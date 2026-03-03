Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
3 мар. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон «Десятая годовщина»

В честь десятилетия Clash Royale мы подготовили для вас множество эпических событий, погонь за коронами, соревнований и такую кучу наград, что сам король не сможет устоять!

Ниже перечислено все, что ждет вас в юбилейном сезоне:

  • новые герои: варварская бочка и магический лучник;

  • событие с альбомом;

  • событие сообщества;

  • игровые режимы и испытания;

  • глобальный турнир «Ретро-Royale»;

  • погони за коронами;

  • путешествие клана;

  • прочие изменения.

Вы готовы? Тогда поехали!

НОВЫЕ ГЕРОИ

Варварская бочка-герой

Способность «Второй прокат»

Любишь кататься — люби и катайся!

Что еще нужно для счастья? Благодаря деревянной запаске варварская бочка-герой может повторно зачистить свой фланг, а также восстановить часть здоровья.

Магический лучник-герой

Способность «Тройная угроза»

Этот парень трижды не промах...

Совместные тренировки с главной бандиткой того стоили! Магический лучник-герой отточил искусство обмана и научился создавать приманку, отскакивая назад. После этого он натягивает тетиву и выпускает не одну, не две, а целых три стрелы, которые пронзают всех врагов на своем пути!

Вы сможете разблокировать его БЕСПЛАТНО за завершение предстоящего события с альбомом.

СОБЫТИЕ С АЛЬБОМОМ

Встречайте новое красочное событие с альбомом! Доступно с 8-го уровня короля.

В юбилейном сезоне вам предстоит собирать элементы девяти сцен с самыми яркими моментами десятилетней истории Clash Royale, и каждая завершенная сцена принесет уникальную награду.

Некоторые из элементов подходят только для определенных сцен, а какие-то найти сложнее, чем остальные. При этом они бывают разных типов редкости: обычные, редкие, эпические и легендарные.

Вы можете получить элементы в ежедневных наградах за бой (до четырех штук в день), в событиях или магазине.

Переживаете, что получите элемент, который у вас уже есть? Ничего страшного — он превратится в дубликат! За пять дубликатов вы гарантированно получите уникальный элемент, которого еще нет в вашей коллекции.

К тому же элементы повышенной редкости приносят больше дубликатов и позволяют быстрее завершить альбом.

ЭлементДубликаты
Обычный2
Редкий3
Эпический4
Легендарный5

Завершайте сцены, чтобы получать легендарные награды, включая три фрагмента эволюции королевских кабанов, а также пятизвездный счастливый сундук и пятизвездный ящик эволюции. Завершите праздничный альбом, чтобы получить главный приз — магического лучника-героя, а также эмодзи и скин для башни.

Все элементы, которые вы соберете после прохождения события с альбомом, превратятся в бонусные награды.

СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА «ПРАЗДНИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

Помните недавнее голосование за двадцатку воинов? Так вот, они уже ждут, когда вы выберете, какие подарки открыть в честь десятой годовщины Clash Royale!

  • День начала голосования: 1 марта.

  • Период открытия подарков: 2–11 марта.

Каждый день у вас будет возможность проголосовать за 1 из 20 подарков, который вы хотели бы открыть на следующий день. Сообщество делает выбор совместно, и все проголосовавшие игроки получат одну и ту же награду, вне зависимости от того, за какой из подарков они голосовали.

Десять голосов принесут вам десять подарков! Однако не каждому воину повезет сделать вам уникальный презент. Так что выбирайте с умом, ведь десять так и не открытых до конца события подарков отправятся дракончику и вряд ли найдут достойное применение... Разве что помогут согревать короля холодными ночами.

Не забывайте, что получить подарок на следующий день могут только те, кто принял участие в голосовании.

Какие будут подарки? Вообще-то, это сюрприз, но некоторые из воинов не умеют хранить секреты и уже оставили несколько подсказок на наших страницах в соцсетях.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с героями: 2–9 марта.

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь новых героев.

  • Испытание: 6–9 марта.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Но это... еще не все...

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Турнир «Ретро-Royale»: 27 марта — 1 апреля.

Да-да, вам не показалось! В этом сезоне глобальные турниры возвращаются, и мы начнем с особого праздничного состязания... в стиле РЕТРО!

В этом турнире вы сможете использовать только первые 80 из когда-либо выпущенных карт, которые будут ограничены 11-м уровнем. Никаких чемпионов. Никаких эволюций. Никаких героев. Только олдскульный Clash Royale.

Вас ждут отличные награды за каждый выигранный бой, а после 12 побед вы сможете побороться за место в списке лидеров!

ПОГОНИ ЗА КОРОНАМИ

В этом сезоне мы празднуем юбилей, а значит, никто не уйдет с пустыми руками! Мы приготовили для вас множество погонь за коронами с праздничными наградами, среди которых:

  • элементы;

  • волшебные счастливые сундуки;

  • счастливые сундуки к годовщине;

  • элементы оформления;

  • и многое другое!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Собирайте соклановцев — в этом сезоне вас ждет плавание по королевским морям.

Отправьтесь в совместное приключение и разблокируйте уникальные награды... включая эмодзи «Скала».

Вы еще не в клане? Самое время вступить! А если не знаете, куда податься, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти идеальный клан для совместного путешествия.

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Если вы вдруг что-то пропустили, вот краткий список всех изменений, которые ждут вас в этом сезоне:

  • 2 марта:

    • мы собрали все фрагменты героев в одном месте — отныне бесплатный пропуск включает 75 штук;

    • еще больше вариантов наград в Pass Royale;

  • середина марта:

    • теперь вы сами выбираете героев — никаких больше повторов или случайностей;

    • монеты героев (раннее фрагменты героев);

    • бесплатный герой;

    • переработка ячеек в колоде: 1 эволюция, 1 герой и 1 универсальная ячейка.

Подробнее об этих изменениях можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale