15 мая 2026 г.
Новая система уровней коллекции и изменения в системе мастерства

Следующее обновление выходит 26 мая, и в нем вас ждет множество замечательных новинок, включая новый игровой режим, эволюцию и героя. Кроме того, в июле мы выпустим новую карту и вернем в игру режим Х.А.О.С.!

В этой статье мы расскажем о предстоящих изменениях в системе продвижения в игре. После выхода следующего обновления вам станет проще отслеживать уровни башни короля и карт, а изменения в системе мастерства сделают продвижение в игре более последовательным и приятным.

Процесс продвижения в Clash Royale стал заметно сложнее за последние несколько лет, и механики вроде пути короля не сделали его достаточно наглядным и прозрачным. Кроме того, некоторые награды могут не оправдывать ожиданий и не всегда помогают вам достичь личных целей вроде улучшения основной колоды.

Надеемся, это обновление поможет решить проблему!

Мы хотим сделать процесс продвижения в игре более простым, понятным и приятным. Каждое улучшение и каждая карта в вашей коллекции должны быть значимы, и вы всегда должны знать, сколько вам еще нужно пройти до своей следующей цели.

Конец пути короля

Сейчас ваш общий прогресс отражается на пути короля, где вы получаете награды, улучшаете башню короля и разблокируете новые функции при достижении определенных целей. Продвижение по нему происходит за счет опыта, однако отслеживать преодоление значимых рубежей затруднительно. Из-за этого крупные награды вроде новых уровней башни короля могут казаться слишком далекими для тех, кто не следит за своими успехами постоянно, и зачастую превращаются из четкой цели в приятную неожиданность.

Кроме того, карты разной редкости приносят разное количество опыта, а награды из сундуков иногда разочаровывают, ведь вы можете получить карты, которые не планируете улучшать. Чем дальше вы продвигаетесь по пути короля, тем сильнее замедляется прогресс — вплоть до того, что даже большого количества опыта может не хватить для продвижения.

О том, как это влияет на награды, мы расскажем далее.

В итоге мы решили упростить процесс продвижения в игре и сделать его более интересным. Поэтому путь короля уходит в прошлое, а его место займут...

Уровни коллекции

Система уровней коллекции — простой и прозрачный способ отслеживать и контролировать свой прогресс. Больше никаких сложных систем опыта — лишь понятное и ощутимое продвижение в игре, которое зависит только от одного — вашей коллекции карт.

Вот как это работает: сложите уровни всех своих карт, прибавьте +5 за каждую эволюцию и героическую форму, и вы получите уровень своей коллекции.

Обратите внимание, что сейчас в игре 125 карт. Все они — а также все эволюции и герои — влияют на ваш уровень коллекции.

И это все? Да, это все! Помните, что ваша коллекция пополняется картами разных уровней, которые зависят от их редкости, и более редкие карты будут сильнее повышать ее уровень.

При этом каждое улучшение карты повышает уровень вашей коллекции на один вне зависимости от редкости карты.

Например:

  • разблокировка валькирии: +3 уровня;

  • улучшение валькирии с 11-го до 12-го уровня: +1 уровень;

  • разблокировка эволюции валькирии: +5 уровней.

Значение будут иметь все карты и улучшения — даже те, которые вы откладывали годами!

Рубежи

В новой системе множество уровней и рубежей, за достижение которых вы будете получать награды.

Конечно, рубежи будут не на каждом уровне, однако награды за улучшение своей коллекции вы будете получать регулярно.

Первую награду вы получите при достижении 20-го уровня коллекции и будете зарабатывать новые за каждые 10 уровней. А как только ваша коллекция достигнет 1500-го уровня, вы начнете получать награды за каждые пять уровней.

То есть чем выше уровень вашей коллекции, тем чаще вы получаете награды.

Общее количество наград за уровни коллекции

Количество
Кристаллы14 955
Обычные карты-джокеры28 920
Редкие карты-джокеры7850
Эпические карты-джокеры1327
Легендарные карты-джокеры58
Чемпионские карты-джокеры19
4-звездные волшебные счастливые сундуки1
5-звездные волшебные счастливые сундуки28
Ящики эволюции13
Эксклюзивные знамена6
Эксклюзивные скины для башни1

Переход от пути короля к уровням коллекции

Возможно, вам интересно, ждут ли вас какие-либо награды в честь перехода от старой системы к новой. Конечно же, ждут! Все игроки получат награды, которые будут зависеть от уровня их коллекций в день выхода обновления. Подробности указаны в таблице ниже.

Награды в честь запуска новой системы

Уровень коллекцииКристаллы5-звездные волшебные счастливые сундукиЗнаменаСкин для башни
20–2005001
201–4007501
401–60010001
601–80015001
801–1000200011
1001–1200250012
1201–1400300013
1401–1600350024
1601–1800400025
1801–2000450036
2001–22005000361

При первом запуске игры после выхода обновления будет подсчитан уровень вашей коллекции карт.

Чтобы заранее определить уровень своей коллекции, сложите уровни всех своих карт и прибавьте +5 за каждую эволюцию и героическую форму.

Несмотря на то, что уровни коллекции и награды в честь их появления упростят прогресс для всех игроков, запуск новой системы и упрощение системы мастерства принесут больше всего пользы игрокам низких и средних уровней. Продвижение в игре станет для них более последовательным и приятным, и пробиться в высшие эшелоны будет проще.

Уровень башни короля

Теперь вместо повышения за счет опыта, уровень башни короля будет расти в зависимости от того, сколько карт вы улучшите до определенного уровня. Не переживайте: уровень вашей башни не станет ниже после запуска новой системы, а останется тем же или даже повысится! Ваш король, как и прежде, будет защищать свою башню и определять уровень воинов для башен.

В таблице ниже приводится сравнение между старой и новой системами и указано, сколько карт необходимо улучшить для достижения того или иного уровня башни короля.

Сравнение старых и новых требований для улучшения башни короля

Уровень башни короляПуть короля (раньше)Общее число улучшений (теперь)
11-й уровень-
22-й уровень9 карт 1-го уровня или выше
33-й уровень9 карт 2-го уровня или выше
45-й уровень10 карт 3-го уровня или выше
57-й уровень10 карт 4-го уровня или выше
610-й уровень10 карт 5-го уровня или выше
714-й уровень10 карт 6-го уровня или выше
818-й уровень10 карт 7-го уровня или выше
922-й уровень10 карт 8-го уровня или выше
1026-й уровень10 карт 9-го уровня или выше
1130-й уровень10 карт 10-го уровня или выше
1234-й уровень11 карт 11-го уровня или выше
1338-й уровень11 карт 12-го уровня или выше
1442-й уровень12 карт 13-го уровня или выше
1554-й уровень13 карт 14-го уровня или выше
1675-й уровень14 карт 15-го уровня или выше

Помните: воины для башни не оказывают никакого влияния на уровень башни короля. Повышая его, вы автоматически получаете карты принцессы из башни и золото, которых хватит, чтобы ее улучшить.

Изменения предстоят значительные, но что же будет с путем короля и опытом после выхода обновления?

Изменения в системе разблокировки функций

Путь короля исчезнет из игры, но не переживайте: если вы забудете забрать какие-то награды, то получите их автоматически во всплывающем окне при первом запуске игры после обновления.

Мы также прощаемся с системой опыта. Теперь улучшение карт, награды за мастерство и жертвование в клане не будут приносить вам опыт. При этом, жертвуя в клане карты максимального уровня, вы будете получать золото и звездные очки.

Кроме того, все функции, доступ к которым открывался в зависимости от уровня башни короля (например, Pass Royale и кланы), теперь будут разблокироваться по мере продвижения по аренам.

Сравнение старой и новой систем разблокировки функций

РаньшеТеперь
Клан1-й уровень короляАрена 1
Ячейки колоды2-й уровень короляАрена 1
Жертвование в клане3-й уровень короляАрена 2
Pass Royale7-й уровень короляАрена 2
Войны кланов10-й уровень короляАрена 3
Торговля в клане16-й уровень короляАрена 3
Мастерство14-й уровень короляАрена 4
Звездные очки9-й уровень короляАрена 5

ЧаВо

На уровень коллекции влияют все мои карты?

Уровень коллекции определяется всеми вашими картами и их формами, за исключением правителей «Тактического объединения».

Может ли уровень моей башни короля стать ниже после обновления?

Нет. Он останется тем же или повысится.

Звездные очки и уровни тоже исчезнут из игры?

Нет! Звездные очки останутся с вами — там же, где и всегда. Звездные уровни также никуда не пропадут, и ваши воины будут сиять, как и прежде.

Изменения в системе мастерства

Поскольку некоторые награды будут доступны только при достижении рубежей коллекции, а другие системы упрощаются, изменения коснутся и системы мастерства. Выполнять задания будет гораздо легче, и цели для многих карт станут проще.

В качестве наглядного примера рассмотрим изменения в мастерских заданиях для всадника на кабане.

Мастерские задания для всадника на кабане до и после обновления

Набор заданийЗаданиеДоПосле
Нанесение урона185 00037 000
2250 000100 000
3420 000170 000
Враг башен1560225
21600600
328001000
Осадное орудие18060
2240120
3480180

Если после выхода обновления у вас будут невыполненные задания, при этом для каких-то из них вы достигнете обновленных показателей, такие задания будут отмечены как выполненные, и вы получите награду. В иных случаях ваш прогресс сохранится, и на выполнение заданий потребуется меньше времени, чем до обновления.

Но что же будет с наградами?

Поскольку некоторые награды будут доступны только при достижении определенных уровней коллекции, а цели станут проще, награды за мастерство тоже претерпят изменения. Теперь среди них не будет кристаллов и карт-джокеров, но это не значит, что они совсем пропадут, — просто теперь их можно будет получить при достижении рубежей коллекции. Более того, теперь вы будете получать больше карт-джокеров, чем раньше.

Награды за мастерство до и после обновления

ДоПосле
1-й набор заданийКарты, золото, кристаллы4000 золотых за задание
2-й набор заданийЗолото, карты-джокеры, кристаллы6000 золотых за задание
3-й набор заданий6000/8000/10 000 золотых15 000 золотых за задание

В каждый набор входит по три задания, и теперь вы будете получать в награду одинаковое количество золота вне зависимости от редкости карт. Обратите внимание, что три набора заданий есть не для всех карт.

Зачем одновременно менять обе системы?

Мы хотим, чтобы в новой системе продвижения вы могли повышать уровень коллекции быстрее, особенно на ранних этапах игры, и выполнение мастерских заданий должно помочь вам стабильно получать золото для улучшения карт.

Чем больше карт вы улучшите, тем выше будет уровень вашей коллекции, а значит, тем больше кристаллов и других наград за достижение рубежей вас ждет.

Так что теперь, несмотря на изменения в мастерских заданиях и перераспределение наград, все связано в единой, более понятной системе продвижения.

Вы наверняка спросите, как после обновления будут распределены награды...

Новое распределение наград

Система продвижения в игре и мастерские задания претерпели изменения, и это не могло не повлиять на награды. Поэтому мы внесли корректировки, чтобы у игроков было больше контроля и возможностей повысить уровень своей коллекции.

Мы увеличили большинство наград, и лишь небольшую часть пришлось уменьшить.

Сравнение старой и новой систем распределения наград

Старая система*Новая система*
Золото4 470 9495 165 625 ▲
Кристаллы14 33014 945 ▲
Обычные карты-джокеры643137 169 ▲
Редкие карты-джокеры30739275 ▲
Эпические карты-джокеры6671473 ▲
Легендарные карты-джокеры371 ▲
Чемпионские карты-джокеры326 ▲
Случайные обычные карты17 78344 641 ▲
Случайные редкие карты43823828 ▼
Случайные эпические карты1182416 ▼
Случайные легендарные карты4223 ▼
Случайные карты чемпионов85 ▼
Фрагменты эволюции (в ящиках эволюции)1116 ▲

* В зависимости от шансов выпадения наград вы можете получить как больше, так и меньше призов из сундуков и ящиков. Более подробную информацию можно найти в этой статье.

* «Старая система» — система мастерства до обновления + путь короля.

* «Новая система» — система мастерства после обновления + уровни коллекции.

Подведем итоги

Давайте вкратце подытожим главное, о чем мы рассказали в статье:

  • после обновления вы ничего не потеряете (ну, кроме опыта);

  • уровень вашей башни короля останется тем же или повысится;

  • в новой, более прозрачной системе продвижения ключевую роль будет играть уровень коллекции, который определяется суммой уровней всех ваших карт, а также количеством эволюций и героев;

  • вы автоматически получите награды пути короля, которые не успели забрать, во всплывающем окне;

  • мы уберем из игры путь короля и опыт;

  • звездные очки никуда не пропадут;

  • мастерские задания станут проще;

  • распределение и размер наград изменятся.

Мы о многом рассказали в этой статье, но у нас для вас есть и другие новости! В следующем обновлении вас ждет множество новых функций и улучшений, и нам не терпится их представить!

Как и всегда, мы будем рады узнать ваше мнение о предстоящих изменениях в Clash Royale, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями и отзывами!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale