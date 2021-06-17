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17 июн. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Войны кланов: что изменилось?

В летнем обновлении в войнах кланов появятся возможности, вдохновленные идеями нашего сообщества! Встречайте новую понедельную систему с тренировочными днями и днями сражений, очки продвижения и новую защиту корабля!

  • Тренировочные дни

Первые 3 дня недели — это тренировочные дни! В это время можно упражняться в использовании военных колод и зарабатывать золото, а также устанавливать защиту кланового корабля. Участие по желанию — вы можете использовать эти дни для отдыха перед сражениями.

  • Дни сражений

Здесь все серьезно! В это время вы сражаетесь за золото и медали! Вы также можете нападать на корабли других кланов, чтобы разгромить их защиту.

  • Очки продвижения

Каждый игрок зарабатывает медали во время сражений, и сумма медалей, накопленных всеми членами клана, определяет вашу позицию в таблице лидеров. В зависимости от рейтинга вашего клана в конце дня битвы ваш клан будет зарабатывать очки продвижения, которые будут продвигать ваш корабль по реке.

  • Защита Корабля

Выстоявшая до конца дня сражения защита, теперь будет приносить вашему клану очки продвижения! Укрепление корабля больше нельзя ремонтировать! Если защита повреждена, она так и останется до конца недели.

  • Что произойдет, если вся защита корабля будет разрушена?

Ваш корабль по-прежнему сможет плыть по реке, но разрушенная защита не будет приносить вам очки продвижения.

  • Нужно ли пересечь финишную черту, чтобы получить сундук?

Нет! Сундуки присуждаются в конце недели на основании того, где на реке находится ваш клановый корабль.

  • Что будет происходить в последнюю неделю?

Колизей клановых войн никуда не делся! В течение последней недели не будет речной гонки, вместо этого вы будете сражаться прямо в колизее.

До встречи на реке!