13 февр. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Счастливый сундук «Железное сердце»

Цветущий счастливый сундук «Железное сердце» опутан лозой и покрыт... пирожными в форме роз?

Продвигаясь по пути к славе, сладкий запах наград будет становиться все ярче. Сначала в сундуке будут попадаться карты низкой редкости, а после достижения 10-й арены вас ждет настоящий сад из сезонных элементов оформления и карт всех видов редкости.

Из счастливого сундука «Железное сердце» вы сможете получить фрагменты эволюции П.Е.К.К.А. или даже ее полную эволюцию, а также следующие карты:

ОбычнаяРедкаяЭпическаяЛегендарнаяЧемпионская
ГоблиныГоблин с дротикамиТемный принцГоблинская машинаГоблинштейн
Банда гоблиновКлетка с гоблиномГоблинская бочкаМегарыцарьМаленький принц
Гоблины-копейщикиХижина гоблиновПроклятие гоблиновАдская гончаяКороль скелетов
МиньоныАдская башняП.Е.К.К.А.
Орда миньоновМегаминьонБездна

Вы также сможете получить следующие элементы оформления: две рамки для знамени, два украшения для знамени и новый эмодзи.

Начиная с 16 февраля и до конца сезона 22 счастливых сундука «Железное сердце» будут доступны в следующих тематических событиях:

  • событие «Сердце тьмы»;

  • путь героев;

  • путешествие клана.

Ограниченное число сундуков можно будет получить в розыгрышах или приобрести за кристаллы в магазине.

Мы также снова проводим событие с открыванием сундуков, где можно заработать классные награды! Откройте 15 счастливых сундуков «Железное сердце», чтобы получить ящик эволюции.

Подробнее о содержимом этого сундука можно узнать здесь: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale