14 дек. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Пряничный счастливый сундук

Новый аппетитный сундук с глазурью уже печется и скоро будет у вас на столе. 🍪

Берите формочки для печенья и разогревайте духовку — в пряничном счастливом сундуке полно сладких угощений, которые обязательно украсят ваш героический праздник.

Чем дальше вы продвинулись по пути к славе, тем слаще будут награды. До 10-й арены вы будете получать только карты, зато дальше награды будут становиться все лучше: вам достанутся карты повышенной редкости, элементы оформления и вишенка на торте — фрагменты эволюции!

Вы сможете получить из сундука следующие карты и эволюции:

ОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионскаяЭволюция
Летучие мышиГигантДракончикКладбищеКоролева лучницФрагменты эволюции рыцаря
ПушкаХижина гоблиновГоблинская бочкаПламенный драконГоблинштейнПолная эволюция рыцаря
Огненная лучницаМини-П.Е.К.К.А.ЯдСпаркиШустрый шахтер
РыцарьМушкетерАрмия скелетов
Королевская почтаМини-генераторыВедьма

Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и классный новый эмодзи.

Начиная с 14 декабря и до окончания сезона «Героические праздники» пряничные счастливые сундуки будут доступны в нескольких праздничных событиях.

Всего вы сможете найти 19 пряничных счастливых сундуков в следующих событиях:

  • в событии «12 дней Clashmas»;

  • в событии «Новый год, новый огонь»;

  • а также в путешествиях клана.

Последний сундук, который поможет вам получить оставшиеся награды события с открыванием сундуков, будет доступен в магазине бесплатно. Еще несколько сундуков можно будет получить в розыгрышах и купить за кристаллы в магазине, так что готовьтесь к куче приятных наград!

Больше подробностей о содержимом этого сундука можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale