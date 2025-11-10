Skip to content
10 нояб. 2025 г.
Blog – Clash Royale

В СЛЕДУЮЩЕМ ОБНОВЛЕНИИ...

В течение нескольких следующих месяцев в Clash Royale вас ждет много нового и интересного!

  • Вот-вот вернется лига 2 на 2.

  • Больше возможностей для получения эволюций — встречайте новый ящик с эволюциями.

  • Сезонный контент, который принесет праздничное настроение — новый сезонный счастливый сундук и событие «Clashmas» со множеством наград.

  • Путь к славе будет переделан.

  • И самая главная часть обновления: грядет нечто героическое! То, что выведет игровой процесс на новый уровень! Но об этом позже.

Сначала мы хотим обсудить то, что касается каждого игрока...

ПОГОВОРИМ О ПРОГРЕССЕ!

Со временем система прогресса в Clash Royale значительно расширилась. Элитные карты-джокеры, книги, волшебные монеты и золото — путь к улучшению карт порой был довольно запутанным. Некоторые игроки предпочитали хранить ресурсы для «более подходящего момента», а другие вдруг обнаруживали у себя подобные предметы и не знали, ни как они их получили, ни как их использовать.

В следующем обновлении, которое выйдет 24 ноября, мы намерены сделать прогресс проще, последовательнее и приятнее.

ПРОЩАЙТЕ, ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ!

Когда мы впервые представили игрокам элитный уровень, элитные карты-джокеры задумывались как более пассивный способ прогресса. Игроки могли бы неторопливо собирать их, но при этом чувствовать азарт и получать удовольствие от игры. Со временем мы поняли, что игроки воспринимают эту систему иначе, и она кажется им более запутанной и менее приятной, чем простой процесс сбора и улучшения карт.

Поэтому мы решили попрощаться с элитными картами-джокерами.

Оставшиеся в инвентаре элитные карты-джокеры будут автоматически преобразованы в кристаллы, с помощью которых можно купить любые нужные вам карты. Это станет возможным благодаря переработке кристальной экономики в следующем обновлении.

Вам больше не придется раз за разом собирать ежедневные награды в надежде найти именно те карты, которых вам не хватает. Все, что вам нужно, можно будет купить за кристаллы!

Как вы могли заметить, в этом месяце мы уже убрали элитные карты-джокеры из наград в рейтинговом режиме и на пути к славе, чтобы избежать путаницы перед изменениями.

Это большой шаг в сторону простой и прозрачной системы, в которой ваш прогресс в игре всегда будет значимым и связанным с картами, которыми вы играете.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ

Помимо удаления элитных карт-джокеров, мы убираем ряд предметов, функции которых похожи друг на друга, чтобы также упростить прогресс.

Мы видели, как у многих игроков полностью забивался инвентарь книг, а подходящего случая для их применения так и не представлялось. Мы также заметили, что ценность книг сильно отличалась в зависимости от уровня. Это отбивало у игроков желание их использовать на низких уровнях, где от книг не было особой пользы. Это совершенно не совпадало с нашим изначальным замыслом: мы хотели, чтобы игроки получали удовольствие от сбора карт, а не тратили время на разбор инвентаря.

После обновления ваши книги (от обычных до легендарных) будут преобразованы в карты-джокеры, а волшебные монеты — в золото. Книги книг превратятся в кристаллы, которые можно будет использовать в рамках новой кристальной экономики, о которой мы говорили выше. В целях упрощения прогресса мы также увеличиваем количество случайных карт, которые вы получаете в ходе игры.

Все коэффициенты преобразования основаны на уровне вашей башни короля и прямо пропорционально соответствуют новым, сниженным требованиям по количеству карт и золота, о которых мы расскажем далее в этой статье. Коэффициент преобразования примерно соответствует уровню башни короля плюс один. Например, если вы достигли 10-го уровня башни короля, вы получите достаточно карт-джокеров, чтобы полностью улучшить карту с 10-го до 11-го уровня. Для игроков с башней короля ниже 6-го уровня установлен минимальный коэффициент преобразования. Благодаря этому игроки получат такое количество карт-джокеров, которое позволит им улучшить одну карту до 7-го уровня.

Ниже представлены все коэффициенты преобразования.

Коэффициенты преобразования книг

Уровень башни короляОбычные карты-джокеры за обычную книгуРедкие карты-джокеры за редкую книгуЭпические карты-джокеры за эпическую книгуЛегендарные карты-джокеры за легендарную книгуКристаллы за книгу книг
110020104400
210020104400
310020104400
410020104400
510020104400
610020104400
720050104400
8400100104400
9800200204400
101000300304400
111500400506800
1225005507092000
133500750100123200
1455001000130144400
1575001400180206000

Коэффициенты преобразования волшебных монет

Уровень башни короляЗолото за волшебную монету
18,000
28,000
38,000
48,000
58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
1015,000
1125,000
1240,000
1360,000
1490,000
15120,000

НОВЫЕ УРОВНИ И УЛУЧШЕНИЕ КАРТ

После добавления системы элитных уровней мы поняли, что прогресс оказался не настолько интуитивно понятным, как мы ожидали. Из-за системы элитных карт-джокеров некоторым игрокам было сложно улучшать карты максимального уровня. Игроки чувствовали, что после достижения вершины им уже некуда двигаться дальше.

Эта система противоречила нашим принципам и цели сделать Clash Royale динамичной и всегда актуальной игрой, которая будет радовать пользователей еще много лет.

Теперь система стала проще, и мы готовы к следующему шагу!

В следующем обновлении мы добавим в игру 16-й уровень. Эта новая веха развития призвана сохранить значимость прогресса для тех игроков, которые уже улучшили свои колоды до максимального уровня и ищут новые цели. Одновременно мы делаем предыдущие уровни более доступными, чтобы улучшение карт оставалось плавным и ощущалось естественно.

Мы также снизили требования по количеству карт и золота для улучшений на средних уровнях, чтобы сохранить плавность прогресса. Получение новых уровней просто за карты и золото теперь должно быть похоже на достижение 14-го уровня.

Вы можете сравнить старые и новые значения, нажав на выпадающий список ниже.

Уровень карты и количество копий для улучшения

Текущие требования по количеству карт

Уровень картыОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
1110004004041
1215005005062
133000750100108
14500012502002020
1550 тыс. элитных карт-джокеров50 тыс. элитных карт-джокеров50 тыс. элитных карт-джокеров50 тыс. элитных карт-джокеров50 тыс. элитных карт-джокеров

Новые требования по количеству карт

Уровень картыОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
11
22
341
4102
5204
650101
7100202
8200504
9400100101
10800200202
111000300 ▼30 ▼41
121500400 ▼5062
132500 ▼550 ▼70 ▼9 ▼5 ▼
143500 ▼750 ▼100 ▼12 ▼8 ▼
15550010001301411
16750014001802015

Текущие требования по количеству золота

Уровень картыОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
Разблокировка
25
320
45050
5150150
6400400
710001000400
8200020002000
9400040004000
108000800080005000
1115 00015 00015 00015 000
1235 00035 00035 00035 00035 000
1375 00075 00075 00075 00075 000
14100 000100 000100 000100 000100 000
1500000

Новые требования по количеству золота

Уровень картыОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
Разблокировка
25
320
45050
5150150
6400400
710001000
8200020002000
9400040004000
108000800080005000
1115 00015 00015 00015 000
1225 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼25 000 ▼
1340 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼40 000 ▼
1460 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼60 000 ▼
1590 00090 00090 00090 00090 000
16120 000120 000120 000120 000120 000

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если я уже улучшаю карту 14-го уровня?

Если вы уже использовали элитные карты-джокеры для частичного улучшения, они будут преобразованы в копии этой карты, количество которых будет соответствовать текущему прогрессу до следующего уровня. Если вы достигли 14-го уровня башни короля и вложили 25 000 элитных карт-джокеров в обычную карту, например в рыцаря 14-го уровня, то после выхода обновления в прогрессе улучшения будет учтено 2750 копий этой карты.

Что произойдет, если в моем хранилище карт-джокеров не будет места?

Карты-джокеры, которые вы получите за книги, могут превышать ограничения хранилища. Вы сможете использовать их для улучшения карт, не переживайте.

Рейтинговый режим по-прежнему будет ограничен 15-м уровнем?

Да! Мы учли ваши отзывы, поэтому на этот раз карты в рейтинговом режиме будут ограничены 15-м уровнем в течение первых 6 месяцев после релиза обновления (до майского сезона 2026 года), чтобы дать вам время улучшить свои карты до 16-го уровня.

Что будет с дополнительными экземплярами карт 16-го уровня в новой системе?

Лишние экземпляры карт максимального уровня теперь будут превращаться в самоцветы! Самоцветы — это новая валюта, за которую можно будет покупать различные элементы оформления. Первыми из них будет набор эксклюзивных эмодзи. Мы расскажем об этом ближе к выходу обновления!

РАСШИРЕНИЕ ПУТИ К СЛАВЕ И ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЙТИНГОВОМ РЕЖИМЕ

После выхода обновления путь к славе увеличится до 12 000 трофеев, а на отрезке между 10 000 и 12 000 трофеев появятся четыре новые арены. Это обновление добавляет новые цели и награды для игроков на высоких уровнях!

Новые арены на пути к славе

| | Минимальное число трофеев | |
| ------------------------------- | ------ |
| Арена 25 | 10 000 |
| Арена 26 | 10 500 |
| Арена 27 | 11 000 |
| Арена 28 | 11 500 |

Игроки смогут продолжить зарабатывать награды по мере прохождения каждой новой арены.

При добавлении новых арен мы временно отключим сезонные арены. Это позволит игрокам высокого уровня подняться на 28-ю арену и не пропустить сезонный контент.

Обновления в системе доступа к рейтинговому режиму

Вам больше не нужно проходить весь путь к славе, чтобы попасть в рейтинговый режим!

Теперь вы будете получать доступ в рейтинговый режим при достижении необходимого количества трофеев для текущего сезона.

СезонКоличество трофеев для рейтингового режима
Ноябрь10 000
Декабрь10 500
Январь11 000
Февраль11 500

При достижении чемпионской лиги вы автоматически сохраняете право играть в рейтинговом режиме в следующем сезоне.

Помните, что после выхода обновления рейтинговый режим будет ограничен 15-м уровнем вплоть до майского сезона 2026 года.

КРАТКИЙ ОБЗОР

С выходом обновления 24 ноября:

  • для улучшения карт теперь требуются базовые ресурсы: карты, золото и карты-джокеры, а кристаллы просто ускоряют прогресс;

  • существующие ресурсы будут преобразованы автоматически:

    • книги → карты-джокеры/кристаллы;

    • волшебные монеты → золото;

    • элитные карты-джокеры → кристаллы;

  • для тех, кто уже улучшил карты до максимального уровня, мы добавляем 16-й уровень;

  • рейтинговый режим будет ограничен 15-м уровнем до мая 2026 года;

  • стоимость улучшения скорректирована для более плавного прогресса.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что изменения в прогрессе, включая 16-й уровень, — это не единственное, что появится в Clash Royale в последнем обновлении этого года. В декабре мы собираемся добавить в игру нечто совершенно новое и очень героическое, так что следите за новостями! Мы начнем подробнее знакомить вас с обновлением на следующей неделе.

Мы всегда ищем способы радовать наше сообщество, особенно когда речь идет о больших изменениях в игре. Пожалуйста, поделитесь своим мнением на Reddit и/или в Discord!

** Обратите внимание, что коэффициенты преобразования могут быть изменены.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale