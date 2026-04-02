Режим Х.А.О.С. скоро станет недоступен. Что будет дальше?
Было очень интересно наблюдать за вашей игрой в этом режиме. Вы собирали невероятные комбинации и колоды, а сообщество объединило усилия, чтобы отыскать все три секретных значка. Похоже, вы по-настоящему прочувствовали Х.А.О.С.!
Интересный факт: 41 % игроков разблокировали один значок, 7 % — два и всего 2,4 % получили все три.
В то же время вы не раз сообщали нам о том, что некоторые стратегии в режиме Х.А.О.С. слишком доминируют, а сам он уже более предсказуем, чем раньше.
Как и планировалось, мы уберем режим из ротации и внесем правки, чтобы доработать проблемные моменты. Пока что вы можете ожидать его возвращения в игру уже в июле!
Тем временем мы уже совершенствуем режим, чтобы сделать его еще интереснее. Вот часть из того, над чем мы работаем:
обновление доступного набора карт — мы убрали некоторые из них и добавили новые;
улучшение баланса модификаторов и замена некоторых из них;
новые форматы игры, включая тройной выбор карт;
улучшения интерфейса и конструктора колоды;
новый секретный значок;
и многое другое!
Мы расскажем больше ближе к дате перезапуска режима, но наша цель проста — добавить в Х.А.О.С. больше возможностей и разнообразия.
А пока мы будем очень рады вашим отзывам: расскажите, что в режиме понравилось вам больше всего, какие изменения вы бы хотели увидеть, а также...
Как, по-вашему, расшифровывается Х.А.О.С.?
Команда Clash Royale