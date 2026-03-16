Получите героя БЕСПЛАТНО!

Если вы на 5-й арене или выше, при выходе обновления вы сразу получите 200 монет героя, чтобы выбрать следующего героя для своей команды! Монеты героя (валюта, которая ранее называлась фрагментами героев) позволят разблокировать героя по вашему выбору!

У вас уже накоплено почти 200? Не волнуйтесь! Только в этот раз полученные монеты просто прибавятся к уже имеющимся в хранилище, даже если превысят его вместимость. Количество монет героя будет ограничено 200, так что призовите нового героя при первой же возможности. Когда вы получите компенсацию в виде 200 бесплатных монет героя, лишние монеты героя будут конвертироваться в кристаллы из расчета один кристалл за одну монету.

Если вы уже разблокировали героев, у вас будет 3 месяца с момента выхода обновления, чтобы забрать монеты героя из этого события. Если вы только начинаете свой путь, то получите 200 монет героя по достижении 5-й арены.

Монеты героя можно получить на бесплатном пути наград Pass Royale — до 75 за сезон.

Выберите своего героя

Герои больше не будут призываться случайным образом. Вместо этого вы сможете выбрать именно того героя, которого хотите!

Когда вы накопите 200 монет героя, откройте вкладку «Волшебные предметы» и найдите раздел «Герои». Там нажмите на кнопку разблокировки и выберите, на какого героя потратить монеты.

Новые герои доступны сразу

Не убирайте монеты героев далеко! Новых героев можно будет разблокировать сразу после их выхода. Как только вы наберете 200 монет героя, сразу сможете разблокировать эту новую форму карты.