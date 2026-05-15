Сейчас ваш общий прогресс отражается на пути короля, где вы получаете награды, улучшаете башню короля и разблокируете новые функции при достижении определенных целей. Продвижение по нему происходит за счет опыта, однако отслеживать преодоление значимых рубежей затруднительно. Из-за этого крупные награды вроде новых уровней башни короля могут казаться слишком далекими для тех, кто не следит за своими успехами постоянно, и зачастую превращаются из четкой цели в приятную неожиданность.

Кроме того, карты разной редкости приносят разное количество опыта, а награды из сундуков иногда разочаровывают, ведь вы можете получить карты, которые не планируете улучшать. Чем дальше вы продвигаетесь по пути короля, тем сильнее замедляется прогресс — вплоть до того, что даже большого количества опыта может не хватить для продвижения.

О том, как это влияет на награды, мы расскажем далее.

В итоге мы решили упростить процесс продвижения в игре и сделать его более интересным. Поэтому путь короля уходит в прошлое, а его место займут...

Уровни коллекции

Система уровней коллекции — простой и прозрачный способ отслеживать и контролировать свой прогресс. Больше никаких сложных систем опыта — лишь понятное и ощутимое продвижение в игре, которое зависит только от одного — вашей коллекции карт.

Вот как это работает: сложите уровни всех своих карт, прибавьте +5 за каждую эволюцию и героическую форму, и вы получите уровень своей коллекции.

Обратите внимание, что сейчас в игре 125 карт. Все они — а также все эволюции и герои — влияют на ваш уровень коллекции.

И это все? Да, это все! Помните, что ваша коллекция пополняется картами разных уровней, которые зависят от их редкости, и более редкие карты будут сильнее повышать ее уровень.

При этом каждое улучшение карты повышает уровень вашей коллекции на один вне зависимости от редкости карты.

Например:

разблокировка валькирии: +3 уровня;

улучшение валькирии с 11-го до 12-го уровня: +1 уровень;

разблокировка эволюции валькирии: +5 уровней.

Значение будут иметь все карты и улучшения — даже те, которые вы откладывали годами!

Рубежи

В новой системе множество уровней и рубежей, за достижение которых вы будете получать награды.

Конечно, рубежи будут не на каждом уровне, однако награды за улучшение своей коллекции вы будете получать регулярно.

Первую награду вы получите при достижении 20-го уровня коллекции и будете зарабатывать новые за каждые 10 уровней. А как только ваша коллекция достигнет 1500-го уровня, вы начнете получать награды за каждые пять уровней.

То есть чем выше уровень вашей коллекции, тем чаще вы получаете награды.