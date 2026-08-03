Новый сезон: «К.А.О.С.»
Викинги, медведи и всепоглощающий Х.А.О.С. — что может пойти не так? Ниже перечислено все, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новые героини: валькирия и берсеркша;
новая эволюция: элитные варвары;
игровые режимы и испытания;
соревновательная лига;
глобальный турнир;
магазин Кена.
НОВЫЕ ГЕРОИНИ
Валькирия-героиня
Способность «Свирепый вихрь»
Смелости и боевого духа ей не занимать!
Золотой рыцарь помог валькирии-героине достичь совершенства! При активации способности она начинает вращаться и атаковать ближайших врагов своим топором. Но помните: во время атаки она все равно может получить урон.
Разблокируйте валькирию-героиню в начале сезона, улучшив Pass Royal или потратив монеты героя.
Берсеркша-героиня
Способность «Живучесть зверя»
Дайте волю зверю внутри себя!
От этой крохи лучше держаться подальше. При активации способности берсеркша-героиня выпускает свою звериную сущность на волю, атакуя быстрее и становясь непобедимой на несколько секунд.
Лига выбора карт Х.А.О.С. от Кена знаменует начало события с берсеркшей-героиней — «Выпусти зверя на волю»!
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Эволюция элитных варваров
Сойти с ума от ярости? Легко!
Каждые несколько секунд эволюционировавшие элитные варвары бросают особые копья в дальних врагов, оставляя след ярости, который усиливает союзников.
Получить эту эволюцию можно бесплатно в магазине Кена. Если, конечно, у вас это получится.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
Х.А.О.С. во всех проявлениях
Вас ждет настоящий Х.А.О.С., причем каждую неделю — что-нибудь новенькое. Сезон будет очень интересным: приготовьтесь играть в любимых режимах со всевозможными модификаторами:
режим Х.А.О.С. с тройным выбором карт: 17 августа — 7 сентября;
режим Х.А.О.С. только с эпическими картами: 17–24 августа;
режим Х.А.О.С. с внезапной смертью: 24–31 августа;
режим Х.А.О.С. с бесконечным эликсиром: 31 августа — 7 сентября.
Кроме того, вы сможете проводить собственные турниры Х.А.О.С. с выбором карт.
Вам этого мало? Тогда это еще не все!
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА
Лига выбора карт Х.А.О.С. от Кена: 3–17 августа
Обычный Х.А.О.С. слишком легкий? Уверены? Кен готов вас испытать. Опробуйте его вариацию популярного игрового режима.
За 15 побед вы получите значок лиги.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Турнир с мегавыбором карт Х.А.О.С. от Кена: 24–29 августа
Думаете, что вам все под силу? Докажите это и впечатлите единственного и неповторимого Кена, приняв участие в офиКЕНном авторском турнире.
Поднявшись на вершину списка лидеров, вы сможете похвастаться эксклюзивным значком, а за место в числе 10 000 лучших игроков заработаете особый значок лидера.
Магазин Кена
Кен может похвастаться не только своим стилем и необычными игровыми режимами... Он приготовил для вас токены К.А.О.С. и собственный магазин!
Токены К.А.О.С. — удивительная временная валюта, которую можно получить в событиях, розыгрышах или магазине.
Думаете, с магазином Кена что-то не так? Подумайте еще раз. Все именно так, как и должно быть.
Не забудьте, что 11-й сезон «Тактического объединения» начинается 1 сентября. Следите за нашими социальными сетями, чтобы оставаться в курсе всех новостей!
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До встречи на арене!
Команда Clash Royale