Новый сезон: «Кабанье шоу»
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новая переработка: три мушкетера;
новая эволюция: королевские кабаны;
игровые режимы и испытания;
события «Погоня за коронами»;
путешествие клана.
НОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Три мушкетера
Кромсайте. Стреляйте. Сражайте наповал.
Наконец-то они вместе! Три мушкетера бьют издалека и наносят дополнительный урон вблизи с помощью своих новых штыков.
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Королевские кабаны
Теперь они летают?!
Королевские кабаны взмыли в небо! Они летят к башне и падают вниз, достигнув цели или получив урон. При падении они наносят урон по области, а затем продолжают свой путь по земле.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с эволюцией королевских кабанов: 3–10 ноября
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции королевских кабанов.
Испытание: 7–10 ноября.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Нашествие мушкетеров: 17–24 ноября
Эликсир заливает арену! С семерным эликсиром бои проходят быстрее и хаотичнее, чем когда-либо. Отправляйте трех мушкетеров в бой без перерыва и одолейте противника.
Испытание: 21–24 ноября.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
три фрагмента эволюции бочки со скелетами;
эпическая книга карт;
счастливый сундук «Тройная угроза»;
крутые элементы оформления;
и многое другое!
Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
В этом сезоне вас ждут целых два морских путешествия! Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти подходящий клан.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale