На 16-м уровне варварская бочка и электрический дух не могли справиться со стенобоями, тогда как на других уровнях это было возможно. Кроме того, охотнику требовалось три атаки, чтобы уничтожить шар, а не две. Мы немного скорректировали их характеристики, чтобы устранить это несоответствие.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale