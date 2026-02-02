Тактическое объединение: февральский сезон
Воспарите над доской и покажите, кто здесь главный! Новый сезон стартует 2 февраля. Вас ждет возвращение императрицы духов на путь звездной стали, новые и улучшенные модификаторы, а также обновленная система значков для 1000 лучших игроков.
Возвращение правителя
Императрица духов
Способность: прибыльное объединение.
После того, как императрица духов милостиво позволила новым правителям немного побыть в центре внимания, она возвращается на арену. Ее способность дает одну бонусную единицу эликсира за каждое объединение.
Скины
Если вы пропустили первый визит императрицы духов — не беда! В этом сезоне вы сможете заработать карты императрицы духов и бесплатно разблокировать элементы оформления на пути наград за повышение уровня. А для тех, кто уже продвинулся дальше, мы добавляем новый скин и конфетти правителя в награды за повышение уровня.
Лесная императрица.
Бушующая волна.
Императрица ауры.
Звездный залп. ✨
Инфернальная императрица. ✨
Скин «Императрица Вуши» и конфетти правителя «Обжигающая ярость»
Помогите своей правительнице выделиться из толпы — с этим скином она будет всегда готова к бою, восседая на призрачном драконе!
Доступно в магазине «Тактическое объединение: скины для правителей».
Модификаторы февральского сезона
Новые модификаторы
Звездное преимущество (лига «Бронзовая III»)
Воины с большим количеством звезд наносят больше урона противникам с меньшим количеством звезд и получают от них меньше урона.
Господство (лига «Серебряная I»)
Воины с тремя и четырьмя звездами получают бонус к здоровью и урону.
Бонус за объединение (лига «Золотая III»)
При объединении воина вы также получаете его базовую версию с одной звездой.
Корректировка модификаторов
Все модификаторы зданий теперь дают здание с тремя звездами в пятом раунде боя вместо здания с двумя звездами в начале третьего раунда.
Все модификаторы клеток теперь создают по две клетки в начале боя, а не по одной.
Новая система значков
Если в феврале вы войдете в топ-1000 игроков в режиме «Тактическое объединение», в конце сезона вы получите особый значок, отображающий ваше место в списке лидеров.
Этот значок навсегда останется в вашей коллекции и будет обновляться, только если вы достигнете более высокого результата в будущих сезонах, чтобы ваш лучший результат всегда был на виду!
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale