Тактическое объединение: ноябрьские изменения баланса
3 ноября
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Гоблин
Здоровье: 420 → 350 (-16,7 %).
Скорость атаки: 0,67 с. → 0,76 с. (-13 %).
Гоблин был слишком сильным и наносил слишком большой урон в секунду. Мы понижаем его характеристики, чтобы он не казался чрезмерно мощным.
Палач
Урон: 120 → 110 (-8 %).
Недавнее усиление особенности «Ас» сделало палача слишком сильным. Мы немного снизили его урон.
Разрушитель
Время действия щита: 11 с. → 10 с. (-9 %).
Процент максимального здоровья к прочности щита (2 воина): 30 % → 20 % (-33 %).
Процент максимального здоровья к прочности щита (4 воина): 50 % → 40 % (-20 %).
Эффекты разрушителя были слишком сильны, а возможности ему противостоять — ограничены. Мы ослабляем его, чтобы стимулировать более активную игру другими персонажами-танками.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Костяной дракон
Здоровье: 288 → 350 (+22 %).
Урон: 67 → 80 (+19 %).
Костяной дракон оказался слабее ожидаемого. Мы усиливаем его, чтобы игроки могли рассчитывать на него в сражениях.
Электрогигант
Здоровье: 1000 → 1200 (+20 %).
Электрогиганту зачастую не удавалось выжить достаточно долго, чтобы служить надежным танком. Это усиление призвано сделать его живучее, помогая ему исполнять эту роль.
Бандитка
Число ударов для рывка: 5/4/3/2 → 4/3/2/1.
Эффективность бандитки была слишком низкой для воина за капли 4 эликсира. Мы уменьшили количество ударов, необходимых для активации рывка, так что она сможет сражаться быстрее и эффективнее проявлять себя в бою.
Ведьма
Урон: 80 → 100 (+25 %).
Ведьме нужно было немного колдовской помощи! Мы увеличили ее урон, так что теперь и она, и ее скелеты смогут наносить более мощные удары.
КОРРЕКТИРОВКА 🔄
Гоблинская машина
Длительность оглушения: 1 с. → 0 с. (-100 %).
Бонусный урон ракеты: 50 % → 100 % (+100 %).
Ракета гоблинской машины слишком сильно влияла на игру из-за ее эффекта оглушения. Мы убрали оглушение, но увеличили урон, чтобы она по-прежнему представляла угрозу для тыловых воинов.
Исправление ошибки:
Мы исправили ошибку, из-за которой золотой рыцарь мог активировать способность рывка несколько раз.
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale