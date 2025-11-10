В СЛЕДУЮЩЕМ ОБНОВЛЕНИИ...
В течение нескольких следующих месяцев в Clash Royale вас ждет много нового и интересного!
Вот-вот вернется лига 2 на 2.
Больше возможностей для получения эволюций — встречайте новый ящик с эволюциями.
Сезонный контент, который принесет праздничное настроение — новый сезонный счастливый сундук и событие «Clashmas» со множеством наград.
Путь к славе будет переделан.
И самая главная часть обновления: грядет нечто героическое! То, что выведет игровой процесс на новый уровень! Но об этом позже.
Сначала мы хотим обсудить то, что касается каждого игрока...
ПОГОВОРИМ О ПРОГРЕССЕ!
Со временем система прогресса в Clash Royale значительно расширилась. Элитные карты-джокеры, книги, волшебные монеты и золото — путь к улучшению карт порой был довольно запутанным. Некоторые игроки предпочитали хранить ресурсы для «более подходящего момента», а другие вдруг обнаруживали у себя подобные предметы и не знали, ни как они их получили, ни как их использовать.
В следующем обновлении, которое выйдет 24 ноября, мы намерены сделать прогресс проще, последовательнее и приятнее.
ПРОЩАЙТЕ, ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ!
Когда мы впервые представили игрокам элитный уровень, элитные карты-джокеры задумывались как более пассивный способ прогресса. Игроки могли бы неторопливо собирать их, но при этом чувствовать азарт и получать удовольствие от игры. Со временем мы поняли, что игроки воспринимают эту систему иначе, и она кажется им более запутанной и менее приятной, чем простой процесс сбора и улучшения карт.
Поэтому мы решили попрощаться с элитными картами-джокерами.
Оставшиеся в инвентаре элитные карты-джокеры будут автоматически преобразованы в кристаллы, с помощью которых можно купить любые нужные вам карты. Это станет возможным благодаря переработке кристальной экономики в следующем обновлении.
Вам больше не придется раз за разом собирать ежедневные награды в надежде найти именно те карты, которых вам не хватает. Все, что вам нужно, можно будет купить за кристаллы!
Как вы могли заметить, в этом месяце мы уже убрали элитные карты-джокеры из наград в рейтинговом режиме и на пути к славе, чтобы избежать путаницы перед изменениями.
Это большой шаг в сторону простой и прозрачной системы, в которой ваш прогресс в игре всегда будет значимым и связанным с картами, которыми вы играете.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ
Помимо удаления элитных карт-джокеров, мы убираем ряд предметов, функции которых похожи друг на друга, чтобы также упростить прогресс.
Мы видели, как у многих игроков полностью забивался инвентарь книг, а подходящего случая для их применения так и не представлялось. Мы также заметили, что ценность книг сильно отличалась в зависимости от уровня. Это отбивало у игроков желание их использовать на низких уровнях, где от книг не было особой пользы. Это совершенно не совпадало с нашим изначальным замыслом: мы хотели, чтобы игроки получали удовольствие от сбора карт, а не тратили время на разбор инвентаря.
После обновления ваши книги (от обычных до легендарных) будут преобразованы в карты-джокеры, а волшебные монеты — в золото. Книги книг превратятся в кристаллы, которые можно будет использовать в рамках новой кристальной экономики, о которой мы говорили выше. В целях упрощения прогресса мы также увеличиваем количество случайных карт, которые вы получаете в ходе игры.
Все коэффициенты преобразования основаны на уровне вашей башни короля и прямо пропорционально соответствуют новым, сниженным требованиям по количеству карт и золота, о которых мы расскажем далее в этой статье. Коэффициент преобразования примерно соответствует уровню башни короля плюс один. Например, если вы достигли 10-го уровня башни короля, вы получите достаточно карт-джокеров, чтобы полностью улучшить карту с 10-го до 11-го уровня. Для игроков с башней короля ниже 6-го уровня установлен минимальный коэффициент преобразования. Благодаря этому игроки получат такое количество карт-джокеров, которое позволит им улучшить одну карту до 7-го уровня.
Ниже представлены все коэффициенты преобразования.
Коэффициенты преобразования книг
|Уровень башни короля
|Обычные карты-джокеры за обычную книгу
|Редкие карты-джокеры за редкую книгу
|Эпические карты-джокеры за эпическую книгу
|Легендарные карты-джокеры за легендарную книгу
|Кристаллы за книгу книг
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1000
|300
|30
|4
|400
|11
|1500
|400
|50
|6
|800
|12
|2500
|550
|70
|9
|2000
|13
|3500
|750
|100
|12
|3200
|14
|5500
|1000
|130
|14
|4400
|15
|7500
|1400
|180
|20
|6000
Коэффициенты преобразования волшебных монет
|Уровень башни короля
|Золото за волшебную монету
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
НОВЫЕ УРОВНИ И УЛУЧШЕНИЕ КАРТ
После добавления системы элитных уровней мы поняли, что прогресс оказался не настолько интуитивно понятным, как мы ожидали. Из-за системы элитных карт-джокеров некоторым игрокам было сложно улучшать карты максимального уровня. Игроки чувствовали, что после достижения вершины им уже некуда двигаться дальше.
Эта система противоречила нашим принципам и цели сделать Clash Royale динамичной и всегда актуальной игрой, которая будет радовать пользователей еще много лет.
Теперь система стала проще, и мы готовы к следующему шагу!
В следующем обновлении мы добавим в игру 16-й уровень. Эта новая веха развития призвана сохранить значимость прогресса для тех игроков, которые уже улучшили свои колоды до максимального уровня и ищут новые цели. Одновременно мы делаем предыдущие уровни более доступными, чтобы улучшение карт оставалось плавным и ощущалось естественно.
Мы также снизили требования по количеству карт и золота для улучшений на средних уровнях, чтобы сохранить плавность прогресса. Получение новых уровней просто за карты и золото теперь должно быть похоже на достижение 14-го уровня.
Вы можете сравнить старые и новые значения, нажав на выпадающий список ниже.
Уровень карты и количество копий для улучшения
Текущие требования по количеству карт
|Уровень карты
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|400
|40
|4
|1
|12
|1500
|500
|50
|6
|2
|13
|3000
|750
|100
|10
|8
|14
|5000
|1250
|200
|20
|20
|15
|50 тыс. элитных карт-джокеров
|50 тыс. элитных карт-джокеров
|50 тыс. элитных карт-джокеров
|50 тыс. элитных карт-джокеров
|50 тыс. элитных карт-джокеров
Новые требования по количеству карт
|Уровень карты
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|16
|7500
|1400
|180
|20
|15
Текущие требования по количеству золота
|Уровень карты
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|Разблокировка
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|400
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|13
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|14
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Новые требования по количеству золота
|Уровень карты
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|Разблокировка
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|13
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|14
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|15
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|16
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если я уже улучшаю карту 14-го уровня?
Если вы уже использовали элитные карты-джокеры для частичного улучшения, они будут преобразованы в копии этой карты, количество которых будет соответствовать текущему прогрессу до следующего уровня. Если вы достигли 14-го уровня башни короля и вложили 25 000 элитных карт-джокеров в обычную карту, например в рыцаря 14-го уровня, то после выхода обновления в прогрессе улучшения будет учтено 2750 копий этой карты.
Что произойдет, если в моем хранилище карт-джокеров не будет места?
Карты-джокеры, которые вы получите за книги, могут превышать ограничения хранилища. Вы сможете использовать их для улучшения карт, не переживайте.
Рейтинговый режим по-прежнему будет ограничен 15-м уровнем?
Да! Мы учли ваши отзывы, поэтому на этот раз карты в рейтинговом режиме будут ограничены 15-м уровнем в течение первых 6 месяцев после релиза обновления (до майского сезона 2026 года), чтобы дать вам время улучшить свои карты до 16-го уровня.
Что будет с дополнительными экземплярами карт 16-го уровня в новой системе?
Лишние экземпляры карт максимального уровня теперь будут превращаться в самоцветы! Самоцветы — это новая валюта, за которую можно будет покупать различные элементы оформления. Первыми из них будет набор эксклюзивных эмодзи. Мы расскажем об этом ближе к выходу обновления!
РАСШИРЕНИЕ ПУТИ К СЛАВЕ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЙТИНГОВОМ РЕЖИМЕ
После выхода обновления путь к славе увеличится до 12 000 трофеев, а на отрезке между 10 000 и 12 000 трофеев появятся четыре новые арены. Это обновление добавляет новые цели и награды для игроков на высоких уровнях!
Новые арены на пути к славе
| | Минимальное число трофеев | |
| ------------------------------- | ------ |
| Арена 25 | 10 000 |
| Арена 26 | 10 500 |
| Арена 27 | 11 000 |
| Арена 28 | 11 500 |
Игроки смогут продолжить зарабатывать награды по мере прохождения каждой новой арены.
При добавлении новых арен мы временно отключим сезонные арены. Это позволит игрокам высокого уровня подняться на 28-ю арену и не пропустить сезонный контент.
Обновления в системе доступа к рейтинговому режиму
Вам больше не нужно проходить весь путь к славе, чтобы попасть в рейтинговый режим!
Теперь вы будете получать доступ в рейтинговый режим при достижении необходимого количества трофеев для текущего сезона.
|Сезон
|Количество трофеев для рейтингового режима
|Ноябрь
|10 000
|Декабрь
|10 500
|Январь
|11 000
|Февраль
|11 500
При достижении чемпионской лиги вы автоматически сохраняете право играть в рейтинговом режиме в следующем сезоне.
Помните, что после выхода обновления рейтинговый режим будет ограничен 15-м уровнем вплоть до майского сезона 2026 года.
КРАТКИЙ ОБЗОР
С выходом обновления 24 ноября:
для улучшения карт теперь требуются базовые ресурсы: карты, золото и карты-джокеры, а кристаллы просто ускоряют прогресс;
существующие ресурсы будут преобразованы автоматически:
книги → карты-джокеры/кристаллы;
волшебные монеты → золото;
элитные карты-джокеры → кристаллы;
для тех, кто уже улучшил карты до максимального уровня, мы добавляем 16-й уровень;
рейтинговый режим будет ограничен 15-м уровнем до мая 2026 года;
стоимость улучшения скорректирована для более плавного прогресса.
ВНИМАНИЕ!
Помните, что изменения в прогрессе, включая 16-й уровень, — это не единственное, что появится в Clash Royale в последнем обновлении этого года. В декабре мы собираемся добавить в игру нечто совершенно новое и очень героическое, так что следите за новостями! Мы начнем подробнее знакомить вас с обновлением на следующей неделе.
Мы всегда ищем способы радовать наше сообщество, особенно когда речь идет о больших изменениях в игре. Пожалуйста, поделитесь своим мнением на Reddit и/или в Discord!
** Обратите внимание, что коэффициенты преобразования могут быть изменены.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale