Вам больше не придется раз за разом собирать ежедневные награды в надежде найти именно те карты, которых вам не хватает. Все, что вам нужно, можно будет купить за кристаллы!

Как вы могли заметить, в этом месяце мы уже убрали элитные карты-джокеры из наград в рейтинговом режиме и на пути к славе, чтобы избежать путаницы перед изменениями.

Это большой шаг в сторону простой и прозрачной системы, в которой ваш прогресс в игре всегда будет значимым и связанным с картами, которыми вы играете.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ

Помимо удаления элитных карт-джокеров, мы убираем ряд предметов, функции которых похожи друг на друга, чтобы также упростить прогресс.

Мы видели, как у многих игроков полностью забивался инвентарь книг, а подходящего случая для их применения так и не представлялось. Мы также заметили, что ценность книг сильно отличалась в зависимости от уровня. Это отбивало у игроков желание их использовать на низких уровнях, где от книг не было особой пользы. Это совершенно не совпадало с нашим изначальным замыслом: мы хотели, чтобы игроки получали удовольствие от сбора карт, а не тратили время на разбор инвентаря.

После обновления ваши книги (от обычных до легендарных) будут преобразованы в карты-джокеры, а волшебные монеты — в золото. Книги книг превратятся в кристаллы, которые можно будет использовать в рамках новой кристальной экономики, о которой мы говорили выше. В целях упрощения прогресса мы также увеличиваем количество случайных карт, которые вы получаете в ходе игры.

Все коэффициенты преобразования основаны на уровне вашей башни короля и прямо пропорционально соответствуют новым, сниженным требованиям по количеству карт и золота, о которых мы расскажем далее в этой статье. Коэффициент преобразования примерно соответствует уровню башни короля плюс один. Например, если вы достигли 10-го уровня башни короля, вы получите достаточно карт-джокеров, чтобы полностью улучшить карту с 10-го до 11-го уровня. Для игроков с башней короля ниже 6-го уровня установлен минимальный коэффициент преобразования. Благодаря этому игроки получат такое количество карт-джокеров, которое позволит им улучшить одну карту до 7-го уровня.

Ниже представлены все коэффициенты преобразования.