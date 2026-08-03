От этой крохи лучше держаться подальше. При активации способности берсеркша-героиня выпускает свою звериную сущность на волю, атакуя быстрее и становясь непобедимой на несколько секунд.

Лига выбора карт Х.А.О.С. от Кена знаменует начало события с берсеркшей-героиней — «Выпусти зверя на волю»!