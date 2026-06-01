Лед и камень
От подземных глубин до бескрайних просторов ледяной тундры — в этом сезоне вас ждет широкое разнообразие контента и увлекательные события! В этой статье мы расскажем обо всем, что вас ждет:
новая эволюция: принцесса;
новый герой: надгробие;
игровые режимы и испытания;
соревновательная лига;
глобальный турнир;
базар нежити;
события «Погоня за коронами»;
путешествие клана.
НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕРОЙ
Эволюция принцессы
Циклы: 2
В ее колчане появились ледяные стрелы!
Эволюция принцессы пополняет ряды воинов, замедляющих врагов. Она выпускает ледяные стрелы с первой же атакой после появления на арене и с каждой третьей последующей атакой. Дружба с ледяными духами приносит свои плоды.
Надгробие-герой
Способность «Царственное возрождение»
Знаете ли вы, кто скрывается под надгробной плитой?
Владычица гробниц пробудилась ото сна и готова вступить в бой по вашему призыву! Активируйте способность надгробия, чтобы призвать ее на арену. Владычица гробниц атакует только здания и башни, а также призывает скелетов и способна обеспечить вам победу.
С самого начала сезона нового героя можно будет купить за монеты героя или получить БЕСПЛАТНО в качестве награды на базаре нежити.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с эволюцией принцессы: 1–8 июня
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции принцессы.
Неупокоенная нежить: 22–29 июня
По всей арене случайным образом появляются надгробия, после разрушения которых из-под земли восстают особы голубых кровей вроде короля скелетов и королевского призрака.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА
Гамбит принцессы: 10–20 июня
Попрощайтесь с королем — принцесса захватывает арену!
В этой лиге вам предстоит сражаться до внезапной смерти с помощью меняющейся колоды, составленной из набора в 40 карт. Эволюции и герои также доступны и всегда активны. В начале каждого боя вы увидите все доступные карты и формы.
Доступность и уровень карт в этом режиме зависит от вашей личной коллекции.
За 15 побед вы получите значок лиги, а за место в числе 10 000 лучших игроков — особый значок лидера.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ
Тройной эликсир: 2–6 июня
Играйте в Clash Royale, но в три раза быстрее!
Ускорьте сражения и получайте награды за каждую победу. После 12 побед вас ждёт самое интересное — вы сможете побороться за место в списке лидеров.
Поднявшись на его вершину, вы сможете похвастаться эксклюзивным значком, а за место в числе 10 000 лучших игроков заработаете особый значок лидера.
БАЗАР НЕЖИТИ
Нежить не знает покоя и устраивает базар!
Владычица гробниц и ее верные скелеты выставили все свои товары на прилавки и готовы продать их вам за кости. Ресурсы, карты, счастливые сундуки, БЕСПЛАТНЫЙ герой... На базаре найдется что угодно!
Токены гробницы — временная (или даже бренная) валюта, которую можно получить в событиях, розыгрышах или в магазине.
В этот раз вас ждет несколько уровней наград, и чем дальше вы продвинетесь, тем лучше они будут. Нежить позволит вам разблокировать новые уровни, только если вы потратите достаточно токенов.
За последним прилавком вас будет ждать сама владычица гробниц, которая позволит вам обменять все свои кости на надгробие-героя.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
надгробие-герой;
токены гробницы;
ящик эволюции;
жуткие элементы оформления;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
В этом сезоне вас ждут целых два новых морских путешествия! Если вы еще не в клане — самое время вступить. А если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale