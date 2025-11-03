Skip to content
3 нояб. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон: «Кабанье шоу»

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новая переработка: три мушкетера;

  • новая эволюция: королевские кабаны;

  • игровые режимы и испытания;

  • события «Погоня за коронами»;

  • путешествие клана.

НОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Три мушкетера

Кромсайте. Стреляйте. Сражайте наповал.

Наконец-то они вместе! Три мушкетера бьют издалека и наносят дополнительный урон вблизи с помощью своих новых штыков.

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Королевские кабаны

Теперь они летают?!

Королевские кабаны взмыли в небо! Они летят к башне и падают вниз, достигнув цели или получив урон. При падении они наносят урон по области, а затем продолжают свой путь по земле.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с эволюцией королевских кабанов: 3–10 ноября

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции королевских кабанов.

  • Испытание: 7–10 ноября.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Нашествие мушкетеров: 17–24 ноября

Эликсир заливает арену! С семерным эликсиром бои проходят быстрее и хаотичнее, чем когда-либо. Отправляйте трех мушкетеров в бой без перерыва и одолейте противника.

  • Испытание: 21–24 ноября.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

  • три фрагмента эволюции бочки со скелетами;

  • эпическая книга карт;

  • счастливый сундук «Тройная угроза»;

  • крутые элементы оформления;

  • и многое другое!

Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

В этом сезоне вас ждут целых два морских путешествия! Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale