Ваши отзывы помогли нам понять, насколько раздражающими были требования к количеству трофеев для разблокировки рейтингового режима. Многие из вас были совсем близки к этому, но затем теряли трофеи или сталкивались с тем, что в начале нового сезона требование увеличивалось еще на 500 трофеев.

Чтобы упростить процесс разблокировки рейтингового режима и дать большему числу игроков возможность постепенно получить к нему доступ, с сегодняшнего дня мы снижаем требуемое количество трофеев до 13 000. Кроме того, теперь требования будут повышаться реже — каждые 2 месяца до достижения отметки в 14 000 трофеев.

Эти изменения уже вступили в силу. Ниже указаны новые требования по количеству трофеев по месяцам:

июль и август — 13 000 трофеев;

сентябрь и октябрь — 13 500 трофеев;

ноябрь — 14 000 трофеев.

Позже в этом году рейтинговый режим ждут и другие изменения. Мы продолжаем наблюдать за состоянием рейтингового режима, изучать ваши отзывы и при необходимости вносить дополнительные корректировки.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale