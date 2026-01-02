Тактическое объединение: январский баланс
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Особенность «Клан»
Длительность повышения скорости атаки: ♾️ → 5 с.
Почему? Когда особенность «Клан» активна, колдун и королева лучниц становятся неудержимым дуэтом, поэтому мы попросили их умерить пыл... совсем чуть-чуть.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Особенность «Убийца»
Вероятность и урон критического удара:
2/4: 25 % → 30 % (+20 %);
4/4: 45 % → 60 % (+33 %).
Почему? Убийцы немного устали, но после короткого тренировочного марафона снова стали представлять реальную угрозу для тыловых войск противника.
Особенность «П.Е.К.К.А.»
Процент исцеления: 30 % → 60 % (+100 %).
Бонусный урон: 30 % → 40 % (+33 %).
Почему? Одной маленькой бабочки оказалось недостаточно, чтобы дать П.Е.К.К.А. шанс блеснуть на поле боя, поэтому мы решили ей немного помочь.
Бандитка
Урон: 80 → 90 (+12,5 %).
Здоровье: 800 → 900 (+12,5 %).
Почему? Бандитка немного утратила свой бандитский запал, так что мы отправили ее отдохнуть в лесу, чтобы она пришла в форму и вернулась с новыми силами.
Ведьма
Урон: 120 → 150 (+25 %).
Здоровье: 750 → 900 (+20 %).
Почему? Ведьма тайно приготовила заклинание, чтобы увеличить свою выносливость и выносливость своих скелетов. Ну кто бы мог подумать!
Золотой рыцарь
Скорость атаки: 1,25 с. → 1 с. (-25 %).
Почему? Золотой рыцарь сочетает мастерство боя с искусством танца, но его па уже не вызывали прежнего восторга у публики. Взяв несколько уроков, этот боевой танцор вновь демонстрирует плавные и уверенные движения.
