Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2 янв. 2026 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: январский баланс

2 января

ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️

Особенность «Клан»

Длительность повышения скорости атаки: ♾️ → 5 с.

Почему? Когда особенность «Клан» активна, колдун и королева лучниц становятся неудержимым дуэтом, поэтому мы попросили их умерить пыл... совсем чуть-чуть.

УСИЛЕНИЯ ⬆️

Особенность «Убийца»

Вероятность и урон критического удара:

  • 2/4: 25 % → 30 % (+20 %);

  • 4/4: 45 % → 60 % (+33 %).

Почему? Убийцы немного устали, но после короткого тренировочного марафона снова стали представлять реальную угрозу для тыловых войск противника.

Особенность «П.Е.К.К.А.»

Процент исцеления: 30 % → 60 % (+100 %).

Бонусный урон: 30 % → 40 % (+33 %).

Почему? Одной маленькой бабочки оказалось недостаточно, чтобы дать П.Е.К.К.А. шанс блеснуть на поле боя, поэтому мы решили ей немного помочь.

Бандитка

Урон: 80 → 90 (+12,5 %).

Здоровье: 800 → 900 (+12,5 %).

Почему? Бандитка немного утратила свой бандитский запал, так что мы отправили ее отдохнуть в лесу, чтобы она пришла в форму и вернулась с новыми силами.

Ведьма

Урон: 120 → 150 (+25 %).

Здоровье: 750 → 900 (+20 %).

Почему? Ведьма тайно приготовила заклинание, чтобы увеличить свою выносливость и выносливость своих скелетов. Ну кто бы мог подумать!

Золотой рыцарь

Скорость атаки: 1,25 с. → 1 с. (-25 %).

Почему? Золотой рыцарь сочетает мастерство боя с искусством танца, но его па уже не вызывали прежнего восторга у публики. Взяв несколько уроков, этот боевой танцор вновь демонстрирует плавные и уверенные движения.

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale