Тактическое объединение: январский сезон
Новый год, новое «Тактическое объединение»! Новый сезон стартует 5 января. В этот раз состав войск останется без изменений, но вас ждет свежий набор модификаторов и совершенно новый правитель!
Новый правитель
Мудрец Эхо
Способность: «Атака клона»
За многие века тренировок этот новый правитель в совершенстве овладел искусством эха! Его способность призывает эхо, которое разгоняется и выводит из строя ближайшего врага — или сразу нескольких.
Скины
Путь звездной стали зовет! Поднимайтесь выше, чтобы собрать все карты мудреца Эхо, а также бесплатно получить скины и уникальное конфетти правителя в наградах за повышение уровня:
солнечный мудрец;
звездный мудрец;
роковая триада (конфетти правителя).
Призрачный мудрец будетдоступен в магазине «Тактическое объединение: скины для правителей»!
Модификаторы январского сезона
Новые модификаторы
Вредоносная клетка (лига «Бронзовая III»)
Войска, размещенные на этой клетке, вступают в бой с 50 % запаса здоровья, но наносят повышенный урон.
Клонирующая клетка (лига «Серебряная II»)
Ваш воин получает двойника! Воин, размещенный на этой клетке, получает двойника. Копия имеет 70 % запаса здоровья оригинала.
Непробиваемая клетка (лига «Золотая I»)
Воин на этой клетке становится неуязвимым — по крайней мере, на первые 5 секунд боя.
Клетка-пружина (лига «Золотая III»)
Позволяет перепрыгнуть через поле: воин, размещенный на этой клетке, прыгает на вражескую сторону в начале боя.
Корректировка модификаторов
Все модификаторы зданий теперь дают 2-звездное здание в третьем раунде боя вместо 1-звездного здания в начале первого раунда.
Мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit (информация на английском языке) и делитесь своими впечатлениями о том, что происходит в Clash Royale!
Продолжайте объединять и повелевать!
Команда Clash Royale