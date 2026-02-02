Февральские изменения баланса
2 февраля
ОСЛАБЛЕНИЯ ⬇️
Герой мини-П.Е.К.К.А.
Время готовки: 20 с. → 22 с. (+10 %).
Почему? Благодаря способности повышения уровня герой мини-П.Е.К.К.А. продолжал слишком быстро набирать силу, поэтому мы немного усложнили заполнение шкалы уровня.
Эволюция ведьмы
Исцеление за скелета: 60 → 53 (-11 %).
Почему? Эволюция ведьмы слишком долго оставалась в живых благодаря своей способности к исцелению. Теперь скелеты, павшие у нее на службе, восстанавливают ей меньше здоровья.
Гигант
Здоровье: 4090 → 3968 (-3 %).
Почему? С тех пор как гигант стал героем, он доминировал в рейтинговом режиме. Снижение запаса здоровья ослабляет его способность получать урон вместо союзников.
Кладбище
Улучшение схемы появления.
Почему? В ранее переработанной схеме появления скелеты появлялись слишком близко к башням. Теперь они появляются дальше от центра заклинания, что дает больше времени на подготовку обороны.
Миньоны
Скорость атаки: 1,1 с. → 1,2 с. (+9 %).
Почему? После увеличения дальности миньоны начали безоговорочно доминировать в небе. Снижение скорости атаки дает другим летающим войскам больше возможностей проявить себя.
Три мушкетера
Скорость атаки: 1,2 с. → 1,3 с. (+8 %).
Почему? После ноябрьских изменений три мушкетера стали слишком опасны в ближнем бою. Благодаря снижению скорости атаки им будет не так легко расправляться с врагами.
УСИЛЕНИЯ ⬆️
Колдун-герой
Увеличение силы притяжения торнадо.
Почему? Торнадо колдуна-героя не всегда эффективно стягивал врагов для удара огненным шаром. Усиление притяжения повысит эффективность способности.
Эволюция гоблинского бура
Количество гоблинов при втором подъеме на поверхность: 1 → 2 (+100 %).
Почему? Даже после последних усилений эволюция гоблинского бура с трудом находила место в мете. Теперь бур выпускает двух гоблинов при каждом подъеме, чтобы ни один гоблин не оставался не у дел!
П.Е.К.К.А. Эволюция
Исцеление от маленьких персонажей: 409 → 430 (+5 %).
Исцеление от средних персонажей: 778 → 819 (+5 %).
Исцеление от больших персонажей: 1477 → 1551 (+5 %).
Почему? Эволюция П.Е.К.К.А. уступала другим эволюциям для штурма моста. Мы увеличиваем объем исцеления за каждого побежденного врага, чтобы она дольше оставалась в бою.
КОРРЕКТИРОВКИ 🔄
Мушкетер-герой
Дальнобойность пушки: 5,5 клетки → 3,5 клетки (-36 %).
Время развертывания: 2 с. → 1 с. (-50 %).
Почему? Увеличение времени развертывания в прошлом месяце сделало верную пушку героя-мушкетера менее отзывчивой, чем планировалось. Мы отменяем это изменение, но уменьшаем дальность атаки пушки. Это усложнит ее наведение на королевские башни и создаст более понятные возможности для контригры.
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛
Шар
Здоровье: 1679 → 1676 (-1 %).
Варварская бочка
Урон: 230 → 232 (+1 %).
На 16-м уровне варварская бочка и электрический дух не могли справиться со стенобоями, тогда как на других уровнях это было возможно. Кроме того, охотнику требовалось три атаки, чтобы уничтожить шар, а не две. Мы немного скорректировали их характеристики, чтобы устранить это несоответствие.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale