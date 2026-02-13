Из счастливого сундука «Железное сердце» вы сможете получить фрагменты эволюции П.Е.К.К.А. или даже ее полную эволюцию, а также следующие карты:

Обычная Редкая Эпическая Легендарная Чемпионская Гоблины Гоблин с дротиками Темный принц Гоблинская машина Гоблинштейн Банда гоблинов Клетка с гоблином Гоблинская бочка Мегарыцарь Маленький принц Гоблины-копейщики Хижина гоблинов Проклятие гоблинов Адская гончая Король скелетов Миньоны Адская башня П.Е.К.К.А. Орда миньонов Мегаминьон Бездна

Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и новый эмодзи.