов, чтобы разгромить их защиту.
Очки продвижения
Каждый игрок зарабатывает медали во время сражений, и сумма медалей, накопленных всеми членами клана, определяет вашу позицию в таблице лидеров. В зависимости от рейтинга вашего клана в конце дня битвы ваш клан будет зарабатывать очки продвижения, которые будут продвигать ваш корабль по реке.
Защита Корабля
Выстоявшая до конца дня сражения защита, теперь будет приносить вашему клану очки продвижения! Укрепление корабля больше нельзя ремонтировать! Если защита повреждена, она так и останется до конца недели.
Что произойдет, если вся защита корабля будет разрушена?
Ваш корабль по-прежнему сможет плыть по реке, но разрушенная защита не будет приносить вам очки продвижения.
Нужно ли пересечь финишную черту, чтобы получить сундук?
Нет! Сундуки присуждаются в конце недели на основании того, где на реке находится ваш клановый корабль.
Что будет происходить в последнюю неделю?
Колизей клановых войн никуда не делся! В течение последней недели не будет речной гонки, вместо этого вы будете сражаться прямо в колизее.
До встречи на реке!