Пряничный счастливый сундук
Новый аппетитный сундук с глазурью уже печется и скоро будет у вас на столе. 🍪
Берите формочки для печенья и разогревайте духовку — в пряничном счастливом сундуке полно сладких угощений, которые обязательно украсят ваш героический праздник.
Чем дальше вы продвинулись по пути к славе, тем слаще будут награды. До 10-й арены вы будете получать только карты, зато дальше награды будут становиться все лучше: вам достанутся карты повышенной редкости, элементы оформления и вишенка на торте — фрагменты эволюции!
Вы сможете получить из сундука следующие карты и эволюции:
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|Эволюция
|Летучие мыши
|Гигант
|Дракончик
|Кладбище
|Королева лучниц
|Фрагменты эволюции рыцаря
|Пушка
|Хижина гоблинов
|Гоблинская бочка
|Пламенный дракон
|Гоблинштейн
|Полная эволюция рыцаря
|Огненная лучница
|Мини-П.Е.К.К.А.
|Яд
|Спарки
|Шустрый шахтер
|Рыцарь
|Мушкетер
|Армия скелетов
|Королевская почта
|Мини-генераторы
|Ведьма
Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и классный новый эмодзи.
Начиная с 14 декабря и до окончания сезона «Героические праздники» пряничные счастливые сундуки будут доступны в нескольких праздничных событиях.
Всего вы сможете найти 19 пряничных счастливых сундуков в следующих событиях:
в событии «12 дней Clashmas»;
в событии «Новый год, новый огонь»;
а также в путешествиях клана.
Последний сундук, который поможет вам получить оставшиеся награды события с открыванием сундуков, будет доступен в магазине бесплатно. Еще несколько сундуков можно будет получить в розыгрышах и купить за кристаллы в магазине, так что готовьтесь к куче приятных наград!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale