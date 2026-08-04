Огненный дух

Ледяной дух

Дух исцеления

Электрический дух

Здоровье: 230 → 217 (-6 %).

Больше не могут добраться до королевских башен без поддержки.

Теперь лучницы, королева лучниц, подрывник, мушкетер и тесла уничтожают их одной атакой.

С тех пор как на земле появилась первая арена, бревна не ладят с дровосеками, мини-П.Е.К.К.А. обожает блинчики, а хорошие колоды Clash Royale невозможно представить без заклинаний и ключевых карт, обеспечивающих победу. Как только игроки начинают от них избавляться, можно не сомневаться: в мете явно что-то не так.

В последнее время воины поддержки и заклинания уступили место духам во многих колодах, и игроки зачастую используют всего одно заклинание — или не используют вовсе. Держать в колоде несколько духов выгодно: они позволяют быстрее добираться до героев и эволюций и при этом невероятно эффективны при стоимости всего в одну каплю эликсира. Они оглушают и отвлекают врагов, исцеляют союзников, расправляются с толпами противников и понемногу наносят урон королевским башням, одновременно ускоряя прокрутку колоды до ее сильнейших карт. В подавляющем большинстве случаев духи обеспечивают выгодный размен эликсира. В связи с этим появился определенный стиль игры, позволяющий оказывать постоянное давление на противника с помощью духов без каких-либо рисков. Играть с противниками, применяющими подобную тактику, может быть довольно неприятно.

Неудивительно, что в 2026 году суммарная частота использования духов составила 53 % в топ-200 и 31 % в рейтинговом режиме. Мы уменьшили их запас здоровья, и теперь применение духов связано с определенным риском и не гарантирует преимущества. Теперь духи будут служить прежде всего для отвлечения врагов, быстрой прокрутки и контроля толпы, поэтому момент их применения придется выбирать осмотрительнее. В ближайшие месяцы мы будем отслеживать частоту использования духов и процент побед с ними как в соревновательной игре, так и на пути к славе, а также смотреть, продолжат ли игроки заменять ими воинов поддержки и заклинания.

Примечание: изначально мы также планировали снизить духам скорость передвижения, однако, прочитав ваши отзывы, решили остановиться лишь на запасе здоровья. Почему?

Мы считаем, что снижение запаса здоровья сильнее ослабляет оборонительный потенциал духов, но при этом не влияет на то, как они перемещаются по арене. Однако ослабление скорости передвижения все еще остается на повестке дня для будущих обновлений.