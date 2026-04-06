Если вы думаете, что вас ничем не удивить, подумайте еще раз. Теперь скелеты пикируют с шара к ближайшей цели и врезаются в нее. При падении они наносят урон, а затем продолжают свой путь по земле.

Никакой магии — обычная аэродинамика.

Как и эволюцию орды миньонов, шар-герой можно мгновенно разблокировать в качестве награды на выбор в Pass Royale. Кроме того, он будет доступен в магазине героев за 200 монет героя с первого дня сезона.

СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА

Гонка шаров: 20–27 апреля

Все выше, и выше, и выше! Объедините силы с сообществом и помогите синему шару пересечь финишную черту раньше красных.

Чем больше побед вы одержите, тем дальше улетит шар! Вы также можете получить бонусные очки за поддержку своей команды.

Следите за новостями, чтобы узнать больше о событии и наградах.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Режим «Выбор карт с героями»: 6–13 апреля

Классический выбор карт, только еще и суперзаряженный! Соберите колоду и обрушьте на соперника всю мощь шаров-героев.

Затопленная арена с выбором карт: 27 апреля — 4 мая

Арену затопило, но сражение продолжается! Соберите колоду из заклинаний и воздушных войск и обрушьте их мощь на противников.