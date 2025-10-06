Новый сезон: «Рок на арене»
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новые эволюции — армия скелетов и королевский призрак;
игровые режимы и испытания;
события «Погоня за коронами»;
путешествие клана.
НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ
Армия скелетов
Джерри слишком долго оставался в тени Ларри. Но этому пришел конец!
Джерри приказывает жить! Скелеты генерала Джерри бесконечно ему преданы — рядом с ним они становятся невидимыми и неуязвимыми. Но армии без генерала не выжить, и если его уничтожить, войско погибнет вместе с ним.
Королевский призрак
Солдаты-призраки — самый писк этого жуткого сезона!
Став видимым, королевский призрак призывает пару солдат-призраков охранять его душу. Солдаты наносят урон при появлении и становятся невидимыми спустя некоторое время. Мастерская маскировка в действии!
Будет доступно 17 октября.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с эволюцией армии скелетов: 6–13 октября
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции армии скелетов.
Испытание: 10–13 октября.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Выбор карт с эволюцией королевского призрака: 17–24 октября
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции королевского призрака.
Испытание: 17–20 октября.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Испытание с 20 победами: 24–29 октября
Самое сложное испытание мастерства и стратегии возвращается! Сможете выиграть 20 сражений, проиграв при этом менее трех раз? Тогда приготовьтесь к битве!
Вас ждут следующие награды:
ящики с золотом;
счастливые сундуки;
эмодзи за 20 побед.
Также за достижение 20 побед вы получите особый значок «Испытание с 20 победами в CRL 2025»!
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
Думаете, что заработали достаточно корон? Очень зря! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
3 фрагмента эволюции ведьмы;
1 обычная книга карт;
призрачные и фантомные счастливые сундуки;
крутые элементы оформления;
и многое другое!
Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
Присоединяйтесь к соклановцам в двух гонках по королевским морям, собирая короны и добычу. И не забудьте вступить в клан до того, как событие начнется! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти себе самый подходящий клан.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale