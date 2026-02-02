Мегаминьон-герой переносится к врагу с самым низким максимальным запасом здоровья в любой точке арены. Его способность к телепортации не знает границ.

Ранний доступ к этому герою откроется с 13 февраля в магазине. Через две недели, 2 марта, его можно будет призвать обычным способом.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с гоблинами-героями: 2–9 февраля

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь гоблинов-героев. Три поражения — и вы выбываете!