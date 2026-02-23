Skip to content
23 февр. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: баланс 7-го сезона

23 февраля

ПРАВИТЕЛИ

Королева гоблинов

Активация особенности «Гоблин»: 0 → 1 (+100 %) ▲.

Вероятность появления гоблина: 33 % → 25 % (-24 %) ▼.

Почему? Королева гоблинов долгое время показывала слабые результаты. Получив особенность «Гоблин», она надеется, что сумеет собрать более грозную гоблинскую армию.

Мудрец Эхо

Увеличение здоровья при повышении уровня: 170 % → 150 % (-12 %) ▼.

Почему? Эхо — серьезная сила на поле боя. Мы немного уменьшили прирост здоровья между уровнями, чтобы бои стали справедливее.

ВОИНЫ

Гоблин с дротиками

Стоимость в эликсире: 3 → 2 ▲.

Здоровье: 550 → 350 (-36 %) ▼.

Почему? Так как его стоимость снижается, мы уменьшаем запас его здоровья, чтобы у него не было слишком большого преимущества перед другими аналогичными воинами.

Королевский гигант

Стоимость в эликсире: 2 → 3 ▼.

Здоровье: 900 → 1000 (+11 %) ▲.

Урон: 80 → 100 (+25 %) ▲.

Скорость атаки: 1,66 с. → 2 с. (+20 %) ▼.

Почему? Больше эликсира — больше мощи!

П.Е.К.К.А.

Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.

Здоровье: 1200 → 1400 (+17 %) ▲.

Урон: 330 → 350 (+6 %) ▲.

Способность: наносит дальний урон по области по линии удара.

Почему? Могучая П.Е.К.К.А. получила новую способность и стала еще более грозной.

Принц

Стоимость в эликсире: 3 → 4 ▼.

Здоровье: 800 → 1100 (+38 %) ▲.

Скорость атаки: 1,42 с. → 1,66 с. (+16 %) ▼.

Почему? Больше эликсира — больше силы.

Королева лучниц

Урон: 90 → 100 (+11 %) ▲.

Скорость атаки: 1,25 с. → 1,66 с. (+32 %) ▼.

Способность: однократная активация → многократная активация ▲.

Почему? Обновленная способность позволяет прославленной королеве лучниц несколько раз активировать режим невидимости с быстрыми выстрелами.

ОСОБЕННОСТИ

Ас

Было: асы получали бонус к урону и скорости атаки.

Стало: асы получают бонус к урону.

Бонус к урону:

  • 2/4: 40.

  • 4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲.

Исцеление за уничтожение (%):

  • 2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲.

  • 4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼.

Почему? Асы давали слишком много разных усилений. Мы сделали все проще, чтобы подчеркнуть их силу.

Клан

Было: кланы быстро восполняли здоровье и получали бонус к скорости атаки.

Стало: команда получает бонус к здоровью. Персонажи с особенностью «Клан» получают его в двойном размере.

Почему? Кланы были слишком мощны из-за разнообразных усилений. Мы сделали эту особенность проще и понятнее.

Титан

Было: титаны получали меньше урона.

Стало: каждый титан получает собственное усиление.

  • Гигант и ближайшие войска получают меньше урона.

  • Королевский гигант и ближайшие войска наносят больше урона.

Почему? Титаны получили уникальные способности, открывающие больше стратегических возможностей.

Огонь

Было: воины с особенностью «Огонь» получали накапливаемый бонус к урону при победе над врагом.

Стало: каждый воин с особенностью «Огонь» получает собственное усиление.

  • Колдун получает бонус к урону за каждую атаку (складывается до шести раз).

  • Дракончик и ближайшие войска получают бонус к скорости атаки и передвижения.

Почему? Воины с особенностью «Огонь» получили уникальные способности, позволяющие использовать более агрессивные стратегии.

Аристократия

Было: передовая аристократия получала меньше урона, а тыловая — наносила повышенный урон.

Стало: соседствующая аристократия получает меньше урона и наносит повышенный урон.

Почему? Мы упростили эту особенность, чтобы сделать ее максимально понятной. Сложность — не признак высокородности!

Суперзвезда

Заполнение шкалы способности:

2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲.

2/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲.

Почему? Ограничения? Не слышали о таком. Теперь это настоящие суперзвезды.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale