Было очень интересно наблюдать за вашей игрой в этом режиме. Вы собирали невероятные комбинации и колоды, а сообщество объединило усилия, чтобы отыскать все три секретных значка. Похоже, вы по-настоящему прочувствовали Х.А.О.С.!

Интересный факт: 41 % игроков разблокировали один значок, 7 % — два и всего 2,4 % получили все три.

В то же время вы не раз сообщали нам о том, что некоторые стратегии в режиме Х.А.О.С. слишком доминируют, а сам он уже более предсказуем, чем раньше.

Как и планировалось, мы уберем режим из ротации и внесем правки, чтобы доработать проблемные моменты. Пока что вы можете ожидать его возвращения в игру уже в июле!

Тем временем мы уже совершенствуем режим, чтобы сделать его еще интереснее. Вот часть из того, над чем мы работаем:

обновление доступного набора карт — мы убрали некоторые из них и добавили новые;

улучшение баланса модификаторов и замена некоторых из них;

новые форматы игры, включая тройной выбор карт;

улучшения интерфейса и конструктора колоды;

новый секретный значок;

и многое другое!

Мы расскажем больше ближе к дате перезапуска режима, но наша цель проста — добавить в Х.А.О.С. больше возможностей и разнообразия.

А пока мы будем очень рады вашим отзывам: расскажите, что в режиме понравилось вам больше всего, какие изменения вы бы хотели увидеть, а также...

Как, по-вашему, расшифровывается Х.А.О.С.?

Команда Clash Royale