Новый сезон: «Полночные проказы»
Приготовьтесь к месяцу шалостей и загадок! В этой статье вы найдете все, что нужно знать о предстоящем сезоне:
новые герои: гоблины-герои и мегаминьон-герой;
игровые режимы и испытания;
события «Погоня за коронами»;
путешествие клана.
НОВЫЕ ГЕРОИ
Гоблины-герои
Способность: зов знамени.
Толпа гоблинов!
После славного поражения последний гоблин-герой оставляет знамя. Активируйте его способность, и знамя вызовет подкрепление. Но оно не вечно — успейте призвать вторую волну, пока есть время!
Мегаминьон-герой
Способность: теневой таран.
Стоп, куда он делся?
Мегаминьон-герой переносится к врагу с самым низким максимальным запасом здоровья в любой точке арены. Его способность к телепортации не знает границ.
Ранний доступ к этому герою откроется с 13 февраля в магазине. Через две недели, 2 марта, его можно будет призвать обычным способом.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с гоблинами-героями: 2–9 февраля
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь гоблинов-героев. Три поражения — и вы выбываете!
Испытание: 6–9 февраля.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
4-карточный хаос: 16–23 февраля
Четыре карты. Ускоряющийся эликсир. Полный хаос. Составьте колоду с умом и выживите в этом безумии! Три поражения — и вы выбываете.
Испытание: 20–23 февраля.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
Лига тачдауна
С 6 по 16 февраля проведите любого воина — от армии скелетов до мегарыцаря — в зачетную зону, чтобы одержать победу! Все карты ограничены 11-м уровнем.
Выигрывайте сражения, чтобы заработать значок тачдауна и подняться в рейтинге. Займите место выше 10 000 в рейтинге, чтобы повысить уровень значка и подчеркнуть свои достижения.
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
В этом сезоне вас ждут погони за коронами с отличными наградами, среди которых:
три фрагмента эволюции армии скелетов;
ящики героев;
волшебные счастливые сундуки;
сезонные элементы оформления;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
Собирайте соклановцев и отправляйтесь в путешествие по морям! Если вы еще не в клане — самое время вступить. А если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
Если вы смотрели TV Royale, то уже знаете: в марте возвращаются глобальные турниры! Подробности — в следующем обновлении.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale