Узнайте больше о колодах, которые вы будете использовать или с которыми столкнетесь в Испытании с Классическими Колодами!
Как следует из названия, вам нужно приманивать небольшие заклинания с помощью своих юнитов с низкой стоимостью эликсира (Банда гоблинов, Принцесса, Гоблинская бочка), нанося при этом небольшой, но постоянный урон башням противника. И в конце, разрушить башню противника Ракетой.
В этой колоде главное - создать давление на противника. Голем впереди, другие юниты сзади! Тайминг и расстановка очень важны, так как колода требует больших затрат эликсира.
Эта колода работает по такому же принципу как и предыдущая. Выстраивайте давление на противника с помощью Адской Гончей впереди и Шара сзади!
Это еще одна колода, где ваша цель - приманивать заклинания и захватывать башни противника, циклично используя своих юнитов с низкой стоимостью эликсира и нанося им небольшой урон, пока они не упадут. Мега-рыцарь поможет вам в защите.
Колода направлена на контру и давление с моста! Она немного тяжеловата, будьте осторожны и не тратьте слишком много эликсира на защиту.
Сильной стороной колоды является способность оказывать давление на обе Башни, разделяя свой натиск. Но будьте осторожны: у вас нет ни одного большого заклинания!
Благодаря относительно низкой стоимости эликсира, эта колода позволяет быстро оказывать давление с помощью Королевского Гиганта и поддерживать его жизнь при поддержке Рыбака и Охотника!
Цель проста: попасть в башни с помощью Спарки. Колода является самой дорогой по Эликсиру, играйте с умом и не перерасходуйте!
Удачи в испытании и до встречи на Арене!