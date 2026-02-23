Тактическое объединение: баланс 7-го сезона
23 февраля
ПРАВИТЕЛИ
Королева гоблинов
Активация особенности «Гоблин»: 0 → 1 (+100 %) ▲.
Вероятность появления гоблина: 33 % → 25 % (-24 %) ▼.
Почему? Королева гоблинов долгое время показывала слабые результаты. Получив особенность «Гоблин», она надеется, что сумеет собрать более грозную гоблинскую армию.
Мудрец Эхо
Увеличение здоровья при повышении уровня: 170 % → 150 % (-12 %) ▼.
Почему? Эхо — серьезная сила на поле боя. Мы немного уменьшили прирост здоровья между уровнями, чтобы бои стали справедливее.
ВОИНЫ
Гоблин с дротиками
Стоимость в эликсире: 3 → 2 ▲.
Здоровье: 550 → 350 (-36 %) ▼.
Почему? Так как его стоимость снижается, мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы у него не было слишком большого преимущества перед другими аналогичными воинами.
Королевский гигант
Стоимость в эликсире: 2 → 3 ▼.
Здоровье: 900 → 1000 (+11 %) ▲.
Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲.
Скорость атаки: 1,66 с. → 2 с. (+20 %) ▼.
Почему? Больше эликсира — больше мощи!
П.Е.К.К.А.
Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.
Здоровье: 1200 → 1400 (+17 %) ▲.
Урон: 330 → 350 (+6 %) ▲.
Способность: наносит дальний урон по области по линии удара.
Почему? Могучая П.Е.К.К.А. получила новую способность и стала еще более грозной.
Принц
Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.
Здоровье: 800 → 1100 (+38 %) ▲.
Скорость атаки: 1,42 с. → 1,66 с. (+16 %) ▼.
Почему? Больше эликсира — больше силы.
Королева лучниц
Урон: 90 → 100 (+11 %) ▲.
Скорость атаки: 1,25 с. → 1,66 с. (+32 %) ▼.
Способность: однократная активация → многократная активация ▲.
Почему? Обновленная способность позволяет прославленной королеве лучниц несколько раз активировать режим невидимости с быстрыми выстрелами.
ОСОБЕННОСТИ
Ас
Было: асы получали бонус к урону и скорости атаки.
Стало: асы получают бонус к урону.
Бонус к урону:
2/4: 40.
4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲.
Исцеление за уничтожение (%):
2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲.
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼.
Почему? Асы давали слишком много разных усилений. Мы сделали все проще, чтобы подчеркнуть их силу.
Клан
Было: кланы быстро восполняли здоровье и получали бонус к скорости атаки.
Стало: команда получает бонус к здоровью. Персонажи с особенностью «Клан» получают его в двойном размере.
Почему? Кланы были слишком мощны из-за разнообразных усилений. Мы сделали эту особенность проще и понятнее.
Титан
Было: титаны получали меньше урона.
Стало: каждый титан получает собственное усиление.
Гигант и ближайшие войска получают меньше урона.
Королевский гигант и ближайшие войска наносят больше урона.
Почему? Титаны получили уникальные способности, открывающие больше стратегических возможностей.
Огонь
Было: воины с особенностью «Огонь» получали накапливаемый бонус к урону при победе над врагом.
Стало: каждый воин с особенностью «Огонь» получает собственное усиление.
Колдун получает бонус к урону за каждую атаку (складывается до шести раз).
Дракончик и ближайшие войска получают бонус к скорости атаки и передвижения.
Почему? Воины с особенностью «Огонь» получили уникальные способности, позволяющие использовать более агрессивные стратегии.
Аристократия
Было: передовая аристократия получала меньше урона, а тыловая — наносила повышенный урон.
Стало: соседствующая аристократия получает меньше урона и наносит повышенный урон.
Почему? Мы упростили эту особенность, чтобы сделать ее максимально понятной. Сложность — не признак высокородности!
Суперзвезда
Заполнение шкалы способности:
2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲.
2/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲.
Почему? Ограничения? Не слышали о таком. Теперь это настоящие суперзвезды.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale