СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Думаете, что заработали достаточно корон? Очень зря! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

3 фрагмента эволюции ведьмы;

1 обычная книга карт;

призрачные и фантомные счастливые сундуки;

крутые элементы оформления;

и многое другое!

Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Присоединяйтесь к соклановцам в двух гонках по королевским морям, собирая короны и добычу. И не забудьте вступить в клан до того, как событие начнется! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти себе самый подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale