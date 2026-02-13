Счастливый сундук «Железное сердце»
Цветущий счастливый сундук «Железное сердце» опутан лозой и покрыт... пирожными в форме роз?
Продвигаясь по пути к славе, сладкий запах наград будет становиться все ярче. Сначала в сундуке будут попадаться карты низкой редкости, а после достижения 10-й арены вас ждет настоящий сад из сезонных элементов оформления и карт всех видов редкости.
Из счастливого сундука «Железное сердце» вы сможете получить фрагменты эволюции П.Е.К.К.А. или даже ее полную эволюцию, а также следующие карты:
|Обычная
|Редкая
|Эпическая
|Легендарная
|Чемпионская
|Гоблины
|Гоблин с дротиками
|Темный принц
|Гоблинская машина
|Гоблинштейн
|Банда гоблинов
|Клетка с гоблином
|Гоблинская бочка
|Мегарыцарь
|Маленький принц
|Гоблины-копейщики
|Хижина гоблинов
|Проклятие гоблинов
|Адская гончая
|Король скелетов
|Миньоны
|Адская башня
|П.Е.К.К.А.
|Орда миньонов
|Мегаминьон
|Бездна
Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и новый эмодзи.
Начиная с 16 февраля и до конца сезона 22 счастливых сундука «Железное сердце» будут доступны в следующих тематических событиях:
событие «Сердце тьмы»;
путь героев;
путешествие клана.
Ограниченное число сундуков можно будет получить в розыгрышах или приобрести за кристаллы в магазине.
Мы также снова проводим событие с открыванием сундуков, где можно заработать классные награды! Откройте 15 счастливых сундуков «Железное сердце», чтобы получить ящик эволюции.
Подробнее о содержимом этого сундука можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale