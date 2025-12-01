СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

200 фрагментов героев (1 полный герой);

3 фрагмента эволюции печи;

пряничные счастливые сундуки;

крутые элементы оформления;

и многое другое!

12 ДНЕЙ CLASHMAS

Когда? С14 декабря.

На двенадцатый день Clashmas мне подарили... 5-звездный волшебный счастливый сундук!

Король знает, кто спал, а кто сражался, так что заработайте достаточно корон, чтобы стать достойным главного подарка на Clashmas!