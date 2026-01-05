Новый сезон: «Огонь и лед»
Мир не замерзнет и не сгорит... по крайней мере, пока эти два новых героя здесь. В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новые герои: колдун и ледяной голем;
игровые режимы и испытания;
события «Погоня за коронами»;
путешествие клана.
НОВЫЕ ГЕРОИ
Колдун-герой
Способность: огненный полет.
Обрушьте свою ярость с воздуха!
Колдун-герой взлетает на огненных крыльях и атакует пламенным торнадо, наносящим урон по области.
Ледяной голем-герой
Способность: метель.
Метели — это морозные бури или вкусные угощения?
Ледяной голем-герой замедляет и замораживает ближайших противников порывами ветра, которые за несколько секунд проберут до костей кого угодно.
Этот герой появится 19 января.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с колдуном-героем: 5–12 января
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь колдуна-героя. Три поражения — и вы выбываете!
Испытание: 9–12 января.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Метель: 19–26 января
На арене бушует снежная буря, замораживающая всех воинов! Используйте согревающее заклинание, чтобы они оттаяли. Три поражения — и вы выбываете!
Испытание: 23–26 января.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
три фрагмента эволюции дракончика;
ящики героев;
счастливые сундуки огня и льда;
крутые элементы оформления;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
Собирайте соклановцев — вас ждут два новых эпичных плавания по королевским морям. Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale