Огненный дух

Ледяной дух

Дух исцеления

Электрический дух

Здоровье: 230 → 217 (-6 %).

Больше не могут добраться до королевских башен без поддержки.

Теперь лучницы, королева лучниц, подрывник, мушкетер и тесла уничтожают их одной атакой.

С тех пор как на земле появилась первая арена, бревна не ладят с дровосеками, мини-П.Е.К.К.А. обожает блинчики, а хорошие колоды Clash Royale невозможно представить без заклинаний и ключевых карт, обеспечивающих победу. Как только игроки начинают от них избавляться, можно не сомневаться: в мете явно что-то не так.

В последнее время воины поддержки и заклинания уступили место духам во многих колодах, и игроки зачастую используют всего одно заклинание — или не используют вовсе. Держать в колоде несколько духов выгодно: они позволяют быстрее добираться до героев и эволюций и при этом невероятно эффективны при стоимости всего в одну каплю эликсира. Они оглушают и отвлекают врагов, исцеляют союзников, расправляются с толпами противников и понемногу наносят урон королевским башням, одновременно ускоряя прокрутку колоды до ее сильнейших карт. В подавляющем большинстве случаев духи обеспечивают выгодный размен эликсира. В связи с этим появился определенный стиль игры, позволяющий оказывать постоянное давление на противника с помощью духов без каких-либо рисков. Играть с противниками, применяющими подобную тактику, может быть довольно неприятно.

Неудивительно, что в 2026 году суммарная частота использования духов составила 53 % в топ-200 и 31 % в рейтинговом режиме. Мы уменьшили их запас здоровья, и теперь применение духов связано с определенным риском и не гарантирует преимущества. Теперь духи будут служить прежде всего для отвлечения врагов, быстрой прокрутки и контроля толпы, поэтому момент их применения придется выбирать осмотрительнее. В ближайшие месяцы мы будем отслеживать частоту использования духов и процент побед с ними как в соревновательной игре, так и на пути к славе, а также смотреть, продолжат ли игроки заменять ими воинов поддержки и заклинания.