Финальные августовские изменения баланса
Изменения баланса в августе должны немного «встряхнуть» мету, подарить забытым картам второй шанс и помочь переосмыслить проблемные механики.
Спасибо за все отзывы, которыми вы поделились в социальных сетях! Финальный патч уже вышел, а мы продолжим следить за вашей реакцией и обсуждениями.
Ослабления духов
Огненный дух
Ледяной дух
Дух исцеления
Электрический дух
Здоровье: 230 → 217 (-6 %).
Больше не могут добраться до королевских башен без поддержки.
Теперь лучницы, королева лучниц, подрывник, мушкетер и тесла уничтожают их одной атакой.
С тех пор как на земле появилась первая арена, бревна не ладят с дровосеками, мини-П.Е.К.К.А. обожает блинчики, а хорошие колоды Clash Royale невозможно представить без заклинаний и ключевых карт, обеспечивающих победу. Как только игроки начинают от них избавляться, можно не сомневаться: в мете явно что-то не так.
В последнее время воины поддержки и заклинания уступили место духам во многих колодах, и игроки зачастую используют всего одно заклинание — или не используют вовсе. Держать в колоде несколько духов выгодно: они позволяют быстрее добираться до героев и эволюций и при этом невероятно эффективны при стоимости всего в одну каплю эликсира. Они оглушают и отвлекают врагов, исцеляют союзников, расправляются с толпами противников и понемногу наносят урон королевским башням, одновременно ускоряя прокрутку колоды до ее сильнейших карт. В подавляющем большинстве случаев духи обеспечивают выгодный размен эликсира. В связи с этим появился определенный стиль игры, позволяющий оказывать постоянное давление на противника с помощью духов без каких-либо рисков. Играть с противниками, применяющими подобную тактику, может быть довольно неприятно.
Неудивительно, что в 2026 году суммарная частота использования духов составила 53 % в топ-200 и 31 % в рейтинговом режиме. Мы уменьшили их запас здоровья, и теперь применение духов связано с определенным риском и не гарантирует преимущества. Теперь духи будут служить прежде всего для отвлечения врагов, быстрой прокрутки и контроля толпы, поэтому момент их применения придется выбирать осмотрительнее. В ближайшие месяцы мы будем отслеживать частоту использования духов и процент побед с ними как в соревновательной игре, так и на пути к славе, а также смотреть, продолжат ли игроки заменять ими воинов поддержки и заклинания.
ГЕРОИ И ЧЕМПИОНЫ
Способности: с перезарядкой → одноразовые.
Мы не считаем, что перезарядка способностей настолько обогащает игровой процесс, чтобы оправдать связанную с ней дополнительную сложность. В итоге способности всех героев и чемпионов — кроме главной бандитки, чья способность изначально рассчитана на быстрые последовательные активации — станут одноразовыми. В связи с этим мы усилим некоторых из более слабых чемпионов и продолжим наблюдать за показателями героев и чемпионов в ближайшие месяцы. Тех, чью эффективность это изменение затронет сильнее всего, ждут корректировки.
Гоблинштейн
Урон доктора: 92 → 135 (+47 %).
Урон способности в секунду: 214 → 188 (-12 %).
Маленький принц
Сохранение скорости атаки: 0 с. → 0,3 с.
Урон охранницы: 217 → 232 (+7 %).
Теперь во время движения маленький принц будет сохранять повышенную скорость атаки до 0,3 секунды.
Шустрый шахтер
Базовый урон: 40 → 43 (+6 %).
Шустрый шахтер теперь будет уничтожать скелетов двумя атаками на любом уровне.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Ронин
Время первой атаки: 0,3 с. → 0,4 с. (+33 %).
Мы исправили ошибку, из-за которой при столкновении с разгоняющимся темным принцем ронин одновременно наносил урон парированием и обычной атакой ближнего боя, из-за чего взаимодействие со щитом происходило некорректно. Кроме того, парирование больше не прерывает рывок золотого рыцаря.
Арбалет
Скорость атаки: 0,3 с. → 0,4 с. (+33 %).
Урон: 43 → 58 (+35 %).
Скорость снаряда: 1400 → 1600 (+14 %).
Когда цель находилась на самой границе дальности атаки, арбалет нередко делал лишний выстрел по уже уничтоженному противнику. Мы перераспределили его характеристики, чтобы исправить эту проблему. При этом показатель урона в секунду для арбалета вырастет на 1,4 %.
КОРРЕКТИРОВКИ
Эти корректировки призваны разобраться с картами, которые раньше поощряли нездоровые стили игры, а затем, по мнению части сообщества, были «ослаблены до предела». Если они не окажут желаемого эффекта, мы можем их отменить.
Ледяной голем-герой
Эффект третьего импульса: заморозка → замедление.
Урон от импульса: 38 → 69 (+80 %).
Замораживающий импульс способности ледяного голема-героя оказался слишком сильным в сочетании с атакой всадника на кабане, поэтому мы заменили его еще одним эффектом замедления. Суммарного урона всех импульсов теперь хватит, чтобы уничтожить гоблинов.
Эволюция ведьмы
Исцеление от каждого скелета: 53 → 153 (+186 %).
Максимальное здоровье: 1040 → 1451 (+40 %).
Теперь ведьма исцеляется только от скелетов из первой волны.
Несмотря на ее невероятную популярность на пути к славе, возможность постоянно исцеляться делает эволюционировавшую ведьму раздражающей противницей. В целом мы считаем, что механики периодического исцеления в нынешнем виде не идут Clash Royale на пользу, поэтому решили полностью переработать целительницу-воина.
Целительница-воин
Урон: 148 → 268 (+81 %).
Скорость атаки: 1,5 с. → 2 с. (+33 %).
Здоровье: 1717 → 1920 (+12 %).
Радиус исцеления: 4000 → 3000 (-25 %).
Больше не исцеляет себя.
Проклятие гоблинов
Замедление врагов: 0 % → 15 %.
Проклятие гоблинов кое-чему научилось у своего сообщника, яда. Теперь воинам будет сложнее покинуть область действия проклятия до того, как они превратятся в гоблинов.
Гоблинская машина
Скорость полета ракеты: 250 → 350 (+40 %).
Интервал ракетных атак: 3,5 с. → 5 с. (+43 %).
Урон в ближнем бою: 212 → 232 (+9 %).
Здоровье: 2150 → 2265 (+5 %).
Руническая гигантша
Здоровье: 2662 → 2816 (+6 %).
Время наложения чар: 1 с. → 0 с.
Чары больше не действуют на воинов-камикадзе.
Воины поддержки часто оставляли руническую гигантшу далеко позади, когда она останавливалась, чтобы наложить на них чары. Теперь она будет продолжать двигаться во время наложения чар.
Бездна
Стоимость в эликсире: 3 → 5.
Интервал между ударами: 1 с. → 1,2 с. (+20 %).
Урон по одной цели: 340 → 696 (+105 %).
Урон по двум–четырем целям: 161 → 294 (+83 %).
Урон по пяти и более целям: 76 → 153 (+100 %).
Урон королевской башне при одной цели в зоне действия: 48 → 97 (+100 %).
Урон королевской башне при двух–четырех целях в зоне действия: 25 → 51 (+100 %).
Урон королевской башне при пяти и более целях в зоне действия: 17 → 35 (+100 %).
Многие дальнобойные карты с большим запасом здоровья в Clash Royale можно уничтожить лишь заклинаниями общей стоимостью в 6 капель эликсира. Мы хотим переработать бездну и сделать ее первым заклинанием урона стоимостью 5 капель эликсира, эффективным против стойких дальнобойных воинов вроде вышибалы, палача и охотника.
Мегаминьон-герой
Снижение урона башням: 50 % → 75 % (+25 %).
Продолжительность снижения урона башням: 5 с. → постоянно.
Урон от «Теневого тарана»: 373 → 399 (+7 %).
Теперь способность мегаминьона-героя будет предназначена прежде всего для уничтожения воинов, а не для разрушения королевских башен.
Мортира, варвары и гоблины
Эволюции и героические формы этих карт сильно затмевают их базовые версии, поэтому мы решили вернуть часть силы старой доброй классике.
Мортира и ее эволюция
Скорость атаки мортиры: 5 с. → 4,7 с. (-6 %).
Скорость атаки эволюции мортиры: 4 с. → 4,7 с. (+18 %).
Варвары и их эволюция
Здоровье варваров: 691 → 716 (+4 %).
Бонус к здоровью эволюции варваров: 10 % → 0 %.
Продолжительность ярости эволюции варваров: 3 с. → 5 с. (+67 %).
Гоблины и гоблины-герои
Число гоблинов, призываемых «Зовом знамени»: 3 → 2.
Время применения «Зова знамени»: 1,3 с. → 1 с. (-23 %).
Урон гоблинов: 120 → 125 (+4 %).
P.S. Любители хижины варваров, мы о вас не забыли! В этот раз изменения баланса ее не коснулись, но мы обязательно ею займемся.
ОСЛАБЛЕНИЯ
Эти эволюции более года доминировали в игре и были несоразмерно сильны по сравнению со своими базовыми формами. При этом мы усилили некоторые другие эволюции, чтобы изменить расстановку сил в мете эволюций.
Эволюция лучниц
Урон от усиленного выстрела: 168 → 140 (-17 %).
Эволюция гигантского снежка
Дальность качения: 4,5 клетки → 4 клетки (-11 %).
Эволюция гоблинской бочки
Урон гоблина-приманки: 89 → 66 (-26 %).
Эволюция клетки с гоблином
Циклы: 1 → 2.
Урон в секунду: 337 → 366.
Перезарядка захвата: 0,5 с. → 0,3 с.
Эволюция мегарыцаря
Апперкот: при каждой атаке → при каждой второй атаке.
Отбрасывание тяжелых воинов: 2,5 клетки → 4 клетки (+60 %).
Эволюция валькирии
Урон от торнадо: 84 → 42 (-50 %).
Вышибала
Дальность бросков: 7,5 клетки → 7 клеток (-7 %).
Палач
Дальность бросков: 7,5 клетки → 7 клеток (-7 %).
Вышибала и палач больше не смогут случайно задевать королевские башни за мостом.
Гоблинский бур
Больше не наносит королевским башням урон при появлении.
Гоблинский бур больше не будет гарантированно наносить урон королевским башням, но урон появившихся гоблинов вырастет на 4 %.
Стенобои
Урон: 350 → 281 (-20 %).
Стенобои невероятно универсальны: они могут выманивать и отвлекать врагов, наносить урон воинам и, если их не остановить, нанести королевским башням 700 единиц урона. Теперь оставлять их без внимания будет не так опасно.
Магический лучник
Урон: 143 → 135 (-5 %).
Королевская почта
Урон: 437 → 384 (-12 %).
Мини-генераторы
Скорость атаки: 2,1 с. → 2,2 с. (+5 %).
УСИЛЕНИЯ
Надгробие-герой
Урон: 320 → 422 (+32 %).
Дальность обзора: 5,5 клетки → 7 клеток (+27 %).
Здоровье: 4044 → 4224.
Надгробие-герой появилось в игре в качестве эксперимента: настолько живучей ключевой карты, доступной только после применения способности, в Clash Royale еще не было. Если владычице гробниц не найдется места в мете и после этого усиления, мы рассмотрим возможность переработать ее так, чтобы она выбирала целью воинов.
Эволюция орды миньонов
Снижение скорости атаки: 50 % → 33 % (-17 %).
Эволюция принцессы
Замедление: при каждой третьей атаке → при каждой второй атаке.
Длительность замедления: 7 с. → 5,5 с. (-21 %).
Гоблины-копейщики
Скорость атаки: 1,7 с. → 1,6 с. (-6 %).
Хотя предыдущее уменьшение дальности атаки успешно снизило давление гоблинов-копейщиков на королевские башни, из-за низкого урона в секунду они все еще недостаточно надежны в обороне.
Подозрительный куст
Запас здоровья кустового гоблина: 304 → 337 (+11 %).
Последнее ослабление сделало поведение подозрительного куста более предсказуемым, но самим кустовым гоблинам не помешает небольшое усиление.
Печь
Интервал появления: 7 с. → 5 с. (-29 %).
Ослабление огненных духов значительно повлияет на эффективность базовой формы печи, поэтому мы увеличили скорость их появления.
Помните! Все значения указаны для 11-го уровня карт, и изменения базовой формы в большинстве случаев также влияют на эволюционировавшую и героическую формы.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale