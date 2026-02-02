Skip to content
2 февр. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: февральский сезон

Воспарите над доской и покажите, кто здесь главный! Новый сезон стартует 2 февраля. Вас ждет возвращение императрицы духов на путь звездной стали, новые и улучшенные модификаторы, а также обновленная система значков для 1000 лучших игроков.

Возвращение правителя

Императрица духов

Способность: прибыльное объединение.

После того, как императрица духов милостиво позволила новым правителям немного побыть в центре внимания, она возвращается на арену. Ее способность дает одну бонусную единицу эликсира за каждое объединение.

Скины

Если вы пропустили первый визит императрицы духов — не беда! В этом сезоне вы сможете заработать карты императрицы духов и бесплатно разблокировать элементы оформления на пути наград за повышение уровня. А для тех, кто уже продвинулся дальше, мы добавляем новый скин и конфетти правителя в награды за повышение уровня.

  • Лесная императрица.

  • Бушующая волна.

  • Императрица ауры.

  • Звездный залп. ✨

  • Инфернальная императрица. ✨

Скин «Императрица Вуши» и конфетти правителя «Обжигающая ярость»

Помогите своей правительнице выделиться из толпы — с этим скином она будет всегда готова к бою, восседая на призрачном драконе!

Доступно в магазине «Тактическое объединение: скины для правителей».

Модификаторы февральского сезона

Новые модификаторы

Звездное преимущество (лига «Бронзовая III»)

Воины с большим количеством звезд наносят больше урона противникам с меньшим количеством звезд и получают от них меньше урона.

Господство (лига «Серебряная I»)

Воины с тремя и четырьмя звездами получают бонус к здоровью и урону.

Бонус за объединение (лига «Золотая III»)

При объединении воина вы также получаете его базовую версию с одной звездой.

Корректировка модификаторов

Все модификаторы зданий теперь дают здание с тремя звездами в пятом раунде боя вместо здания с двумя звездами в начале третьего раунда.

Все модификаторы клеток теперь создают по две клетки в начале боя, а не по одной.

Новая система значков

Если в феврале вы войдете в топ-1000 игроков в режиме «Тактическое объединение», в конце сезона вы получите особый значок, отображающий ваше место в списке лидеров.

Этот значок навсегда останется в вашей коллекции и будет обновляться, только если вы достигнете более высокого результата в будущих сезонах, чтобы ваш лучший результат всегда был на виду!

Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale