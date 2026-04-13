8-й сезон «Тактического объединения»
Приготовьтесь к самому грандиозному сезону «Тактического объединения»! Уже 13-го апреля вас ждут новый правитель и модификаторы, а также возвращение некоторых воинов. Готовы узнать подробности?
Новый правитель
Хранитель
Способность «Спонсор щитов»
Книжный червь, который знает все о мощных щитах. Непревзойденная сила хранителя наделяет его союзников уверенностью и харизмой... а также защищает их в бою.
Хранитель дает случайный щит союзнику с наименьшим процентом здоровья на 5-й и 15-й секундах. При разрушении второй щит наносит урон всем противникам в радиусе трех клеток.
Путь наград правителя
Однако у хранителя есть не только сила и щиты — он также создал новые скины и конфетти правителя для себя и эликсирного луна, которые доступны на соответствующих путях наград за повышение уровня. Собирая нужные карты правителя на пути звездной стали, вы сможете открыть:
темного хранителя;
золотого хранителя;
конфетти «Взрывной луч»;
теневого луна;
конфетти «Спиральный разнос».
Скин «Хранитель пузырей» и конфетти «Мыльное цунами» будут доступны для покупки в магазине скинов для правителей «Тактического объединения» с начала сезона.
А если вам не хочется ждать, вы можете разблокировать хранителя уже сейчас, купив этот новый набор.
Мультяшный лун и конфетти «БАЦ!» будут доступны в магазине скинов для правителей «Тактического объединения» в мае.
А если у вас нет эликсирного луна, вы можете разблокировать его, купив этот классический набор.
Воины
В этот раз никто не покинет «Тактическое объединение», и при этом мы вернем в режим некоторых старых знакомых!
Воины за 3 капли эликсира
Палач
Ас, сдерживатель
Бросает в ближайшую цель топор-бумеранг, который пролетает несколько клеток.
Королевский призрак
Нежить, убийца
Каждые несколько секунд становится невидимым на 3 секунды.
Воины за 4 капли эликсира
Бандитка
Ас, убийца
Попав несколько раз, бросается к самому дальнему врагу в пределах 3 клеток, нанося урон и оглушая врагов на пути на 1 с.
Принцесса
Аристократия, сдерживатель
Стреляет огненными стрелами в самого дальнего врага, нанося урон в радиусе 2 клеток.
Другие изменения
Так как выбор воинов стал шире, мы решили увеличить и количество эликсира, выдаваемого в каждом раунде. Теперь вы будете получать на 1 каплю больше, то есть всего 5 капель, а значит, эликсирный лун будет давать 6 капель за раунд благодаря своей способности.
Кроме того, больше воинов — значит больше возможностей для усиления особенностей:
особенности «Ас», «Убийца» и «Сдерживатель» теперь получают усиления также и при наличии 4 воинов;
особенности «Аристократия» и «Нежить» с модификатором «Голубая кровь» теперь получают усиления и при наличии 6 воинов.
Воины и особенности 8-го сезона
Модификаторы 8-го сезона
Новые модификаторы
Вас ждет новая категория модификаторов прямиком из личной коллекции хранителя — модификаторы щитов. Они работают подобно модификаторам клеток, но также могут дать вам случайные щиты при игре за хранителя.
Каждый модификатор щитов дает щит любому размещенному на клетке воину. Но это еще не все! Когда щит разрушается, активируется определенный эффект.
Щит ярости (бронзовая лига III)
Воин на соответствующей клетке и ближайшие союзники получают +50 % к скорости атаки и передвижения на 8 с.
Щит замедления (серебряная лига II)
Воин на соответствующей клетке снижает скорость атаки и передвижения ближайших врагов на 35 % на 8 с.
Щит звезд (золотая лига II)
Воин на соответствующей клетке и ближайшие союзники повышают уровень.
Щит лавы (алмазная лига)
Воин на соответствующей клетке наносит периодический урон ближайшим врагам в течение 8 с. (-10 % от макс. запаса здоровья в секунду).
Однако, кроме щитов, есть и другие новшества. В этом сезоне вас ждут четыре новых модификатора.
Победа есть победа (бронзовая лига II)
Победа приносит 2 капли эликсира.
3-звездная мечта (серебряная лига I)
3-звездные воины получают +100 % к здоровью и +50 % к урону.
Подарок особенности (серебряная лига II)
В конце раунда каждая активная особенность приносит 1 каплю эликсира.
Бесспорные чемпионы (золотая лига I)
Воины за 5 капель эликсира получают +50 % к здоровью и +30 % к урону.