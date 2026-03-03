Новый сезон «Десятая годовщина»
В честь десятилетия Clash Royale мы подготовили для вас множество эпических событий, погонь за коронами, соревнований и такую кучу наград, что сам король не сможет устоять!
Ниже перечислено все, что ждет вас в юбилейном сезоне:
новые герои: варварская бочка и магический лучник;
событие с альбомом;
событие сообщества;
игровые режимы и испытания;
глобальный турнир «Ретро-Royale»;
погони за коронами;
путешествие клана;
прочие изменения.
Вы готовы? Тогда поехали!
НОВЫЕ ГЕРОИ
Варварская бочка-герой
Способность «Второй прокат»
Любишь кататься — люби и катайся!
Что еще нужно для счастья? Благодаря деревянной запаске варварская бочка-герой может повторно зачистить свой фланг, а также восстановить часть здоровья.
Магический лучник-герой
Способность «Тройная угроза»
Этот парень трижды не промах...
Совместные тренировки с главной бандиткой того стоили! Магический лучник-герой отточил искусство обмана и научился создавать приманку, отскакивая назад. После этого он натягивает тетиву и выпускает не одну, не две, а целых три стрелы, которые пронзают всех врагов на своем пути!
Вы сможете разблокировать его БЕСПЛАТНО за завершение предстоящего события с альбомом.
СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ
Встречайте новое красочное событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.
В юбилейном сезоне вам предстоит собирать элементы девяти сцен с самыми яркими моментами десятилетней истории Clash Royale, и каждая завершенная сцена принесет уникальную награду.
Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.
Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.
Переживаете, что получите элемент, который у вас уже есть? Ничего страшного — он превратится в дубликат! За пять дубликатов вы гарантированно получите уникальный элемент, которого еще нет в вашей коллекции.
К тому же элементы повышенной редкости приносят больше дубликатов и позволяют быстрее завершить альбом.
|Элемент
|Дубликаты
|Обычный
|2
|Редкий
|3
|Эпический
|4
|Легендарный
|5
Завершайте сцены, чтобы получать легендарные награды, включая три фрагмента эволюции королевских кабанов, а также пятизвездный счастливый сундук и пятизвездный ящик эволюции. Завершите праздничный альбом, чтобы получить главный приз — магического лучника-героя, а также эмодзи и скин для башни.
Все элементы, которые вы соберете после прохождения события с альбомом, превратятся в бонусные награды.
СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА «ПРАЗДНИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
Помните недавнее голосование за двадцатку воинов? Так вот, они уже ждут, когда вы выберете, какие подарки открыть в честь десятой годовщины Clash Royale!
День начала голосования: 1 марта.
Период открытия подарков: 2–11 марта.
Каждый день у вас будет возможность проголосовать за 1 из 20 подарков, который вы хотели бы открыть на следующий день. Сообщество делает выбор совместно, и все проголосовавшие игроки получат одну и ту же награду, вне зависимости от того, за какой из подарков они голосовали.
Десять голосов принесут вам десять подарков! Однако не каждому воину повезет сделать вам уникальный презент. Так что выбирайте с умом, ведь десять так и не открытых до конца события подарков отправятся дракончику и вряд ли найдут достойное применение... Разве что помогут согревать короля холодными ночами.
Не забывайте, что получить подарок на следующий день могут только те, кто принял участие в голосовании.
Какие будут подарки? Вообще-то, это сюрприз, но некоторые из воинов не умеют хранить секреты и уже оставили несколько подсказок на наших страницах в соцсетях.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с героями: 2–9 марта.
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь новых героев.
Испытание: 6–9 марта.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Но это... еще не все...
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Турнир «Ретро-Royale»: 27 марта — 1 апреля.
Да-да, вам не показалось! В этом сезоне глобальные турниры возвращаются, и мы начнем с особого праздничного состязания... в стиле РЕТРО!
В этом турнире вы сможете использовать только первые 80 из когда-либо выпущенных карт, которые будут ограничены 11-м уровнем. Никаких чемпионов. Никаких эволюций. Никаких героев. Только олдскульный Clash Royale.
Вас ждут отличные награды за каждый выигранный бой, а после 12 побед вы сможете побороться за место в списке лидеров!
ПОГОНИ ЗА КОРОНАМИ
В этом сезоне мы празднуем юбилей, а значит, никто не уйдет с пустыми руками! Мы приготовили для вас множество погонь за коронами с праздничными наградами, среди которых:
элементы;
волшебные счастливые сундуки;
счастливые сундуки к годовщине;
элементы оформления;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
Собирайте соклановцев — в этом сезоне вас ждет плавание по королевским морям.
Отправьтесь в совместное приключение и разблокируйте уникальные награды... включая эмодзи «Скала».
Вы еще не в клане? Самое время вступить! А если не знаете, куда податься, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти идеальный клан для совместного путешествия.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Если вы вдруг что-то пропустили, вот краткий список всех изменений, которые ждут вас в этом сезоне:
2 марта:
мы собрали все фрагменты героев в одном месте — отныне бесплатный пропуск включает 75 штук;
еще больше вариантов наград в Pass Royale;
середина марта:
теперь вы сами выбираете героев — никаких больше повторов или случайностей;
монеты героев (раннее фрагменты героев);
бесплатный герой;
переработка ячеек в колоде: 1 эволюция, 1 герой и 1 универсальная ячейка.
Подробнее об этих изменениях можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale