Новая система уровней коллекции и изменения в системе мастерства
Следующее обновление выходит 26 мая, и в нем вас ждет множество замечательных новинок, включая новый игровой режим, эволюцию и героя. Кроме того, в июле мы выпустим новую карту и вернем в игру режим Х.А.О.С.!
В этой статье мы расскажем о предстоящих изменениях в системе продвижения в игре. После выхода следующего обновления вам станет проще отслеживать уровни башни короля и карт, а изменения в системе мастерства сделают продвижение в игре более последовательным и приятным.
Процесс продвижения в Clash Royale стал заметно сложнее за последние несколько лет, и механики вроде пути короля не сделали его достаточно наглядным и прозрачным. Кроме того, некоторые награды могут не оправдывать ожиданий и не всегда помогают вам достичь личных целей вроде улучшения основной колоды.
Надеемся, это обновление поможет решить проблему!
Мы хотим сделать процесс продвижения в игре более простым, понятным и приятным. Каждое улучшение и каждая карта в вашей коллекции должны быть значимы, и вы всегда должны знать, сколько вам еще нужно пройти до своей следующей цели.
Конец пути короля
Сейчас ваш общий прогресс отражается на пути короля, где вы получаете награды, улучшаете башню короля и разблокируете новые функции при достижении определенных целей. Продвижение по нему происходит за счет опыта, однако отслеживать преодоление значимых рубежей затруднительно. Из-за этого крупные награды вроде новых уровней башни короля могут казаться слишком далекими для тех, кто не следит за своими успехами постоянно, и зачастую превращаются из четкой цели в приятную неожиданность.
Кроме того, карты разной редкости приносят разное количество опыта, а награды из сундуков иногда разочаровывают, ведь вы можете получить карты, которые не планируете улучшать. Чем дальше вы продвигаетесь по пути короля, тем сильнее замедляется прогресс — вплоть до того, что даже большого количества опыта может не хватить для продвижения.
О том, как это влияет на награды, мы расскажем далее.
В итоге мы решили упростить процесс продвижения в игре и сделать его более интересным. Поэтому путь короля уходит в прошлое, а его место займут...
Уровни коллекции
Система уровней коллекции — простой и прозрачный способ отслеживать и контролировать свой прогресс. Больше никаких сложных систем опыта — лишь понятное и ощутимое продвижение в игре, которое зависит только от одного — вашей коллекции карт.
Вот как это работает: сложите уровни всех своих карт, прибавьте +5 за каждую эволюцию и героическую форму, и вы получите уровень своей коллекции.
Обратите внимание, что сейчас в игре 125 карт. Все они — а также все эволюции и герои — влияют на ваш уровень коллекции.
И это все? Да, это все! Помните, что ваша коллекция пополняется картами разных уровней, которые зависят от их редкости, и более редкие карты будут сильнее повышать ее уровень.
При этом каждое улучшение карты повышает уровень вашей коллекции на один вне зависимости от редкости карты.
Например:
разблокировка валькирии: +3 уровня;
улучшение валькирии с 11-го до 12-го уровня: +1 уровень;
разблокировка эволюции валькирии: +5 уровней.
Значение будут иметь все карты и улучшения — даже те, которые вы откладывали годами!
Рубежи
В новой системе множество уровней и рубежей, за достижение которых вы будете получать награды.
Конечно, рубежи будут не на каждом уровне, однако награды за улучшение своей коллекции вы будете получать регулярно.
Первую награду вы получите при достижении 20-го уровня коллекции и будете зарабатывать новые за каждые 10 уровней. А как только ваша коллекция достигнет 1500-го уровня, вы начнете получать награды за каждые пять уровней.
То есть чем выше уровень вашей коллекции, тем чаще вы получаете награды.
Общее количество наград за уровни коллекции
|Количество
|Кристаллы
|14 955
|Обычные карты-джокеры
|28 920
|Редкие карты-джокеры
|7850
|Эпические карты-джокеры
|1327
|Легендарные карты-джокеры
|58
|Чемпионские карты-джокеры
|19
|4-звездные волшебные счастливые сундуки
|1
|5-звездные волшебные счастливые сундуки
|28
|Ящики эволюции
|13
|Эксклюзивные знамена
|6
|Эксклюзивные скины для башни
|1
Переход от пути короля к уровням коллекции
Возможно, вам интересно, ждут ли вас какие-либо награды в честь перехода от старой системы к новой. Конечно же, ждут! Все игроки получат награды, которые будут зависеть от уровня их коллекций в день выхода обновления. Подробности указаны в таблице ниже.
Награды в честь запуска новой системы
|Уровень коллекции
|Кристаллы
|5-звездные волшебные счастливые сундуки
|Знамена
|Скин для башни
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1000
|1
|601–800
|1500
|1
|801–1000
|2000
|1
|1
|1001–1200
|2500
|1
|2
|1201–1400
|3000
|1
|3
|1401–1600
|3500
|2
|4
|1601–1800
|4000
|2
|5
|1801–2000
|4500
|3
|6
|2001–2200
|5000
|3
|6
|1
При первом запуске игры после выхода обновления будет подсчитан уровень вашей коллекции карт.
Чтобы заранее определить уровень своей коллекции, сложите уровни всех своих карт и прибавьте +5 за каждую эволюцию и героическую форму.
Несмотря на то, что уровни коллекции и награды в честь их появления упростят прогресс для всех игроков, запуск новой системы и упрощение системы мастерства принесут больше всего пользы игрокам низких и средних уровней. Продвижение в игре станет для них более последовательным и приятным, и пробиться в высшие эшелоны будет проще.
Уровень башни короля
Теперь вместо повышения за счет опыта, уровень башни короля будет расти в зависимости от того, сколько карт вы улучшите до определенного уровня. Не переживайте: уровень вашей башни не станет ниже после запуска новой системы, а останется тем же или даже повысится! Ваш король, как и прежде, будет защищать свою башню и определять уровень воинов для башен.
В таблице ниже приводится сравнение между старой и новой системами и указано, сколько карт необходимо улучшить для достижения того или иного уровня башни короля.
Сравнение старых и новых требований для улучшения башни короля
|Уровень башни короля
|Путь короля (раньше)
|Общее число улучшений (теперь)
|1
|1-й уровень
|-
|2
|2-й уровень
|9 карт 1-го уровня или выше
|3
|3-й уровень
|9 карт 2-го уровня или выше
|4
|5-й уровень
|10 карт 3-го уровня или выше
|5
|7-й уровень
|10 карт 4-го уровня или выше
|6
|10-й уровень
|10 карт 5-го уровня или выше
|7
|14-й уровень
|10 карт 6-го уровня или выше
|8
|18-й уровень
|10 карт 7-го уровня или выше
|9
|22-й уровень
|10 карт 8-го уровня или выше
|10
|26-й уровень
|10 карт 9-го уровня или выше
|11
|30-й уровень
|10 карт 10-го уровня или выше
|12
|34-й уровень
|11 карт 11-го уровня или выше
|13
|38-й уровень
|11 карт 12-го уровня или выше
|14
|42-й уровень
|12 карт 13-го уровня или выше
|15
|54-й уровень
|13 карт 14-го уровня или выше
|16
|75-й уровень
|14 карт 15-го уровня или выше
Помните: воины для башни не оказывают никакого влияния на уровень башни короля. Повышая его, вы автоматически получаете карты принцессы из башни и золото, которых хватит, чтобы ее улучшить.
Изменения предстоят значительные, но что же будет с путем короля и опытом после выхода обновления?
Изменения в системе разблокировки функций
Путь короля исчезнет из игры, но не переживайте: если вы забудете забрать какие-то награды, то получите их автоматически во всплывающем окне при первом запуске игры после обновления.
Мы также прощаемся с системой опыта. Теперь улучшение карт, награды за мастерство и жертвование в клане не будут приносить вам опыт. При этом, жертвуя в клане карты максимального уровня, вы будете получать золото и звездные очки.
Кроме того, все функции, доступ к которым открывался в зависимости от уровня башни короля (например, Pass Royale и кланы), теперь будут разблокироваться по мере продвижения по аренам.
Сравнение старой и новой систем разблокировки функций
|Раньше
|Теперь
|Клан
|1-й уровень короля
|Арена 1
|Ячейки колоды
|2-й уровень короля
|Арена 1
|Жертвование в клане
|3-й уровень короля
|Арена 2
|Pass Royale
|7-й уровень короля
|Арена 2
|Войны кланов
|10-й уровень короля
|Арена 3
|Торговля в клане
|16-й уровень короля
|Арена 3
|Мастерство
|14-й уровень короля
|Арена 4
|Звездные очки
|9-й уровень короля
|Арена 5
ЧаВо
На уровень коллекции влияют все мои карты?
Уровень коллекции определяется всеми вашими картами и их формами, за исключением правителей «Тактического объединения».
Может ли уровень моей башни короля стать ниже после обновления?
Нет. Он останется тем же или повысится.
Звездные очки и уровни тоже исчезнут из игры?
Нет! Звездные очки останутся с вами — там же, где и всегда. Звездные уровни также никуда не пропадут, и ваши воины будут сиять, как и прежде.
Изменения в системе мастерства
Поскольку некоторые награды будут доступны только при достижении рубежей коллекции, а другие системы упрощаются, изменения коснутся и системы мастерства. Выполнять задания будет гораздо легче, и цели для многих карт станут проще.
В качестве наглядного примера рассмотрим изменения в мастерских заданиях для всадника на кабане.
Мастерские задания для всадника на кабане до и после обновления
|Набор заданий
|Задание
|До
|После
|Нанесение урона
|1
|85 000
|37 000
|2
|250 000
|100 000
|3
|420 000
|170 000
|Враг башен
|1
|560
|225
|2
|1600
|600
|3
|2800
|1000
|Осадное орудие
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Если после выхода обновления у вас будут невыполненные задания, при этом для каких-то из них вы достигнете обновленных показателей, такие задания будут отмечены как выполненные, и вы получите награду. В иных случаях ваш прогресс сохранится, и на выполнение заданий потребуется меньше времени, чем до обновления.
Но что же будет с наградами?
Поскольку некоторые награды будут доступны только при достижении определенных уровней коллекции, а цели станут проще, награды за мастерство тоже претерпят изменения. Теперь среди них не будет кристаллов и карт-джокеров, но это не значит, что они совсем пропадут, — просто теперь их можно будет получить при достижении рубежей коллекции. Более того, теперь вы будете получать больше карт-джокеров, чем раньше.
Награды за мастерство до и после обновления
|До
|После
|1-й набор заданий
|Карты, золото, кристаллы
|4000 золотых за задание
|2-й набор заданий
|Золото, карты-джокеры, кристаллы
|6000 золотых за задание
|3-й набор заданий
|6000/8000/10 000 золотых
|15 000 золотых за задание
В каждый набор входит по три задания, и теперь вы будете получать в награду одинаковое количество золота вне зависимости от редкости карт. Обратите внимание, что три набора заданий есть не для всех карт.
Зачем одновременно менять обе системы?
Мы хотим, чтобы в новой системе продвижения вы могли повышать уровень коллекции быстрее, особенно на ранних этапах игры, и выполнение мастерских заданий должно помочь вам стабильно получать золото для улучшения карт.
Чем больше карт вы улучшите, тем выше будет уровень вашей коллекции, а значит, тем больше кристаллов и других наград за достижение рубежей вас ждет.
Так что теперь, несмотря на изменения в мастерских заданиях и перераспределение наград, все связано в единой, более понятной системе продвижения.
Вы наверняка спросите, как после обновления будут распределены награды...
Новое распределение наград
Система продвижения в игре и мастерские задания претерпели изменения, и это не могло не повлиять на награды. Поэтому мы внесли корректировки, чтобы у игроков было больше контроля и возможностей повысить уровень своей коллекции.
Мы увеличили большинство наград, и лишь небольшую часть пришлось уменьшить.
Сравнение старой и новой систем распределения наград
|Старая система*
|Новая система*
|Золото
|4 470 949
|5 165 625 ▲
|Кристаллы
|14 330
|14 945 ▲
|Обычные карты-джокеры
|6431
|37 169 ▲
|Редкие карты-джокеры
|3073
|9275 ▲
|Эпические карты-джокеры
|667
|1473 ▲
|Легендарные карты-джокеры
|3
|71 ▲
|Чемпионские карты-джокеры
|3
|26 ▲
|Случайные обычные карты
|17 783
|44 641 ▲
|Случайные редкие карты
|4382
|3828 ▼
|Случайные эпические карты
|1182
|416 ▼
|Случайные легендарные карты
|42
|23 ▼
|Случайные карты чемпионов
|8
|5 ▼
|Фрагменты эволюции (в ящиках эволюции)
|11
|16 ▲
* В зависимости от шансов выпадения наград вы можете получить как больше, так и меньше призов из сундуков и ящиков.
* «Старая система» — система мастерства до обновления + путь короля.
* «Новая система» — система мастерства после обновления + уровни коллекции.
Подведем итоги
Давайте вкратце подытожим главное, о чем мы рассказали в статье:
после обновления вы ничего не потеряете (ну, кроме опыта);
уровень вашей башни короля останется тем же или повысится;
в новой, более прозрачной системе продвижения ключевую роль будет играть уровень коллекции, который определяется суммой уровней всех ваших карт, а также количеством эволюций и героев;
вы автоматически получите награды пути короля, которые не успели забрать, во всплывающем окне;
мы уберем из игры путь короля и опыт;
звездные очки никуда не пропадут;
мастерские задания станут проще;
распределение и размер наград изменятся.
Мы о многом рассказали в этой статье, но у нас для вас есть и другие новости! В следующем обновлении вас ждет множество новых функций и улучшений, и нам не терпится их представить!
Как и всегда, мы будем рады узнать ваше мнение о предстоящих изменениях в Clash Royale, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями и отзывами!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale