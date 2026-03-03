За последние месяцы вы поделились множеством отзывов о продвижении, героях, наградах и балансе в целом. Некоторые изменения требуют времени для воплощения в игре, но мы внимательно вас слушаем и работаем над тем, чтобы сделать Clash Royale еще лучше для всех игроков.

В следующем обновлении мы выпустим серию значимых изменений, над которыми трудились в 2026 году. Часть из них разрабатывалась уже давно, а другие являются прямым ответом на ваши отзывы.

В обновлении от 23 февраля уже внесены некоторые из этих изменений, а также добавлены новые захватывающие функции. Подробности можно найти в информации об обновлении.

А теперь — к деталям!

ДОСТУПНО С 23 ФЕВРАЛЯ

Больше никаких дубликатов карт максимального уровня

Система самоцветов казалась многим игрокам несправедливой, особенно при получении дубликатов карт 16-го уровня.

В качестве первого шага мы добавляем меры защиты к счастливым сундукам, уменьшая количество дубликатов, пока большая часть вашей коллекции не будет прокачана до максимума.

Начиная с 23 февраля:

если у вас менее 60 карт максимального уровня , вы не будете получать их дубликаты;

если у вас более 60 карт максимального уровня, вероятность выпадения таких карт будет снижена на 90 %.

Герои станут доступны раньше — с 5-й арены

Мы заметили, что разблокировка героев может ощущаться слишком отдаленной целью, особенно для новых игроков.

Теперь ячейка героя будет открываться на 5-й арене, так что вы сможете воспользоваться этой функцией на более ранних этапах игры.

Мы будем внимательно следить за тем, какое влияние это решение окажет на доступность и продвижение в целом.

ДОСТУПНО С МАРТА

Уменьшение количества ячеек в колоде (4 → 3)

Мы убираем одну специальную ячейку, сокращая их количество с четырех до трех.

Новая система будет выглядеть так:

одна ячейка для эволюции;

одна ячейка для героя;

одна универсальная ячейка (в ней можно разместить героя или эволюцию).

Изменение коснется:

пути к славе;

рейтингового режима;

испытаний.

Наша цель — сохранить гибкость при создании колод и понизить сложность, характерную для текущей системы из четырех ячеек.

Удаление элемента случайности при разблокировке героев

Разблокировка героев больше не будет случайной.

Игроки смогут сами выбирать, какого героя они хотят получить в обмен на свои фрагменты.

В связи с этим событие с бесплатным случайным героем будет обновлено и позволит выбирать героя.

Начиная с марта в бесплатном пропуске каждого сезона будут доступны 75 гарантированных фрагментов героев.

Получите героя БЕСПЛАТНО!

Мы хотим упростить переход от случайной разблокировки к разблокировке по выбору.

В связи с этим мы выдадим 200 фрагментов героя всем игрокам, которые уже прошли этап разблокировки героя на 5-й арене.

Их можно будет забрать в течение трех месяцев начиная с середины марта.

Новые эволюции!

В апреле появится новая эволюция.

В мае эволюции не будет.

С июня мы будем поочередно выпускать:

героев,

эволюции,

новые карты.

Улучшения пятизвездных счастливых сундуков

Мы понимаем, что награды из пятизвездных счастливых сундуков не всегда соответствуют ожиданиям.

Совсем скоро мы подробнее расскажем об улучшениях.

НАШИ ПЛАНЫ

Это еще не все, что мы запланировали на год. Следите за нашими соцсетями, чтобы ничего не пропустить! Впереди еще много интересного.

Спасибо, что вы с нами.

Напишем следующую главу Clash Royale вместе!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale