6 окт. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон: «Рок на арене»

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новые эволюции — армия скелетов и королевский призрак;

  • игровые режимы и испытания;

  • события «Погоня за коронами»;

  • путешествие клана.

НОВЫЕ ЭВОЛЮЦИИ

Армия скелетов

Джерри слишком долго оставался в тени Ларри. Но этому пришел конец!

Джерри приказывает жить! Скелеты генерала Джерри бесконечно ему преданы — рядом с ним они становятся невидимыми и неуязвимыми. Но армии без генерала не выжить, и если его уничтожить, войско погибнет вместе с ним.

Королевский призрак

Солдаты-призраки — самый писк этого жуткого сезона!

Став видимым, королевский призрак призывает пару солдат-призраков охранять его душу. Солдаты наносят урон при появлении и становятся невидимыми спустя некоторое время. Мастерская маскировка в действии!

Будет доступно 17 октября.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Выбор карт с эволюцией армии скелетов: 6–13 октября

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции армии скелетов.

  • Испытание: 10–13 октября.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Выбор карт с эволюцией королевского призрака: 17–24 октября

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь эволюции королевского призрака.

  • Испытание: 17–20 октября.

  • Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Испытание с 20 победами: 24–29 октября

Самое сложное испытание мастерства и стратегии возвращается! Сможете выиграть 20 сражений, проиграв при этом менее трех раз? Тогда приготовьтесь к битве!

Вас ждут следующие награды:

  • ящики с золотом;

  • счастливые сундуки;

  • эмодзи за 20 побед.

Также за достижение 20 побед вы получите особый значок «Испытание с 20 победами в CRL 2025»!

СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»

Думаете, что заработали достаточно корон? Очень зря! В этом сезоне вас ждет целых 5 погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:

  • 3 фрагмента эволюции ведьмы;

  • 1 обычная книга карт;

  • призрачные и фантомные счастливые сундуки;

  • крутые элементы оформления;

  • и многое другое!

Если хотите узнать больше о событиях этого сезона, заходите на наши страницы в соцсетях.

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА

Присоединяйтесь к соклановцам в двух гонках по королевским морям, собирая короны и добычу. И не забудьте вступить в клан до того, как событие начнется! Заходите на наш сервер в Discord, чтобы найти себе самый подходящий клан.

Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale