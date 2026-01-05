Skip to content
5 янв. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон: «Огонь и лед»

Мир не замерзнет и не сгорит... по крайней мере, пока эти два новых героя здесь. В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новые герои: колдун и ледяной голем;

  • игровые режимы и испытания;

  • события «Погоня за коронами»;

  • путешествие клана.

НОВЫЕ ГЕРОИ

Колдун-герой

Способность: огненный полет.

Обрушьте свою ярость с воздуха!

Колдун-герой взлетает на огненных крыльях и атакует пламенным торнадо, наносящим урон по области.

Ледяной голем-герой

Способность: метель.

Метели — это морозные бури или вкусные угощения?

Ледяной голем-герой замедляет и замораживает ближайших противников порывами ветра, которые за несколько секунд проберут до костей кого угодно.

Этот герой появится 19 января.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с колдуном-героем: 5–12 января

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь колдуна-героя. Три поражения — и вы выбываете!

  • Испытание: 9–12 января.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Метель: 19–26 января

На арене бушует снежная буря, замораживающая всех воинов! Используйте согревающее заклинание, чтобы они оттаяли. Три поражения — и вы выбываете!

  • Испытание: 23–26 января.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

  • три фрагмента эволюции дракончика;

  • ящики героев;

  • счастливые сундуки огня и льда;

  • крутые элементы оформления;

  • и многое другое!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Собирайте соклановцев — вас ждут два новых эпичных плавания по королевским морям. Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale