28 дек. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Тактическое объединение: январский сезон

Новый год, новое «Тактическое объединение»! Новый сезон стартует 5 января. В этот раз состав войск останется без изменений, но вас ждет свежий набор модификаторов и совершенно новый правитель!

Новый правитель

Мудрец Эхо

Способность: «Атака клона»

За многие века тренировок этот новый правитель в совершенстве овладел искусством эха! Его способность призывает эхо, которое разгоняется и выводит из строя ближайшего врага — или сразу нескольких.

Скины

Путь звездной стали зовет! Поднимайтесь выше, чтобы собрать все карты мудреца Эхо, а также бесплатно получить скины и уникальное конфетти правителя в наградах за повышение уровня:

  • солнечный мудрец;

  • звездный мудрец;

  • роковая триада (конфетти правителя).

Призрачный мудрец будетдоступен в магазине «Тактическое объединение: скины для правителей»!

Модификаторы январского сезона

Новые модификаторы

Вредоносная клетка (лига «Бронзовая III»)

Войска, размещенные на этой клетке, вступают в бой с 50 % запаса здоровья, но наносят повышенный урон.

Клонирующая клетка (лига «Серебряная II»)

Ваш воин получает двойника! Воин, размещенный на этой клетке, получает двойника. Копия имеет 70 % запаса здоровья оригинала.

Непробиваемая клетка (лига «Золотая I»)

Воин на этой клетке становится неуязвимым — по крайней мере, на первые 5 секунд боя.

Клетка-пружина (лига «Золотая III»)

Позволяет перепрыгнуть через поле: воин, размещенный на этой клетке, прыгает на вражескую сторону в начале боя.

Корректировка модификаторов

Все модификаторы зданий теперь дают 2-звездное здание в третьем раунде боя вместо 1-звездного здания в начале первого раунда.

Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!

Продолжайте объединять и повелевать!

Команда Clash Royale