Владычица гробниц пробудилась ото сна и готова вступить в бой по вашему призыву! Активируйте способность надгробия, чтобы призвать ее на арену. Владычица гробниц атакует только здания и башни, а также призывает скелетов и способна обеспечить вам победу.

С самого начала сезона нового героя можно будет купить за монеты героя или получить БЕСПЛАТНО в качестве награды на базаре нежити.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с эволюцией принцессы: 1–8 июня

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции принцессы.

Неупокоенная нежить: 22–29 июня

По всей арене случайным образом появляются надгробия, после разрушения которых из-под земли восстают особы голубых кровей вроде короля скелетов и королевского призрака.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА

Гамбит принцессы: 10–20 июня

Попрощайтесь с королем — принцесса захватывает арену!

В этой лиге вам предстоит сражаться до внезапной смерти с помощью меняющейся колоды, составленной из набора в 40 карт. Эволюции и герои также доступны и всегда активны. В начале каждого боя вы увидите все доступные карты и формы.

Доступность и уровень карт в этом режиме зависит от вашей личной коллекции.