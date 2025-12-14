Новый аппетитный сундук с глазурью уже печется и скоро будет у вас на столе. 🍪

Берите формочки для печенья и разогревайте духовку — в пряничном счастливом сундуке полно сладких угощений, которые обязательно украсят ваш героический праздник.

Чем дальше вы продвинулись по пути к славе, тем слаще будут награды. До 10-й арены вы будете получать только карты, зато дальше награды будут становиться все лучше: вам достанутся карты повышенной редкости, элементы оформления и вишенка на торте — фрагменты эволюции!