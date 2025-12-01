Новый сезон: «Героические праздники»
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новые герои: мини-П.Е.К.К.А., мушкетер, гигант и рыцарь;
особое праздничное событие «12 дней Clashmas»;
игровые режимы и испытания;
события «Погоня за коронами»;
лига 2 на 2;
путешествие клана.
НОВЫЕ ГЕРОИ
Герой мини-П.Е.К.К.А.
Доставайте сковородку!
Этот герой поднесет вам победу на блюдечке с золотой каемочкой, уплетая блины, повышающие уровень. Чем дольше вы ждете, тем больше блинчиков он успевает приготовить, и тем выше становится его уровень. Этот герой может съесть только пять блинчиков и получить пять дополнительных уровней.
Мушкетер-герой
Берегитесь ее пушки!
Мушкетер-герой — двойная проблема для врагов. Защищая свою честь, она устанавливает перед собой автоматическую турель с атакой по области.
Гигант-герой
Новая звезда-квотербек!
Гигант-герой — по-настоящему сильный игрок, с которым придется считаться. Он может бросить находящегося рядом вражеского воина с самым большим запасом здоровья через всю арену, оглушив и нанеся урон.
Рыцарь-герой
Подходите, не стесняйтесь!
Не упустите шанс полюбоваться самыми величественными усами во всем королевстве! Рыцарь-герой способен отвлечь на себя огонь противника красотой своих усов, укрываясь при этом новым сверкающим щитом.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Переосмысление классики: 1–8 декабря
Сражайтесь, используя три разные формы хорошо знакомых карт!
Испытание: 5–8 декабря.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Кабаньи зимние праздники: 8–15 декабря
К нам приехал Санта на кабане! Настало время даров и славы — пусть праздничные награды льются рекой!
Испытание: 12–15 ноября.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
200 фрагментов героев (1 полный герой);
3 фрагмента эволюции печи;
пряничные счастливые сундуки;
крутые элементы оформления;
и многое другое!
12 ДНЕЙ CLASHMAS
Когда? С14 декабря.
На двенадцатый день Clashmas мне подарили... 5-звездный волшебный счастливый сундук!
Король знает, кто спал, а кто сражался, так что заработайте достаточно корон, чтобы стать достойным главного подарка на Clashmas!
ЛИГА 2 на 2
Сражайтесь вместе с друзьями и поднимайтесь в рейтинге, чтобы попасть в соревновательную лигу. Поднимитесь к вершине и докажите, что ваша команда лучше всех!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
В этом сезоне вас ждут целых два морских путешествия! Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий клан.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale