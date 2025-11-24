Тактическое объединение: декабрьский баланс
24 ноября
УСИЛЕНИЕ ⬆️
Король Royale
Капли эликсира при поражении: 4 → 4–8.
Даже несмотря на то что мы увеличили запас здоровья короля Royale, он все равно слабо себя показывал по сравнению с другими правителями. Теперь при поражении в бою вы будете получать случайное количество капель эликсира (от 4 до 8). Не годится королю отставать.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Колдун
Скорость атаки: 1,25/1,04/0,87/0,72 с. → 1,25 с. (0 %/-20 %/-43 %/-72 %).
Урон от атаки: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0 %/+12,5 %/+27 %/+42 %).
Поскольку колдун получил особенность «Клан», его скорость атаки оказалась слишком высокой. Мы корректируем его показатели в целях баланса. А с остальным помогут его соклановцы!
Принцесса
Урон от атаки: 160 → 120 (-25 %).
Скорость атаки: 2,5 с. → 2 с. (+25 %).
Благодаря особенности «Снайпер» принцесса побеждала своих противников одним выстрелом. Мы снижаем ее урон, но увеличиваем скорость атаки, чтобы сохранить баланс.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale