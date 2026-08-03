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Blog – Clash Royale
3 авг. 2026 г.

Новый сезон: «К.А.О.С.»

Викинги, медведи и всепоглощающий Х.А.О.С. — что может пойти не так? Ниже перечислено все, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новые героини: валькирия и берсеркша;

  • новая эволюция: элитные варвары;

  • игровые режимы и испытания;

  • соревновательная лига;

  • глобальный турнир;

  • магазин Кена.

НОВЫЕ ГЕРОИНИ

Валькирия-героиня

Способность «Свирепый вихрь»

Смелости и боевого духа ей не занимать!

Золотой рыцарь помог валькирии-героине достичь совершенства! При активации способности она начинает вращаться и атаковать ближайших врагов своим топором. Но помните: во время атаки она все равно может получить урон.

Разблокируйте валькирию-героиню в начале сезона, улучшив Pass Royal или потратив монеты героя.

Берсеркша-героиня

Способность «Живучесть зверя»

Дайте волю зверю внутри себя!

От этой крохи лучше держаться подальше. При активации способности берсеркша-героиня выпускает свою звериную сущность на волю, атакуя быстрее и становясь непобедимой на несколько секунд.

Лига выбора карт Х.А.О.С. от Кена знаменует начало события с берсеркшей-героиней — «Выпусти зверя на волю»!

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Эволюция элитных варваров

Сойти с ума от ярости? Легко!

Каждые несколько секунд эволюционировавшие элитные варвары бросают особые копья в дальних врагов, оставляя след ярости, который усиливает союзников.

Получить эту эволюцию можно бесплатно в магазине Кена. Если, конечно, у вас это получится.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

Х.А.О.С. во всех проявлениях

Вас ждет настоящий Х.А.О.С., причем каждую неделю — что-нибудь новенькое. Сезон будет очень интересным: приготовьтесь играть в любимых режимах со всевозможными модификаторами:

  • режим Х.А.О.С. с тройным выбором карт: 17 августа — 7 сентября;

  • режим Х.А.О.С. только с эпическими картами: 17–24 августа;

  • режим Х.А.О.С. с внезапной смертью: 24–31 августа;

  • режим Х.А.О.С. с бесконечным эликсиром: 31 августа — 7 сентября.

Кроме того, вы сможете проводить собственные турниры Х.А.О.С. с выбором карт.

Вам этого мало? Тогда это еще не все!

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА

Лига выбора карт Х.А.О.С. от Кена: 3–17 августа

Обычный Х.А.О.С. слишком легкий? Уверены? Кен готов вас испытать. Опробуйте его вариацию популярного игрового режима.

За 15 побед вы получите значок лиги.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Турнир с мегавыбором карт Х.А.О.С. от Кена: 24–29 августа

Думаете, что вам все под силу? Докажите это и впечатлите единственного и неповторимого Кена, приняв участие в офиКЕНном авторском турнире.

Поднявшись на вершину списка лидеров, вы сможете похвастаться эксклюзивным значком, а за место в числе 10 000 лучших игроков заработаете особый значок лидера.

Магазин Кена

Кен может похвастаться не только своим стилем и необычными игровыми режимами... Он приготовил для вас токены К.А.О.С. и собственный магазин!

Токены К.А.О.С. — удивительная временная валюта, которую можно получить в событиях, розыгрышах или магазине.

Думаете, с магазином Кена что-то не так? Подумайте еще раз. Все именно так, как и должно быть.

Не забудьте, что 11-й сезон «Тактического объединения» начинается 1 сентября. Следите за нашими социальными сетями, чтобы оставаться в курсе всех новостей!

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale