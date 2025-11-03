СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

три фрагмента эволюции бочки со скелетами;

эпическая книга карт;

счастливый сундук «Тройная угроза»;

крутые элементы оформления;

и многое другое!

Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

В этом сезоне вас ждут целых два морских путешествия! Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale