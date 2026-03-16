Обновление середины марта
Надеемся, годовщина игры для вас проходит не менее весело, чем для нас! А теперь пора поддать жару. В начале месяца мы уже анонсировали обновление на середину марта с большими изменениями. И сегодня, 16 марта, эти изменения приходят в Clash Royale!
Вот что мы добавили:
новая система разблокировки героев:
получите героя БЕСПЛАТНО;
выберите своего героя;
новые герои доступны сразу;
переработка ячеек в колоде: 1 эволюция, 1 герой и 1 универсальная ячейка;
изменения 5-звездных волшебных счастливых сундуков;
прочие изменения и улучшения.
Все подробности ниже.
НОВАЯ СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ ГЕРОЕВ
Получите героя БЕСПЛАТНО!
Если вы на 5-й арене или выше, при выходе обновления вы сразу получите 200 монет героя, чтобы выбрать следующего героя для своей команды! Монеты героя (валюта, которая ранее называлась фрагментами героев) позволят разблокировать героя по вашему выбору!
У вас уже накоплено почти 200? Не волнуйтесь! Только в этот раз полученные монеты просто прибавятся к уже имеющимся в хранилище, даже если превысят его вместимость. Количество монет героя будет ограничено 200, так что призовите нового героя при первой же возможности. Когда вы получите компенсацию в виде 200 бесплатных монет героя, лишние монеты героя будут конвертироваться в кристаллы из расчета один кристалл за одну монету.
Если вы уже разблокировали героев, у вас будет 3 месяца с момента выхода обновления, чтобы забрать монеты героя из этого события. Если вы только начинаете свой путь, то получите 200 монет героя по достижении 5-й арены.
Монеты героя можно получить на бесплатном пути наград Pass Royale — до 75 за сезон.
Выберите своего героя
Герои больше не будут призываться случайным образом. Вместо этого вы сможете выбрать именно того героя, которого хотите!
Когда вы накопите 200 монет героя, откройте вкладку «Волшебные предметы» и найдите раздел «Герои». Там нажмите на кнопку разблокировки и выберите, на какого героя потратить монеты.
Новые герои доступны сразу
Не убирайте монеты героев далеко! Новых героев можно будет разблокировать сразу после их выхода. Как только вы наберете 200 монет героя, сразу сможете разблокировать эту новую форму карты.
ПЕРЕРАБОТКА ЯЧЕЕК В КОЛОДЕ
По просьбам многих игроков мы уменьшили количество особых ячеек в колоде с четырех до трех. Наша цель — убрать лишнюю сложность, не меняя основной геймплей, и при этом сохранить гибкость при создании колод для всех игроков.
Ранговые бои, события и испытания будут использовать следующие ячейки:
1 ячейка эволюции только для эволюций;
1 ячейка героя для героев и чемпионов;
1 универсальная ячейка для эволюций, героев и чемпионов.
Вы будете открывать каждую ячейку по мере продвижения на пути к славе:
1 ячейка эволюции на 3-й арене;
1 ячейка героя на 5-й арене;
1 универсальная ячейка на 10-й арене.
Универсальная ячейка позволяет использовать любую форму карты. Если у карты разблокирована и форма эволюции, и героическая форма, то в универсальной ячейке вы можете менять ее активную способность. Просто выберите карту в колоде и нажмите кнопку переключения!
ИЗМЕНЕНИЯ 5-ЗВЕЗДНЫХ ВОЛШЕБНЫХ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКОВ
5-звездные волшебные счастливые сундуки теперь дают больше карт-джокеров!
С сегодняшнего дня карт-джокеров в 5-звездных волшебных счастливых сундуках в зависимости от уровня сундука будет хватать как минимум на одно полное улучшение. Это значит, что вы можете получить даже втрое больше карт-джокеров при определенных редкости и уровне сундука. Чтобы уравновесить увеличенные награды, мы также отрегулировали шансы получения наград.
Ниже в таблице вы увидите, что именно теперь можете получить из одного 5-звездного волшебного счастливого сундука.
Прежнее и новое число карт в каждом 5-звездном волшебном счастливом сундуке (уровень сундука 11+)
|Обычных карт-джокеров прежде
|Обычных карт-джокеров теперь
|Редких карт-джокеров прежде
|Редких карт-джокеров теперь
|Эпических карт-джокеров прежде
|Эпических карт-джокеров теперь
|Легендарных карт-джокеров прежде
|Легендарных карт-джокеров теперь
|Чемпионских карт-джокеров прежде
|Чемпионских карт-джокеров теперь
|Сундук 11-го уровня
|1200
|1200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|Сундук 12-го уровня
|1400
|1500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|Сундук 13-го уровня
|1600
|2500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|Сундук 14-го уровня
|1800
|3500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|Сундук 15-го уровня
|2000
|5500▲
|400
|1000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|Сундук 16-го уровня
|2500
|7500▲
|465
|1400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
5-звездные волшебные счастливые сундуки ниже 11-го уровня будут давать столько же карт, как и раньше, поскольку в них уже было достаточно карт для полного улучшения.
Прежние и новые шансы получения наград в 5-звездных волшебных счастливых сундуках (уровень сундука 13+)
|Вероятность получения прежде
|Вероятность получения теперь
|Случайные карты
|59,5 %
|57,5 % ▼
|Обычные карты-джокеры
|8 %
|9 % ▲
|Редкие карты-джокеры
|7,5 %
|8 % ▲
|Эпические карты-джокеры
|7 %
|6,5 % ▼
|Легендарные карты-джокеры
|6,5 %
|5,5 % ▼
|Чемпионские карты-джокеры
|6,5 %
|4 % ▼
|Полная эволюция
|5 %
|9,5 % ▲
Таблица выше приведена для 5-звездных волшебных счастливых сундуков 13-го уровня и выше. Шансы получения наград из сундуков ниже 13-го уровня бывают разные, так как награды некоторых видов редкости недоступны игрокам.
Подробнее о счастливых сундуках и наградах в них можно почитать в отдельной статье.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
Изменения и улучшения
Вкладка «Общение»
Теперь можно коснуться значка клана, чтобы открыть информацию о нем.
Ваши друзья будут автоматически отсортированы: сначала игроки, участвующие в ранговом режиме, а затем — по количеству трофеев.
Pass Royale
Игрокам с улучшенным пропуском при нажатии на предмет пропуска теперь отображается его название.
Для игроков ниже 5-й арены добавлено предупреждение: они могут разблокировать героя пропуска прямо сейчас, но использовать его в бою смогут только после достижения 5-й арены.
Имя героя теперь указывается на первом уровне пропуска.
Исправление ошибок
Воины и бои
Варварская бочка-герой больше не застревает за башнями короля.
На странице характеристик стрел теперь корректно отображаются три волны урона.
Палач и его эволюция теперь наносят одинаковое количество урона.
Эволюция мушкетера больше не может обстреливать башни издалека.
Режим Х.А.О.С.
Обычный модификатор гоблина-подрывника больше не наносит дополнительный урон по области с увеличенным радиусом при уничтожении.
Эпический модификатор арбалета теперь поражает цели на максимальной дистанции.
Вкладка «Общение»
Кнопка войны кланов теперь будет золотой, если у вас есть неполученные награды.
После завершения боя в войне кланов вас больше не будет перенаправлять на главный экран вкладки «Общение».
Pass Royale
На экране информации о пропуске награды уровней с выбором будут отмечены звездочкой, так как на них влияет выбор награды и шансы выпадения из сундуков (например, разблокировка героя, фрагменты-джокеры и т. д.).
Те же числа и звездочки будут одинаково отображаться и в магазине, и на экране информации о пропуске.
После получения награды на уровне с выбором будет подсвечиваться правильный предмет.
Уровни с выбором будут показывать информацию о каждом из доступных предметов.
Если у вас есть несколько уровней неполученных наград и вы нажмете на более ранний уровень, пропуск больше не будет автоматически прокручиваться к самому высокому открытому уровню.
Тактическое объединение
Дубликаты костяного дракона теперь появляются с правильным запасом здоровья и атакуют как положено.
У скелетов, призванных ведьмой, теперь правильный запас здоровья и урон.
Урон адской башни теперь сбрасывается при переключении на новую цель.
Арбалет теперь снова корректно атакует после перезарядки.
Клетка-пружина больше не исчезает после первого раунда.
Кнопка «В бой» и переключатель больше не появляются во время подбора противников, если вы принимаете приглашение в группу после нажатия «Играть снова».
Другое
Теперь вы можете копировать колоды в режимах с 4 картами.
Прогресс ваших друзей в ранговом режиме теперь отображается слева от ранговых ступеней.
Различные улучшения звука и графики.
В этом обновлении также внесены некоторые изменения в баланс «Тактического объединения», о которых можно прочитать в отдельной статье.
ВОТ И ВСЕ!
Спасибо за все, чем вы делились с нами в последние месяцы. Ваши отзывы и предложения помогают нам формировать будущие обновления, поэтому продолжайте делиться своим мнением! Надеемся, вам понравится это обновление середины марта, и нам не терпится узнать, что вы о нем думаете.
Команда Clash Royale