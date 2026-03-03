Совместные тренировки с главной бандиткой того стоили! Магический лучник-герой отточил искусство обмана и научился создавать приманку, отскакивая назад. После этого он натягивает тетиву и выпускает не одну, не две, а целых три стрелы, которые пронзают всех врагов на своем пути!

Вы сможете разблокировать его БЕСПЛАТНО за завершение предстоящего события с альбомом.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Встречайте новое красочное событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.

В юбилейном сезоне вам предстоит собирать элементы девяти сцен с самыми яркими моментами десятилетней истории Clash Royale, и каждая завершенная сцена принесет уникальную награду.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.

Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.

Переживаете, что получите элемент, который у вас уже есть? Ничего страшного — он превратится в дубликат! За пять дубликатов вы гарантированно получите уникальный элемент, которого еще нет в вашей коллекции.

К тому же элементы повышенной редкости приносят больше дубликатов и позволяют быстрее завершить альбом.

Элемент Дубликаты Обычный 2 Редкий 3 Эпический 4 Легендарный 5

Завершайте сцены, чтобы получать легендарные награды, включая три фрагмента эволюции королевских кабанов, а также пятизвездный счастливый сундук и пятизвездный ящик эволюции. Завершите праздничный альбом, чтобы получить главный приз — магического лучника-героя, а также эмодзи и скин для башни.

Все элементы, которые вы соберете после прохождения события с альбомом, превратятся в бонусные награды.

СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА «ПРАЗДНИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

Помните недавнее голосование за двадцатку воинов? Так вот, они уже ждут, когда вы выберете, какие подарки открыть в честь десятой годовщины Clash Royale!

День начала голосования: 1 марта.

Период открытия подарков: 2–11 марта.

Каждый день у вас будет возможность проголосовать за 1 из 20 подарков, который вы хотели бы открыть на следующий день. Сообщество делает выбор совместно, и все проголосовавшие игроки получат одну и ту же награду, вне зависимости от того, за какой из подарков они голосовали.

Десять голосов принесут вам десять подарков! Однако не каждому воину повезет сделать вам уникальный презент. Так что выбирайте с умом, ведь десять так и не открытых до конца события подарков отправятся дракончику и вряд ли найдут достойное применение... Разве что помогут согревать короля холодными ночами.

Не забывайте, что получить подарок на следующий день могут только те, кто принял участие в голосовании.

Какие будут подарки? Вообще-то, это сюрприз, но некоторые из воинов не умеют хранить секреты и уже оставили несколько подсказок на наших страницах в соцсетях.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с героями: 2–9 марта.

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь новых героев.