Новый сезон: «Фестиваль шаров»
Приготовьтесь взмыть к облакам! В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новая эволюция: орда миньонов;
новый герой: шар;
событие сообщества: гонка шаров;
игровые режимы и испытания;
лига тройного выбора карт;
глобальный турнир;
праздничный рынок;
погони за коронами;
путешествие клана.
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕРОЙ
Эволюция орды миньонов
Теперь они не просто злобные, но еще и невидимые.
Взять противника числом можно не всегда, так что орда миньонов эволюционировала. Теперь каждый из миньонов становится неуязвимым и невидимым на несколько секунд после получения урона. Однако за большую силу приходится платить, поэтому скорость передвижения и атаки невидимых миньонов снижается.
Эволюция орды миньонов будет доступна с начала сезона в качестве награды на выбор в Pass Royale, а также может быть разблокирована за 6 фрагментов-джокеров.
Шар-герой
Способность «Костлявые кадеты»
Готовьтесь к дождю из... костей!
Если вы думаете, что вас ничем не удивить, подумайте еще раз. Теперь скелеты пикируют с шара к ближайшей цели и врезаются в нее. При падении они наносят урон, а затем продолжают свой путь по земле.
Никакой магии — обычная аэродинамика.
Как и эволюцию орды миньонов, шар-герой можно мгновенно разблокировать в качестве награды на выбор в Pass Royale. Кроме того, он будет доступен в магазине героев за 200 монет героя с первого дня сезона.
СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА
Гонка шаров: 20–27 апреля
Все выше, и выше, и выше! Объедините силы с сообществом и помогите синему шару пересечь финишную черту раньше красных.
Чем больше побед вы одержите, тем дальше улетит шар! Вы также можете получить бонусные очки за поддержку своей команды.
Следите за новостями, чтобы узнать больше о событии и наградах.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Режим «Выбор карт с героями»: 6–13 апреля
Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь шаров-героев.
Затопленная арена с выбором карт: 27 апреля — 4 мая
Арену затопило, но сражение продолжается! Соберите колоду из заклинаний и воздушных войск и обрушьте их мощь на противников.
Испытание: 1–4 мая.
Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЛИГА
Лига тройного выбора карт: 17–26 апреля
Лига тройного выбора возвращается — в этот раз с наградами и списком лидеров.
Соберите колоду, выбирая из наборов по три карты — по одной за раз. Вы также будете видеть варианты карт противника, так что мыслите стратегически и старайтесь переиграть его до начала боя.
За 15 побед вы получите значок лиги, а если станете одним из 10 000 лучших игроков, то заработаете особый значок лидера лиги тройного выбора карт.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Королевский турнир: 8–13 апреля
В этом глобальном турнире вас ждет Clash Royale без ограничений и модификаций, то есть все карты, эволюции и герои будут доступны, но ограничены 11-м уровнем.
Вас ждут отличные награды за каждый выигранный бой, а после 12 побед начнется самое интересное — вы сможете побороться за место в списке лидеров и подняться на его вершину!
Вас также ждет значок королевского турнира, а за место в числе 10 000 лучших игроков — особый значок лидера.
ПРАЗДНИЧНЫЙ РЫНОК
В этом сезоне на арене появится новый рынок.
Вас ждут ресурсы, карты, счастливые сундуки и элементы оформления — каждый сможет выбрать что-нибудь по душе из целого моря шикарных наград.
Фестивальные токены — временная валюта, которую можно получить в событиях, розыгрышах или в магазине. Тратьте их с умом!
Разумеется, на праздничном рынке вас ждет множество интересного, и вы сможете открывать новые уровни наград, тратя фестивальные токены. С каждой новой страницей награды становятся все лучше, так что продумывайте покупки, чтобы обязательно получить все самое желанное.
А на последней странице праздничного рынка вас ждет главная награда — 5-звездный волшебный счастливый сундук. У вас целый сезон, чтобы его открыть, так что дерзайте!
СОБЫТИЯ «ПОГОНЯ ЗА КОРОНАМИ»
В этом сезоне вас ждет несколько погонь за коронами с потрясающими наградами. Среди них:
ящик эволюции;
фестивальные токены;
волшебные счастливые сундуки;
элементы оформления;
и многое другое!
ПУТЕШЕСТВИЕ КЛАНА
В этом сезоне вас ждут целых два эпичных морских путешествия! Если вы еще не в клане — самое время вступить. А если не знаете, какой клан выбрать, заходите на наш сервер в Discord (информация на английском языке), чтобы найти подходящий.
Мы всегда рады вашим отзывам о новых событиях и функциях, так что заходите к нам на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими мыслями о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale