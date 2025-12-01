Skip to content
1 дек. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон: «Героические праздники»

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новые герои: мини-П.Е.К.К.А., мушкетер, гигант и рыцарь;

  • особое праздничное событие «12 дней Clashmas»;

  • игровые режимы и испытания;

  • события «Погоня за коронами»;

  • лига 2 на 2;

  • путешествие клана.

НОВЫЕ ГЕРОИ

Герой мини-П.Е.К.К.А.

Доставайте сковородку!

Этот герой поднесет вам победу на блюдечке с золотой каемочкой, уплетая блины, повышающие уровень. Чем дольше вы ждете, тем больше блинчиков он успевает приготовить, и тем выше становится его уровень. Этот герой может съесть только пять блинчиков и получить пять дополнительных уровней.

Мушкетер-герой

Берегитесь ее пушки!

Мушкетер-герой — двойная проблема для врагов. Защищая свою честь, она устанавливает перед собой автоматическую турель с атакой по области.

Гигант-герой

Новая звезда-квотербек!

Гигант-герой — по-настоящему сильный игрок, с которым придется считаться. Он может бросить находящегося рядом вражеского воина с самым большим запасом здоровья через всю арену, оглушив и нанеся урон.

Рыцарь-герой

Подходите, не стесняйтесь!

Не упустите шанс полюбоваться самыми величественными усами во всем королевстве! Рыцарь-герой способен отвлечь на себя огонь противника красотой своих усов, укрываясь при этом новым сверкающим щитом.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Переосмысление классики: 1–8 декабря

Сражайтесь, используя три разные формы хорошо знакомых карт!

  • Испытание: 5–8 декабря.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Кабаньи зимние праздники: 8–15 декабря

К нам приехал Санта на кабане! Настало время даров и славы — пусть праздничные награды льются рекой!

  • Испытание: 12–15 ноября.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

  • 200 фрагментов героев (1 полный герой);

  • 3 фрагмента эволюции печи;

  • пряничные счастливые сундуки;

  • крутые элементы оформления;

  • и многое другое!

12 ДНЕЙ CLASHMAS

Когда? С14 декабря.

На двенадцатый день Clashmas мне подарили... 5-звездный волшебный счастливый сундук!

Король знает, кто спал, а кто сражался, так что заработайте достаточно корон, чтобы стать достойным главного подарка на Clashmas!

ЛИГА 2 на 2

Сражайтесь вместе с друзьями и поднимайтесь в рейтинге, чтобы попасть в соревновательную лигу. Поднимитесь к вершине и докажите, что ваша команда лучше всех!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

В этом сезоне вас ждут целых два морских путешествия! Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale