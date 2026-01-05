СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Хотите больше наград? Они уже в пути! В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

три фрагмента эволюции дракончика;

ящики героев;

счастливые сундуки огня и льда;

крутые элементы оформления;

и многое другое!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Собирайте соклановцев — вас ждут два новых эпичных плавания по королевским морям. Если вы еще не в клане, вступайте, пока не поздно! Если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale