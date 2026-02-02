Skip to content
2 февр. 2026 г.
Новый сезон: «Полночные проказы»

Приготовьтесь к месяцу шалостей и загадок! В этой статье вы найдете все, что нужно знать о предстоящем сезоне:

  • новые герои: гоблины-герои и мегаминьон-герой;

  • игровые режимы и испытания;

  • события «Погоня за коронами»;

  • путешествие клана.

НОВЫЕ ГЕРОИ

Гоблины-герои

Способность: зов знамени.

Толпа гоблинов!

После славного поражения последний гоблин-герой оставляет знамя. Активируйте его способность, и знамя вызовет подкрепление. Но оно не вечно — успейте призвать вторую волну, пока есть время!

Мегаминьон-герой

Способность: теневой таран.

Стоп, куда он делся?

Мегаминьон-герой переносится к врагу с самым низким максимальным запасом здоровья в любой точке арены. Его способность к телепортации не знает границ.

Ранний доступ к этому герою откроется с 13 февраля в магазине. Через две недели, 2 марта, его можно будет призвать обычным способом.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с гоблинами-героями: 2–9 февраля

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь гоблинов-героев. Три поражения — и вы выбываете!

  • Испытание: 6–9 февраля.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

4-карточный хаос: 16–23 февраля

Четыре карты. Ускоряющийся эликсир. Полный хаос. Составьте колоду с умом и выживите в этом безумии! Три поражения — и вы выбываете.

  • Испытание: 20–23 февраля.

Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

Лига тачдауна

С 6 по 16 февраля проведите любого воина — от армии скелетов до мегарыцаря — в зачетную зону, чтобы одержать победу! Все карты ограничены 11-м уровнем.

Выигрывайте сражения, чтобы заработать значок тачдауна и подняться в рейтинге. Займите место выше 10 000 в рейтинге, чтобы повысить уровень значка и подчеркнуть свои достижения.

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

В этом сезоне вас ждут погони за коронами с отличными наградами, среди которых:

  • три фрагмента эволюции армии скелетов;

  • ящики героев;

  • волшебные счастливые сундуки;

  • сезонные элементы оформления;

  • и многое другое!

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Собирайте соклановцев и отправляйтесь в путешествие по морям! Если вы еще не в клане — самое время вступить. А если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.

Если вы смотрели TV Royale, то уже знаете: в марте возвращаются глобальные турниры! Подробности — в следующем обновлении.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale